Милые складочки, скрытые риски: 5 морщинистых пород собак, которые требуют особой любви

Собаки с морщинами вызывают умиление — их складочки придают лицу трогательное выражение, будто они всегда немного задумчивы. Но за этой "мимишной" внешностью стоит генетическая особенность и долгая история селекции. Морщинистая кожа не просто украшение, а защитный механизм, а значит — требует особого ухода и внимания.
Эта китайская порода — главный представитель "складчатого мира". Щенки шарпея буквально утопают в морщинках, которые с возрастом немного разглаживаются. Изначально шарпеев выводили для охраны и участия в боях: свободная кожа позволяла собаке уворачиваться от укусов и атак.
Но вместе с очарованием пришли и трудности — в складках скапливается влага и грязь, что приводит к дерматитам и воспалениям. Уход за шарпеем включает регулярное очищение морщин антисептическими салфетками и контроль питания, ведь эти собаки склонны к аллергиям.
"Чистота складок — залог здоровья шарпея. Влажная кожа — его главный враг", — отмечает заводчик Ирина Ковалева.
Спокойный, упрямый и невероятно преданный — бульдог завоёвывает сердца своим видом и характером. Его морщинистая морда — не просто милая особенность: когда-то она спасала жизнь во время боёв с быками, отводя кровь от глаз.
Сегодня английский бульдог — типичный городской житель, обожающей комфорт и диван. Но уход за складками на лице обязателен: грязь в морщинах вызывает раздражения, а из-за плоской морды собака может страдать от проблем с дыханием. В жару таким питомцам нужен особый контроль.
Французский бульдог — уменьшенная и более игривая версия своего английского родственника. Его морщины менее глубокие, но всё равно требуют внимания. Эти собаки активны, дружелюбны и идеально подходят для жизни в квартире.
Основные проблемы — аллергии и перегрев. Французам противопоказаны длительные прогулки под солнцем, а морщины на морде нужно регулярно очищать от влаги и остатков пищи.
Мастифы поражают своими размерами и внушительным видом. Их огромные складки на голове и шее когда-то помогали во время охоты и схваток, защищая от укусов. Особенно известен неаполитанский мастиф — его кожа словно плащ из морщин, делающий собаку похожей на древнего стража.
Эти великаны спокойны, но требуют тщательной гигиены. В складках может развиваться раздражение, а повышенное слюноотделение делает уход ежедневным делом. При правильном содержании мастиф — надёжный охранник и верный друг.
Охотничья порода, покорившая мир своим выразительным взглядом. Морщины на морде бассета не только придают шарм — они улучшают обоняние, удерживая запахи у носа.
Уход за этой породой требует особого внимания: складки нужно очищать, а длинные уши — проветривать и проверять на воспаления. Несмотря на флегматичный вид, бассеты активны, умны и невероятно преданы семье.
|Порода
|Происхождение
|Особенности
|Уход за складками
|Характер
|Шарпей
|Китай
|Глубокие складки, плотная кожа
|Ежедневная чистка
|Независимый, преданный
|Английский бульдог
|Англия
|Морщины на морде, короткая морда
|Частая чистка, контроль дыхания
|Спокойный, добродушный
|Французский бульдог
|Франция
|Легкие складки, короткий нос
|Протирка морды, защита от жары
|Весёлый, контактный
|Неаполитанский мастиф
|Италия
|Глубокие складки на голове и шее
|Ежедневная гигиена
|Спокойный, охраняющий
|Бассет-хаунд
|Англия
|Морщинистая морда, длинные уши
|Регулярная чистка, уход за ушами
|Дружелюбный, упрямый
Будьте готовы к ежедневному уходу. Это не самая простая категория собак, зато одна из самых благодарных. Они обожают внимание, а чистые складки — залог их здоровья и хорошего настроения.
Морщинистые собаки появились задолго до декоративных пород. Складки служили защитой: в схватке враг хватал кожу, не причиняя серьёзного вреда. В Средневековье шарпеев и мастифов ценили за силу и выносливость, а в XIX веке селекционеры закрепили их необычный внешний вид. Сегодня морщинистые породы — символ уюта, преданности и своеобразного благородства.
Морщинистые собаки — особенные: в их складках сочетаются сила, нежность и индивидуальность. Они требуют чуть больше заботы, чем другие породы, но взамен дарят безусловную любовь и море обаяния. Главное — чистота, внимание и ласка, и ваш складчатый друг всегда будет выглядеть и чувствовать себя прекрасно.
