Первые холода превращают прогулку в испытание: как не допустить бронхита и пневмонии у питомца

Осень — время золотых листьев, дождей и первых холодных ветров. Для домашних животных это сезон повышенной уязвимости. Даже если за окном всего +10 градусов, питомец может подхватить простуду. Ветеринар Андрей Руденко, доцент кафедры ветеринарной медицины Росбиотеха, рассказал, как распознать первые признаки болезни и как помочь кошке или собаке встретить осень в полном здравии.
Организм животных, как и человеческий, чувствителен к перепадам погоды. Ветер, сырость и внезапное похолодание быстро подтачивают иммунитет. Особенно опасны промозглые дни, когда земля холодная, а воздух ещё кажется тёплым.
"Простуженный питомец начинает чихать, кашлять, становится вялым и теряет аппетит. Особенно подвержены риску котята, щенки, пожилые животные и те, у кого есть хронические заболевания или слабый иммунитет", — отметил доцент кафедры ветеринарной медицины Андрей Руденко.
Такие симптомы нельзя игнорировать: даже лёгкая простуда у животного способна быстро перейти в бронхит или пневмонию. Особенно уязвимы породы с короткой мордой — мопсы, бульдоги, пекинесы. Их дыхательные пути устроены так, что даже лёгкое переохлаждение вызывает затруднение дыхания и воспаление.
Иммунитет питомца напрямую связан с качеством питания. Когда в рационе не хватает питательных веществ, животное становится восприимчивым к инфекциям. Ветеринар советует включать в рацион продукты, богатые витаминами и полезными кислотами.
Если вы кормите питомца готовыми кормами, выбирайте линейки с пометкой "immune support" или "для сезона осень-зима". Натуральный рацион стоит дополнить отварным мясом, печенью, яйцами и рыбой (при отсутствии противопоказаний).
"Регулярные прогулки и игры укрепляют иммунную систему. Но важно прислушиваться к состоянию питомца и не перегружать его. Если собака или кошка устала или плохо себя чувствует, лучше обратиться к ветеринару", — подчеркнул Руденко.
Некоторые животные осенью становятся менее активными — это естественная реакция на сокращение светового дня. Но если питомец отказывается выходить на улицу, кашляет или дрожит, важно исключить не только переохлаждение, но и более серьёзные болезни — например, вирусный ринотрахеит у кошек или аденовирус у собак. В таких случаях самолечение опасно — поможет только ветеринар.
|Мера защиты
|Для кого
|Что даёт
|Тёплая подстилка
|Кошки, собаки
|Сохраняет тепло и предотвращает переохлаждение
|Витаминные добавки
|Все питомцы
|Укрепляют иммунитет
|Регулярные прогулки
|Собаки
|Поддерживают тонус и настроение
|Проверка у ветеринара
|Все
|Ранняя диагностика заболеваний
|Уход за шерстью
|Кошки и длинношёрстные породы
|Предотвращает образование колтунов и улучшает циркуляцию воздуха
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Одежда для собак
|Защита от ветра и дождя
|Может мешать движению, если неправильно подобрана
|Естественная адаптация
|Закалка организма
|Подходит не всем породам, требует постепенности
|Подогреваемая лежанка
|Комфорт в доме
|Риск перегрева, если нет контроля температуры
Да, но ненадолго — не более 10-15 минут, в тёплой одежде и только при отсутствии ветра.
Нет. Избыток витаминов вреден не меньше, чем их недостаток. Лучше пройти консультацию у ветеринара.
Обратите внимание на вялость, насморк, кашель, снижение аппетита. При таких симптомах лучше обратиться в клинику.
Уход за домашними животными в холодное время года был важен всегда. Ещё в XIX веке фермеры шили для собак и лошадей специальные накидки из войлока, а в Европе существовали "зимние конюшни" с подогревом. Современные технологии лишь улучшили этот опыт — теперь в зоомагазинах можно найти подогреваемые миски, тёплые лежанки и защитную одежду из современных материалов.
Осень может быть уютной и безопасной для питомца, если хозяин заботится о нём с вниманием и пониманием. Правильное питание, движение, защита от ветра и влажности — всё это простые, но важные шаги, которые помогут четвероногому другу оставаться здоровым, активным и радовать вас каждый день.
