Лисы уже шли по следу: раненый журавль два часа водил спасателей по сибирским оврагам

Ученый Андреенков: под Новосибирском спасли раненого журавля с переломом крыла

5:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Под Новосибирском в начале ноября развернулась редкая для сельской местности спасательная операция: учёные и неравнодушные местные жители несколько часов преследовали раненого журавля по полям и оврагам, чтобы не допустить его гибели. В итоге птицу не только удалось поймать и вывести из опасного места, но и обеспечить ей новую жизнь в зоопарке Барнаула.

Фото: https://www.flickr.com/photos/37335357@N00/3416680191/ by Mikul from canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Журавль

Как учёные вышли на след раненой птицы

История началась ещё в начале октября, когда после первого снегопада миколог Татьяна Бульонкова заметила на поле следы крупной птицы, а затем издалека увидела журавля. Позже ей удалось подойти ближе и рассмотреть рану, после чего она сообщила о находке орнитологу Олегу Андреенкову. Учёный отметил, что к этому времени серый журавль уже должен был улететь на юг, поэтому его задержка в Искитимском районе стала тревожным сигналом.

Затем снег растаял, и повторные поиски оказались невозможны, птица могла затеряться в полях и оврагах. Лишь в начале ноября, когда снова выпал снег и стало понятно, что журавль по-прежнему держится на тех же убранных полях и охотится там на мышей, было решено организовать поимку. По словам Андреенкова, по следам птицы ходили также лисы, которые не только искали добычу, но и, вероятно, выжидали момент для нападения на ослабленного журавля.

Поле, где держалась птица, окружали овраги, мелкие речки с заболоченными берегами и бобровыми плотинами, а также лесные участки. Олег Андреенков уточнил, что с поля журавля однажды спугнула проезжавшая "Нива", вероятно, с охотниками. В такой сложной местности найти затаившуюся птицу было непросто, однако спасатели вышли к реке всего в нескольких метрах от кустарника, где журавль прятался, как сообщает Om1 Новосибирск.

Погоня по снегу и помощь местных жителей

Когда люди приблизились к укрытию, журавль выбежал из кустов и попытался уйти от преследования. Андреенков бросился за ним, но, пока он снимал рюкзак с фотоаппаратом, спотыкался о кочки и падал, птица успела перебежать речку и подняться на крутой склон в лесу. Тогда орнитолог стал идти по следу беглеца, используя свежий снег как естественный ориентир, и это преследование растянулось примерно на два часа.

За это время мужчина дважды оказывался в прямой видимости птицы. В первый раз журавль залёг под деревом и позволил подойти почти на пять метров, но попытка сближения оказалась слишком прямолинейной, и птица сразу ушла дальше, перестав останавливаться для отдыха. Самым сложным моментом, по словам учёного, было распутывать переплетённые следы там, где человек и журавль уже проходили раньше, что отнимало много времени и давало птице дополнительную фору.

Олег понимал, что если не поймать птицу в этот день, она может погибнуть, особенно с учётом травмы и присутствия хищников. Связь в районе была нестабильной, поэтому он не смог оперативно вызвать подмогу и продолжал идти один. Ситуация изменилась, когда журавль вышел к гравийной дороге с высокой насыпью: на ней появилась машина, и учёный попросил водителя, местного жителя Василия из деревни Нижний Коён, помочь в поимке, после чего они продолжили погоню вдвоём.

Ночная передержка и дорога в клинику

Журавля настигли у небольшой речки, куда он пытался уйти, перелетев со сломанным крылом на противоположный берег. Олег пересёк воду по лежащему бревну, а его помощник одним прыжком оказался по ту сторону и вместе с орнитологом загнал птицу в завал из деревьев и кустарника. Там они перекрыли все выходы, и Василий сумел аккуратно взять журавля в руки, завершив многочасовую операцию.

Оставшуюся часть дня птица провела дома у Татьяны Бульонковой, а на ночь её разместили в доме родителей Олега Андреенкова.

"Журавль птица крупная, сильная и достаточно опасная. Он очень точно может ударить клювом, как и все птицы со схожим образом жизни — цапли, аисты и им подобные. Поэтому, чтобы у него не было лишнего стресса, мы старались на то короткое время, что он провёл у нас, выделить ему отдельную комнату", — объяснил старший научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, кандидат биологических наук Олег Андреенков.

Уже на следующее утро он отвёз птицу на машине в Барнаул.

В столице Алтайского края журавля бесплатно приняли в ветеринарной клинике "Добрый доктор", где помогают попавшим в беду животным. Лечением занялся ветеринарный врач Артём Кучер, который подтвердил наличие перелома крыла, успевшего неправильно срастись, из-за чего птица уже не сможет летать. Орнитолог подчёркивает, что спасти журавля удалось благодаря общим усилиям врача Артёма Кучера, жителя деревни Василия и кинолога Алёны Турбиной, которая была готова подключиться к поимке с пастушьей собакой.

Сейчас журавль остаётся в безопасности под наблюдением специалистов клиники. После завершения всех необходимых процедур он должен переехать в барнаульский зоопарк, где для него подготовят постоянный вольер. Так раненая дикая птица, которая рисковала погибнуть в поле среди оврагов и заболоченных речек Искитимского района, получила шанс на долгую жизнь в неволе.