Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кислый снегопад на тарелке: как витаминный рацион осени провоцирует боль в груди и горечь во рту
Певицу Наталью Штурм возмутило поведение Дмитрия Диброва
Эксперты объяснили, как уберечь комнатные растения от холода
Врач Лапа о связи синяков и проблем с сосудами
Реальные зарплаты в России вырастут на 2,7 процента
Длинные ноги жирафа снижают нагрузку на сердце — профессор Эдвард Снеллинг
Variety составил рейтинг лучших ролей Леонардо ДиКаприо
Росстат зафиксировал рост цен на автомобили в Башкирии
В Эритрее действуют строгие правила для самостоятельных путешественников

Лисы уже шли по следу: раненый журавль два часа водил спасателей по сибирским оврагам

Ученый Андреенков: под Новосибирском спасли раненого журавля с переломом крыла
5:48
Зоосфера

Под Новосибирском в начале ноября развернулась редкая для сельской местности спасательная операция: учёные и неравнодушные местные жители несколько часов преследовали раненого журавля по полям и оврагам, чтобы не допустить его гибели. В итоге птицу не только удалось поймать и вывести из опасного места, но и обеспечить ей новую жизнь в зоопарке Барнаула.

Журавль
Фото: https://www.flickr.com/photos/37335357@N00/3416680191/ by Mikul from canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Журавль

Как учёные вышли на след раненой птицы

История началась ещё в начале октября, когда после первого снегопада миколог Татьяна Бульонкова заметила на поле следы крупной птицы, а затем издалека увидела журавля. Позже ей удалось подойти ближе и рассмотреть рану, после чего она сообщила о находке орнитологу Олегу Андреенкову. Учёный отметил, что к этому времени серый журавль уже должен был улететь на юг, поэтому его задержка в Искитимском районе стала тревожным сигналом.

Затем снег растаял, и повторные поиски оказались невозможны, птица могла затеряться в полях и оврагах. Лишь в начале ноября, когда снова выпал снег и стало понятно, что журавль по-прежнему держится на тех же убранных полях и охотится там на мышей, было решено организовать поимку. По словам Андреенкова, по следам птицы ходили также лисы, которые не только искали добычу, но и, вероятно, выжидали момент для нападения на ослабленного журавля.

Поле, где держалась птица, окружали овраги, мелкие речки с заболоченными берегами и бобровыми плотинами, а также лесные участки. Олег Андреенков уточнил, что с поля журавля однажды спугнула проезжавшая "Нива", вероятно, с охотниками. В такой сложной местности найти затаившуюся птицу было непросто, однако спасатели вышли к реке всего в нескольких метрах от кустарника, где журавль прятался, как сообщает Om1 Новосибирск.

Погоня по снегу и помощь местных жителей

Когда люди приблизились к укрытию, журавль выбежал из кустов и попытался уйти от преследования. Андреенков бросился за ним, но, пока он снимал рюкзак с фотоаппаратом, спотыкался о кочки и падал, птица успела перебежать речку и подняться на крутой склон в лесу. Тогда орнитолог стал идти по следу беглеца, используя свежий снег как естественный ориентир, и это преследование растянулось примерно на два часа.

За это время мужчина дважды оказывался в прямой видимости птицы. В первый раз журавль залёг под деревом и позволил подойти почти на пять метров, но попытка сближения оказалась слишком прямолинейной, и птица сразу ушла дальше, перестав останавливаться для отдыха. Самым сложным моментом, по словам учёного, было распутывать переплетённые следы там, где человек и журавль уже проходили раньше, что отнимало много времени и давало птице дополнительную фору.

Олег понимал, что если не поймать птицу в этот день, она может погибнуть, особенно с учётом травмы и присутствия хищников. Связь в районе была нестабильной, поэтому он не смог оперативно вызвать подмогу и продолжал идти один. Ситуация изменилась, когда журавль вышел к гравийной дороге с высокой насыпью: на ней появилась машина, и учёный попросил водителя, местного жителя Василия из деревни Нижний Коён, помочь в поимке, после чего они продолжили погоню вдвоём.

Ночная передержка и дорога в клинику

Журавля настигли у небольшой речки, куда он пытался уйти, перелетев со сломанным крылом на противоположный берег. Олег пересёк воду по лежащему бревну, а его помощник одним прыжком оказался по ту сторону и вместе с орнитологом загнал птицу в завал из деревьев и кустарника. Там они перекрыли все выходы, и Василий сумел аккуратно взять журавля в руки, завершив многочасовую операцию.

Оставшуюся часть дня птица провела дома у Татьяны Бульонковой, а на ночь её разместили в доме родителей Олега Андреенкова.

"Журавль птица крупная, сильная и достаточно опасная. Он очень точно может ударить клювом, как и все птицы со схожим образом жизни — цапли, аисты и им подобные. Поэтому, чтобы у него не было лишнего стресса, мы старались на то короткое время, что он провёл у нас, выделить ему отдельную комнату", — объяснил старший научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, кандидат биологических наук Олег Андреенков.

Уже на следующее утро он отвёз птицу на машине в Барнаул.

В столице Алтайского края журавля бесплатно приняли в ветеринарной клинике "Добрый доктор", где помогают попавшим в беду животным. Лечением занялся ветеринарный врач Артём Кучер, который подтвердил наличие перелома крыла, успевшего неправильно срастись, из-за чего птица уже не сможет летать. Орнитолог подчёркивает, что спасти журавля удалось благодаря общим усилиям врача Артёма Кучера, жителя деревни Василия и кинолога Алёны Турбиной, которая была готова подключиться к поимке с пастушьей собакой.

Сейчас журавль остаётся в безопасности под наблюдением специалистов клиники. После завершения всех необходимых процедур он должен переехать в барнаульский зоопарк, где для него подготовят постоянный вольер. Так раненая дикая птица, которая рисковала погибнуть в поле среди оврагов и заболоченных речек Искитимского района, получила шанс на долгую жизнь в неволе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Украинцы потребовали с Анджелины Джоли выкуп за охранника
Диетолог Сюракшина назвала лучшие продукты для сна
Лариса Долина перепела песню Инстасамки в новогоднем проекте
Врач Белкина: сахарный диабет ведёт к инфаркту, инсульту и слепоте
Физическая активность замедляет потерю мышечной массы — физиологи
Продажи пива в Новосибирске за год выросли — компания "Эвотор"
Атаман Всероссийского казачьего общества провёл встречу в Грозном
Русский язык появился в мультимедиа китайских Toyota
Диана Арбенина взяла на сцену младенца в Алма-Ате
Эксперт СберСтрахования рассказал, как подготовить дом к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.