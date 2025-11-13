Лягушка-воздушный шар: как пугающее превращение помогает выживать тупоголовой амфибии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тупоголовая лягушка спасается от врагов, становясь шарообразной — биологи
6:09
Зоосфера

Вспоминаете мультфильм Шрек и эпизод, где лягушек надувают? Так вот, реальная "тупоголовая роющая лягушка" не требует встреч с ограми, чтобы превратиться в воздушный шарик. Всё, что ей нужно, — это немного испуга, и она может стать похожей на шарик для праздников!

Тупоголовая лягушка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тупоголовая лягушка

Обычные лягушки? Нет, это настоящие воздушные шары

Тупоголовая лягушка заслуживает место в самых странных сказках. С её выпуклыми глазами, короткими лапками и, конечно, удивительно круглым телом, она действительно выглядит как персонаж, придуманный для того, чтобы пугать детей. Однако её имя связано не с умственными способностями, а с мордочкой, которая имеет весьма выраженный плоский подбородок. Зачем ему такая особенность? Это остаётся загадкой. Но наверняка эта мордочка помогает лягушке адаптироваться к подземной жизни.

Почему они раздуваются

Тупоголовая лягушка — это не просто симпатичное существо, оно еще и весьма забавное. Когда она пугается, её тело моментально увеличивается в размере. Пугающая для хищников особенность: лягушка, увеличиваясь почти до шарообразности, внезапно становится менее аппетитной для большинства хищников. Ведь такой раздувшийся объект выглядит достаточно угрожающе, а вот хищники не всегда понимают, что такое увеличение размера — это просто испуг.

Но, несмотря на свою способность становиться шаром, эти лягушки не мечтают о полетах. Напротив, они склонны скрываться в подземных норах, откуда почти не вылезают. Исключение — только брачный сезон.

Жизнь под землёй и время размножения

Лягушки предпочитают вести подземный образ жизни. Они роют себе уютные норы, где могут провести большую часть времени. Однако для того чтобы размножиться, им нужно покидать свои подземные убежища и искать партнёра. Головастики, в отличие от взрослых лягушек, не могут развиваться в песочнице, им требуется влага и вода, поэтому для продолжения рода они вынуждены выходить на поверхность, несмотря на возможные опасности.

Интересно, что в период размножения лягушки становятся ещё более уязвимыми. Чтобы завести потомство, самки и самцы, как правило, соединяются в любовных объятиях, ныряют в воду, где самка откладывает икру, а самец её оплодотворяет. За один раз самка может отложить до 300 икринок.

Брачные танцы и их последствия

Когда лягушки собираются вместе для размножения, это превращается в настоящую феерию — они плавают в огромных группах, сцепившись друг с другом. В это время они особенно уязвимы. На самом деле, этот период наибольшей активности для лягушек в Таиланде превращается в настоящий сезон охоты. Люди считают этих амфибий деликатесом и ловят их в период размножения, что, в свою очередь, приводит к снижению их численности. Лягушки проводят большую часть времени в подземных норах, поэтому этот краткий период, когда они выходят на поверхность, становится для них самой большой угрозой.

Под угрозой исчезновения

В результате массовой охоты и утраты естественного ареала, тупоголовые роющие лягушки стали уязвимыми. Их популяция значительно сократилась, и на сегодняшний день вид находится под угрозой исчезновения.

Любовь и скрытность

И хотя брачные ритуалы этих лягушек происходят скрытно, в 2014 году ученым удалось запечатлеть уникальные кадры с этим процессом. Любовные сцены среди роющих лягушек — это по-настоящему редкое явление, которое смогли заснять только в последние годы.

Сравнение — поведение лягушек в разные сезоны

Сезон Поведение лягушек Уязвимость
Вне брачного сезона Прячутся в подземных норах, избегают внешних угроз Минимальная, скрытность от хищников
Брачный сезон Активно выходят на поверхность, соединяются в группах Максимальная, опасность от людей и хищников

Советы шаг за шагом — как защитить тупоголовых лягушек

  1. Ограничить охоту на этих амфибий в период размножения.

  2. Защищать естественные места обитания и создавать условия для их восстановления.

  3. Разрабатывать меры по сохранению редких видов лягушек, например, с помощью заповедников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: массовая охота на лягушек в период размножения.
    Последствие: снижение численности популяции и угроза исчезновения.
    Альтернатива: защита видов с помощью запретов на ловлю и восстановление их среды обитания.

  2. Ошибка: игнорирование важности сохранения подземных экосистем.
    Последствие: потеря места обитания и исчезновение видов.
    Альтернатива: создание охраняемых территорий и улучшение условий для развития видов.

FAQ

  1. Почему лягушки раздуваются?
    Лягушки раздуваются, чтобы отпугнуть хищников. Это их естественный механизм защиты от опасности.

  2. Как размножаются тупоголовые лягушки?
    Во время брачного сезона лягушки соединяются в пары и размножаются в водоемах, где самка откладывает икру, а самец её оплодотворяет.

  3. Почему тупоголовые лягушки находятся под угрозой исчезновения?
    Массовая охота и разрушение среды обитания влечет за собой сокращение численности этих амфибий.

Мифы и правда

  1. Миф: тупоголовая лягушка — просто еще одно обычное амфибийное существо.
    Правда: это уникальное животное с невероятной способностью раздуваться, чтобы отпугнуть хищников.

  2. Миф: лягушки не подвергаются угрозам.
    Правда: из-за охоты и утраты среды обитания, тупоголовые лягушки находятся под угрозой исчезновения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
