Превратности кошачьей красоты: пять пород, которые заставляют влюбиться с первого взгляда

Рэгдолл признан самой спокойной породой с шелковистой шерстью — заводчики

В мире кошек есть породы, которые не оставляют равнодушными. Их магия не заключается только в том, чтобы быть красивыми или дорогими. Внешность этих питомцев сочинена природой так, что они привлекают взгляд и заставляют сердце биться чаще. О некоторых таких породах расскажу ниже, они запоминаются не только своей красотой, но и характером, который не менее притягателен.

Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мейн-кун

Мейн-кун — величие, которое приятно удивляет

Первый раз я столкнулась с мейн-куном, когда побывала у знакомого заводчика. Эта встреча оставила неизгладимое впечатление: гигантский кот с хвостом, который напоминал пушистое облако, казался настоящим хищником. Я даже поддалась инстинктивному страху, решив, что это, возможно, рысь. Но, как оказалось, передо мной был просто мейн-кун — мощная, но удивительно дружелюбная кошка.

Это именно те кошки, которые, несмотря на свой величественный размер, могут быть ласковыми и спокойными. Они похожи на лесных обитателей, но их мурлыканье — нежное, как у котенка. У этих кошек удивительная морда с высокими скулами и кисточками на ушах, которые придают им вид философа. Они будто наблюдают за миром, не торопясь оценивать, а просто с интересом.

Шерсть мейн-кунов — это отдельная история. Зимой их покров становится таким густым, что они превращаются в настоящие живые ковры. В период линьки, конечно, шерсть теряется, но летом эти кошки кажутся почти изящными. Мейн-куны обладают по-настоящему уникальными адаптивными способностями, и их всегда приятно видеть в доме.

Что касается характера, мейн-кун идеально подходит для людей, которым нравятся дружелюбные питомцы. Они всегда рядом, участвуют в делах хозяев, спят с ними, но при этом не навязчивы. Просто их присутствие в доме делает атмосферу теплее.

Невская маскарадная — контрасты и загадка в одном

Однажды в моем питомнике появилась невская маскарадная кошка. Она была привезена из Петербурга, и когда я ее увидела, то не могла сдержать восхищения. Ее кремовое тело контрастировало с темной маской на морде, а глаза были такие яркие, что их невозможно было не заметить. Эта кошка буквально излучала загадочность.

Особенность невской маскарадной кошки в том, что она как бы выбирает себе одного человека из всех членов семьи. Даже если она вежлива с другими, привязанность будет проявляться лишь к одному человеку. Эти кошки необыкновенно преданы своему хозяину.

Шерсть невских маскарадных достаточно длинная, но уход за ней не составляет труда. Она не сваливается, а потому достаточно расчесывать ее раз в неделю, даже в период линьки. Зимой эти кошки особенно красивы, когда их воротник становится пышным, а хвост распушается.

Бенгальская кошка — миниатюрный леопард с гипнотизирующим взглядом

Бенгальские кошки — это нечто! Однажды ко мне пришел мужчина, который пришел выбирать британца, но увидев бенгала, полностью забыл о своем первоначальном намерении. Он стоял, как завороженный, и не мог отвести взгляд. Бенгальская кошка привлекает к себе внимание, и это совершенно неудивительно. Ее шерсть покрыта розетками — узорами, которые напоминают пятна леопарда. В зависимости от освещения, они могут сиять, создавая эффект глиттера, который бывает у животных крайне редко.

Бенгалы — кошки гиперактивные. Их ловкость и акробатизм не имеют границ. Я наблюдала, как мой бенгал запрыгнул на холодильник с места, без разбега, и это была всего лишь одна из множества акробатических возможностей, которые эти кошки демонстрируют.

Бенгал привлекает внимание не только своим внешним видом, но и своей энергией. Когда гости заходят в дом, первым, к кому они направляются, является не хозяин, а именно эта кошка. Ее невозможно не заметить.

Рэгдолл — кошка, которая тает в руках

Рэгдоллы — кошки, которые завоевывают сердца своей спокойной красотой. На фотографиях они выглядят милыми и пушистыми, но вживую их обаяние невозможно передать словами. Эти кошки имеют такой взгляд, который словно проникает в душу, и их большие голубые глаза создают эффект задумчивости.

Что отличает рэгдоллов от других кошек — это их необыкновенная шерсть, которая не сваливается и не путается. Она шелковистая на ощупь, и при этом требует минимального ухода. С каждым годом окрас этих кошек становится все более ярким, но настоящая красота их раскроется только к 3 годам.

По своей природе рэгдоллы — кошки домоседы, которые не ищут внимания, но всегда рядом с хозяевами. Они невероятно мирные и спокойные, и не могут не стать любимцами всех членов семьи.

Турецкая ангора — аристократка с Востока

Турецкая ангора — это кошка, которая обладает поистине аристократическим видом. Как-то ко мне пришла пожилая дама, и, увидев белую ангору, она не сдержала слез. Вспомнив свою кошку из детства, она выразила свою благодарность за возможность вновь увидеть такую красоту.

Шерсть турецкой ангоры невероятно воздушная. Она не имеет подшерстка, что придает ей легкость. Когда эта кошка бегает или прыгает, ее шерсть становится словно парящим облаком. Особый акцент у ангоры — это хвост, который она держит вертикально, как настоящий султан.

Существует поверье, что ангоры с разными глазами приносят удачу, и Ататюрк даже держал одну такую кошку, ставшую символом Турции.

Сравнение пород кошек

Порода Размер Шерсть Характер Уход за шерстью Средняя продолжительность жизни Мейн-кун Большой (до 12 кг) Длинная, густая, зимняя шерсть с густым воротником и пушистым хвостом Дружелюбный, активный, общительный Вычесывать 2-3 раза в неделю 15-18 лет Невская маскарадная Средний (5-7 кг) Длинная, густая, не сваливающаяся шерсть Независимый, привязывается к одному человеку Раз в неделю 15-18 лет Бенгальская Средний (4-6 кг) Короткая, с характерными пятнами и "глиттером" Активный, гиперактивный, игривый Минимальный уход, массаж резиновой щеткой 12-15 лет Рэгдолл Крупный (до 9 кг) Длинная, шелковистая шерсть без плотного подшерстка Спокойный, доверчивый, домосед Раз в неделю 14-16 лет Турецкая ангора Средний (3-5 кг) Длинная, без подшерстка, струящаяся Умная, любопытная, аристократичная Раз в неделю 12-16 лет

Что общего у этих пород

Несмотря на различные внешности и характеры, у всех этих пород есть нечто общее. Это не просто кошки, это настоящие компаньоны, которые объединяют внешнюю красоту с гармонией внутреннего мира. Мейн-куны — уверенные в себе и дружелюбные. Невские маскарадные — загадочные и независимые. Бенгалы — гиперактивные и живые. Рэгдоллы — спокойные и доверчивые. Ангоры — изысканные и любопытные.

Все эти кошки не только красивы, но и психоэмоционально устойчивы. Они идеально подходят для семейных людей и при должном уходе могут жить до 15-18 лет.

Советы по уходу за кошками

Уход за шерстью: даже если порода считается неприхотливой, регулярное вычесывание — важная часть ухода. Мейн-куны и невские маскарадные требуют ухода дважды в неделю, а ангорам и рэгдоллам достаточно одного раза. Питание: для красивой шерсти и хорошего самочувствия кошки необходимо правильно кормить. Некачественный корм может привести к тусклой шерсти и проблемам со здоровьем. Характер: выбирайте кошку не только по внешнему виду, но и по характеру. Каждая порода имеет свои особенности, которые могут подходить не всем. Например, мейн-куны требуют много внимания, а бенгалы — это кошки с высокой активностью.

Интересные факты

Мейн-куны могут весить до 12 килограммов, но это не мешает им быть гибкими и ловкими. Невские маскарадные кошки часто выбирают одного хозяина, оставаясь верными ему всю жизнь. Бенгальские кошки могут прыгать на невероятную высоту, что делает их настоящими акробатами.

Исторический контекст

Мейн-куны были выведены в США как рабочие кошки, предназначенные для охоты на грызунов. Невская маскарадная порода появилась в России в 1980-х годах. Бенгальские кошки возникли в результате скрещивания домашних кошек с азиатскими леопардами в 1960-х годах.