Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Потери тепла снижаются при установке экранов за радиаторами — m-strana.ru
Морской шёлк возвращается: как учёные оживили ткань для императоров без капли красителя
Госавтоинспекция рекомендовала проверять аккумулятор и тормоза перед зимой
Пономарев считает, что российские футболисты выиграют у сборной Перу
Пошаговый рецепт запечённой говядины с овощами в духовке
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение
Кушанашвили пережил кошмар во время лечения: что стало самой страшной болью в его борьбе с раком
Велосипед обеспечивает оптимальную работу мышц — Independent

Беглов подписал закон о новых правилах выгула собак в Петербурге

Эпоха свободы для собак в Петербурге закончилась: подписан закон о тотальных ограничениях
4:24
Зоосфера

Новые правила для владельцев собак в Петербурге затрагивают и короткие прогулки во дворе, и выгул в парках, и содержание животных на частных участках. Об этом сообщает издание 1MI. Закон, подписанный губернатором Александром Бегловым 10 ноября, делает повседневные привычки собаководов предметом четкого правового регулирования и вводит систему наказаний за нарушения.

выгул собак
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
выгул собак

Поводок, намордник и уборка за питомцами

Принятый документ устанавливает, что выгул собак в городе допускается только на поводке, без исключений для дворов или тихих улиц. Для крупных и потенциально опасных пород дополнительно вводится обязательное использование намордника, что переводит вопросы безопасности из зоны личного выбора владельца в зону юридической ответственности. Так власти пытаются минимизировать риск конфликтов между животными и прохожими в общественных пространствах.

Отдельным пунктом в законе закреплена обязанность владельцев собак убирать продукты жизнедеятельности питомцев в общественных местах. Теперь это не просто норма городского этикета, а формально установленное требование. Закон связывает поведение хозяев с общим состоянием городской среды и санитарной обстановкой, подчеркивая, что чистота дворов и улиц зависит от дисциплины собаководов.

Ограничения в общественных местах и на массовых мероприятиях

Новый закон вводит запрет на присутствие с собаками на массовых уличных мероприятиях в период их проведения. Власти исходят из того, что в условиях большого скопления людей даже спокойное животное может стать источником риска или повода для конфликтов. Это ограничение касается не только центральных пространств, но и любых площадок, где проводятся крупные городские события.

При этом режим доступа животных в торговые и сервисные пространства оставлен на усмотрение бизнеса. Решение о том, пускать ли собак в магазины, торговые центры или кафе, принимают сами владельцы этих заведений. Таким образом, закон задает общую рамку, но оставляет предпринимателям возможность самостоятельно выстраивать правила в своих помещениях, исходя из формата работы и аудитории.

Частные дома, таблички и контроль за территорией

Отдельный блок норм посвящен содержанию собак в частном секторе. Владельцам частных домов предписано держать животных на привязи или в вольере в тех случаях, когда существует риск выхода питомца за пределы участка. Такой подход показывает, что ответственность хозяина не заканчивается за калиткой: если собака способна оказаться на улице, именно владелец обязан предотвратить этот сценарий, как сообщает rosbalt.ru.

Закон также обязывает размещать предупреждающие таблички на участках, где содержатся собаки. Эти знаки должны заранее информировать прохожих и посетителей о возможном присутствии животного за забором. В совокупности меры направлены на то, чтобы снизить вероятность внезапных контактов между людьми и собаками и подчеркивают превентивный характер новых требований.

Штрафы и сроки вступления норм в силу

Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования, однако часть санкций заработает не сразу. Положение о штрафах за выгул собак без поводка начнет действовать спустя полгода после вступления закона в силу. Такой переходный период даёт время владельцам животных адаптироваться к новым правилам и привести свое поведение и условия содержания питомцев в соответствие с требованиями.

За нарушение ключевого требования — выгула без поводка — предусмотрены административные штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. Эти меры рассматриваются как инструмент обеспечения безопасности горожан и упорядочивания взаимодействия между владельцами животных и остальными жителями Петербурга. Закон фактически превращает привычные нормы ответственного отношения к собаке в систему обязательных правил с конкретными последствиями за их игнорирование.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Новости спорта
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Популярное
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте

МС-21 перестал быть проектом на бумаге: дальность сократилась, но смысл полётов стал ближе к жизни. Почему "минус тысяча километров" — это победа?

Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Спад в экономике Германии объявили уникальным явлением
Последние материалы
Дым от костра — сигнал опасности: когда сжигание листвы превращается в правонарушение
Кушанашвили пережил кошмар во время лечения: что стало самой страшной болью в его борьбе с раком
Велосипед обеспечивает оптимальную работу мышц — Independent
Один пшик — и химия тела всё портит: что мешает аромату раскрыться как надо
Засолка сёмги в домашних условиях по классическому рецепту
Махачкала: в 2025 году сборы земельного налога выросли на 20%
KGM подтвердила возвращение Actyon на российский рынок в конце зимы 2026 года
Гул и треск при кипячении — не просто звук: что на самом деле происходит внутри чайника
Сергей Юран призвал "Спартак" назначить российского тренера — "Чемпионат"
Не только для своих: как Новороссийск превращается в China Friendly-направление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.