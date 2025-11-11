Беглов подписал закон о новых правилах выгула собак в Петербурге

Эпоха свободы для собак в Петербурге закончилась: подписан закон о тотальных ограничениях

4:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новые правила для владельцев собак в Петербурге затрагивают и короткие прогулки во дворе, и выгул в парках, и содержание животных на частных участках. Об этом сообщает издание 1MI. Закон, подписанный губернатором Александром Бегловым 10 ноября, делает повседневные привычки собаководов предметом четкого правового регулирования и вводит систему наказаний за нарушения.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ выгул собак

Поводок, намордник и уборка за питомцами

Принятый документ устанавливает, что выгул собак в городе допускается только на поводке, без исключений для дворов или тихих улиц. Для крупных и потенциально опасных пород дополнительно вводится обязательное использование намордника, что переводит вопросы безопасности из зоны личного выбора владельца в зону юридической ответственности. Так власти пытаются минимизировать риск конфликтов между животными и прохожими в общественных пространствах.

Отдельным пунктом в законе закреплена обязанность владельцев собак убирать продукты жизнедеятельности питомцев в общественных местах. Теперь это не просто норма городского этикета, а формально установленное требование. Закон связывает поведение хозяев с общим состоянием городской среды и санитарной обстановкой, подчеркивая, что чистота дворов и улиц зависит от дисциплины собаководов.

Ограничения в общественных местах и на массовых мероприятиях

Новый закон вводит запрет на присутствие с собаками на массовых уличных мероприятиях в период их проведения. Власти исходят из того, что в условиях большого скопления людей даже спокойное животное может стать источником риска или повода для конфликтов. Это ограничение касается не только центральных пространств, но и любых площадок, где проводятся крупные городские события.

При этом режим доступа животных в торговые и сервисные пространства оставлен на усмотрение бизнеса. Решение о том, пускать ли собак в магазины, торговые центры или кафе, принимают сами владельцы этих заведений. Таким образом, закон задает общую рамку, но оставляет предпринимателям возможность самостоятельно выстраивать правила в своих помещениях, исходя из формата работы и аудитории.

Частные дома, таблички и контроль за территорией

Отдельный блок норм посвящен содержанию собак в частном секторе. Владельцам частных домов предписано держать животных на привязи или в вольере в тех случаях, когда существует риск выхода питомца за пределы участка. Такой подход показывает, что ответственность хозяина не заканчивается за калиткой: если собака способна оказаться на улице, именно владелец обязан предотвратить этот сценарий, как сообщает rosbalt.ru.

Закон также обязывает размещать предупреждающие таблички на участках, где содержатся собаки. Эти знаки должны заранее информировать прохожих и посетителей о возможном присутствии животного за забором. В совокупности меры направлены на то, чтобы снизить вероятность внезапных контактов между людьми и собаками и подчеркивают превентивный характер новых требований.

Штрафы и сроки вступления норм в силу

Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования, однако часть санкций заработает не сразу. Положение о штрафах за выгул собак без поводка начнет действовать спустя полгода после вступления закона в силу. Такой переходный период даёт время владельцам животных адаптироваться к новым правилам и привести свое поведение и условия содержания питомцев в соответствие с требованиями.

За нарушение ключевого требования — выгула без поводка — предусмотрены административные штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. Эти меры рассматриваются как инструмент обеспечения безопасности горожан и упорядочивания взаимодействия между владельцами животных и остальными жителями Петербурга. Закон фактически превращает привычные нормы ответственного отношения к собаке в систему обязательных правил с конкретными последствиями за их игнорирование.