Милые складочки, скрытые риски: 5 морщинистых пород собак, которые требуют особой любви

Собаки с морщинами вызывают умиление — их складочки придают лицу трогательное выражение, будто они всегда немного задумчивы. Но за этой "мимишной" внешностью стоит генетическая особенность и долгая история селекции. Морщинистая кожа не просто украшение, а защитный механизм, а значит — требует особого ухода и внимания.

Мопс на диване
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Мопс на диване

Шарпей — символ морщинистой элегантности

Эта китайская порода — главный представитель "складчатого мира". Щенки шарпея буквально утопают в морщинках, которые с возрастом немного разглаживаются. Изначально шарпеев выводили для охраны и участия в боях: свободная кожа позволяла собаке уворачиваться от укусов и атак.

Но вместе с очарованием пришли и трудности — в складках скапливается влага и грязь, что приводит к дерматитам и воспалениям. Уход за шарпеем включает регулярное очищение морщин антисептическими салфетками и контроль питания, ведь эти собаки склонны к аллергиям.

"Чистота складок — залог здоровья шарпея. Влажная кожа — его главный враг", — отмечает заводчик Ирина Ковалева.

Английский бульдог — харизматичный джентльмен

Спокойный, упрямый и невероятно преданный — бульдог завоёвывает сердца своим видом и характером. Его морщинистая морда — не просто милая особенность: когда-то она спасала жизнь во время боёв с быками, отводя кровь от глаз.

Сегодня английский бульдог — типичный городской житель, обожающей комфорт и диван. Но уход за складками на лице обязателен: грязь в морщинах вызывает раздражения, а из-за плоской морды собака может страдать от проблем с дыханием. В жару таким питомцам нужен особый контроль.

Французский бульдог — маленький артист

Французский бульдог — уменьшенная и более игривая версия своего английского родственника. Его морщины менее глубокие, но всё равно требуют внимания. Эти собаки активны, дружелюбны и идеально подходят для жизни в квартире.

Основные проблемы — аллергии и перегрев. Французам противопоказаны длительные прогулки под солнцем, а морщины на морде нужно регулярно очищать от влаги и остатков пищи.

Неаполитанский мастиф — грозный великан с добрым сердцем

Мастифы поражают своими размерами и внушительным видом. Их огромные складки на голове и шее когда-то помогали во время охоты и схваток, защищая от укусов. Особенно известен неаполитанский мастиф — его кожа словно плащ из морщин, делающий собаку похожей на древнего стража.

Эти великаны спокойны, но требуют тщательной гигиены. В складках может развиваться раздражение, а повышенное слюноотделение делает уход ежедневным делом. При правильном содержании мастиф — надёжный охранник и верный друг.

Бассет-хаунд — грустные глаза и весёлый характер

Охотничья порода, покорившая мир своим выразительным взглядом. Морщины на морде бассета не только придают шарм — они улучшают обоняние, удерживая запахи у носа.

Уход за этой породой требует особого внимания: складки нужно очищать, а длинные уши — проветривать и проверять на воспаления. Несмотря на флегматичный вид, бассеты активны, умны и невероятно преданы семье.

Сравнение складчатых пород

Порода Происхождение Особенности Уход за складками Характер
Шарпей Китай Глубокие складки, плотная кожа Ежедневная чистка Независимый, преданный
Английский бульдог Англия Морщины на морде, короткая морда Частая чистка, контроль дыхания Спокойный, добродушный
Французский бульдог Франция Легкие складки, короткий нос Протирка морды, защита от жары Весёлый, контактный
Неаполитанский мастиф Италия Глубокие складки на голове и шее Ежедневная гигиена Спокойный, охраняющий
Бассет-хаунд Англия Морщинистая морда, длинные уши Регулярная чистка, уход за ушами Дружелюбный, упрямый

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: редкая чистка складок.
  • Последствие: воспаления, неприятный запах.
  • Альтернатива: протирание салфеткой 1-2 раза в день.
  • Ошибка: купание без тщательного просушивания.
  • Последствие: развитие грибка в складках.
  • Альтернатива: аккуратная сушка мягким полотенцем.
  • Ошибка: использование человеческой косметики.
  • Последствие: раздражение кожи.
  • Альтернатива: ветеринарные гипоаллергенные средства.

А что если вы хотите завести морщинистого пса?

Будьте готовы к ежедневному уходу. Это не самая простая категория собак, зато одна из самых благодарных. Они обожают внимание, а чистые складки — залог их здоровья и хорошего настроения.

Мифы и правда

  • Миф: складки — исключительно декоративная особенность.
  • Правда: они возникли как защитный механизм в боях и охоте.
  • Миф: морщинистые собаки агрессивны.
  • Правда: большинство из них уравновешенные и преданные компаньоны.
  • Миф: уход за складками слишком сложен.
  • Правда: достаточно нескольких минут в день, чтобы избежать проблем.

Исторический контекст

Морщинистые собаки появились задолго до декоративных пород. Складки служили защитой: в схватке враг хватал кожу, не причиняя серьёзного вреда. В Средневековье шарпеев и мастифов ценили за силу и выносливость, а в XIX веке селекционеры закрепили их необычный внешний вид. Сегодня морщинистые породы — символ уюта, преданности и своеобразного благородства.

3 интересных факта

  1. Шарпей занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая морщинистая порода щенков.
  2. У неаполитанского мастифа кожа весит почти четверть его общей массы.
  3. Морщины бассет-хаунда усиливают запахи, что делает его одним из лучших следопытов среди собак.

Морщинистые собаки — особенные: в их складках сочетаются сила, нежность и индивидуальность. Они требуют чуть больше заботы, чем другие породы, но взамен дарят безусловную любовь и море обаяния. Главное — чистота, внимание и ласка, и ваш складчатый друг всегда будет выглядеть и чувствовать себя прекрасно.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
