Кошачий аппетит на максимуме: что скрывается за её постоянным желанием поесть и как это исправить

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их питомцы часто просят еду или подходят к миске несколько раз в день. При этом кажется, что кошка всегда голодна. Однако стоит понимать, что поведение кошек связано с их природными инстинктами и особенностями организма, и иногда такое поведение может указывать на определенные проблемы. Давайте разберемся, что на самом деле стоит за постоянным аппетитом вашего пушистого друга.
Инстинкты и поведение кошек
Кошки по своей природе — хищники, и их предки часто охотились, поедая свою добычу по мере ее попадания в лапы. Это означает, что кошки могут подходить к миске несколько раз в день и есть небольшими порциями, что соответствует их природным привычкам. В результате этого инстинкта у домашних питомцев может складываться впечатление, что они постоянно голодные.
Кроме того, если кошка часто просит еды, это может свидетельствовать о следующих факторах:
низкое качество корма: питомец может не получать достаточно калорий и питательных веществ из-за неправильного рациона;
множество кошек в доме: когда пищи недостаточно для всех, кошка может проявлять повышенный аппетит;
возраст животного: старые кошки часто едят больше, пытаясь компенсировать потерю энергии.
Проблемы со здоровьем, которые могут вызывать повышенный аппетит
Постоянный голод может быть вызван не только инстинктами, но и рядом заболеваний. Некоторые болезни могут увеличивать аппетит, включая:
гипертиреоз (доброкачественная опухоль щитовидной железы): заболевание, которое ускоряет обмен веществ и может вызвать у кошки постоянный голод;
заболевания гипофиза: этот орган регулирует сжигание калорий и аппетит, и его нарушение может привести к чрезмерному чувству голода;
проблемы с поджелудочной железой или уровень сахара в крови: диабет и другие заболевания могут вызвать ускоренное потребление пищи;
наличие кишечных паразитов: паразиты забирают питательные вещества у животного, и кошка может быть постоянно голодна;
Некачественный корм или побочные эффекты лекарств: некоторые продукты или лекарства могут усиливать аппетит.
Если кошка проявляет необычное поведение, связанное с едой, или если она быстро теряет вес, важно обратиться к ветеринару для диагностики.
Как правильно кормить кошку
Для того чтобы кошка была здоровой и не страдала от постоянного голода, важно соблюдать несколько простых правил кормления:
не кормите кошек собачьим кормом: он не подходит для их организма и может вызвать дефицит важных минералов и витаминов;
ограничьте еду со стола: субпродукты, рыба, молочные продукты можно давать, но только в небольших количествах и как дополнение к основному рациону;
правильный выбор корма: кормите кошку качественным кормом. Он должен содержать все необходимые вещества, чтобы избежать дефицита питательных веществ;
температура пищи: корм должен быть комнатной температуры, так как холодная еда хуже усваивается;
свежая вода: рядом с кормом всегда должна быть миска с чистой водой, особенно если кошка ест сухой корм.
Классы кормов для кошек
Эконом класс: содержит субпродукты и усилители вкуса, но может вызвать проблемы со здоровьем, такие как мочекаменная болезнь.
Средний класс: корма средней ценовой категории, которые предлагают более качественные ингредиенты и имеют специализированные формулы для здоровья.
Премиум и суперпремиум классы: высококачественные корма с натуральным мясом и рисом, не содержат искусственных добавок и ароматизаторов. Это лучший выбор для здоровых кошек.
Почему кошка все время голодная
Если кошка изменила поведение и стала часто просить еду или есть больше, чем раньше, возможно, стоит пересмотреть её рацион. Часто проблема решается сменой корма на более питательный. Однако важно помнить, что не следует перекармливать питомца, так как это может привести к ожирению, что также является опасным для здоровья.