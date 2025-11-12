Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Алёна Свиридова приняла участие в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Когда сон перестаёт быть отдыхом: скрытая опасность снотворных препаратов
Места у аварийного выхода дают больше пространства для ног — эксперты по туризму
Эксперты: светильники из камня создают рассеянный свет, снижающий уровень стресса
Трихолог Волков назвал причины старения волос после 40 лет
Обручальные кольца Шамана и Мизулиной обошлись в 600 тысяч
Posco удваивает инвестиции в литиевые проекты — гендиректор Чанг Ин Хва
Селекционеры вывели гибрид свеклы Пабло F1 с повышенной сладостью
Всё начинается с завтрака — и с этих трёх коварных ошибок

Призрак леса с красными глазами: таинственная птица, которая веками хранит свою изоляцию

Установлено отсутствие родственных видов у птицы кагу — орнитологи
5:53
Зоосфера

Представьте себе птицу, у которой в буквальном смысле нет родни — ни двоюродных, ни троюродных, вообще никаких. В мире, где каждый вид связан с десятками родственников, кагу стоит особняком. Это не просто уникальный вид — это целое семейство, в котором живёт лишь один-единственный представитель.

Птица кагу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Птица кагу

Единственный в своём роде

В мире биологии родственные связи между видами напоминают огромное генеалогическое древо. У кошек, например, всё логично: домашний Мурзик входит в род кошек, рядом — барханная, лесная, камышовая, а дальше — рыси, гепарды, пумы. И все они вместе составляют большое и шумное семейство кошачьих.

С кагу всё иначе. Он — единственный представитель не только своего рода, но и целого семейства, отдельного от всех других птиц. Самая близкая "душа" — солнечная цапля, тоже одиночка в своём семействе. Их объединяют в особый орден, но даже здесь сходство чисто формальное: они просто обе — птицы.

"Кагу — биологический эксклюзив, живой реликт, не похожий ни на кого", — считают орнитологи Университета Новой Каледонии.

Призрак леса

Похоже, кагу не переживает по поводу своей исключительности — наоборот, культивирует одиночество. Этот редкий вид обитает только на острове Новая Каледония в южной части Тихого океана. И даже там он предпочитает не пляжи, а густые тропические чащи, где его трудно заметить.

Местные жители прозвали его "призраком леса". Прозвище заслуженное: пепельно-серое оперение маскирует птицу среди листвы, а пронзительные красные глаза и хохолок, который вздымается при волнении, делают её похожей на ожившую тень.

Особенности внешности и поведения

Кагу выглядит как уменьшенная и "приземлённая" цапля. Вместо тонких длинных ног — крепкие красные лапы, а шея и клюв заметно короче. В длину птица едва достигает полуметра.

Главное отличие — она не летает. Крылья нужны только для демонстраций и брачных ритуалов: птицы широко расправляют их, будто обнимая воздух. Это поведение не имеет практического смысла — просто способ выразить эмоции.

Сильная семья — ключ к выживанию

Живя в изоляции, кагу выработали поистине трогательную систему заботы о потомстве. Их семьи напоминают мини-кланы: мама, папа и несколько старших детей, которые помогают воспитывать младших.

  • Пара высиживает всего одно яйцо в год, зато забота о птенце безгранична.
  • Молодняк остаётся с родителями до трёх лет.
  • Если на территории появляется осиротевший птенец, семья может усыновить его.

Иногда в гнезде появляется несколько самцов, заботящихся об одной самке — такая форма семейных отношений называется полиандрией. Вместе кагу защищают свои владения площадью до 30 гектаров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Разведение домашних кошек и собак рядом с местами обитания кагу Хищники уничтожают яйца и птенцов Создание охраняемых зон без млекопитающих
Вырубка лесов под плантации Потеря среды обитания Сохранение природных лесов Новой Каледонии
Отсутствие контроля за численностью крыс Снижение популяции Использование безопасных ловушек и программ по ограничению грызунов

А что если кагу исчезнет

Если эта птица исчезнет, то с ней уйдёт целая ветвь эволюции — без шансов на возрождение. Учёные уже десятилетиями пытаются сохранить популяцию. Сегодня в дикой природе остаётся несколько сотен особей, но есть надежда: кагу прекрасно размножаются в неволе и адаптируются к заповедным условиям.

Плюсы и минусы жизни в одиночестве

Плюсы Минусы
Нет конкуренции с другими видами Уязвимость перед хищниками
Уникальная экосистема острова Ограниченный генофонд
Возможность полной адаптации к местным условиям Зависимость от людей в сохранении вида

FAQ

Где живёт кагу?
Только на острове Новая Каледония в Тихом океане.

Может ли кагу летать?
Нет, его крылья предназначены лишь для демонстрации и защиты.

Сколько особей осталось в природе?
Около 200-300, по данным природоохранных организаций.

Чем питается кагу?
Главным образом насекомыми, дождевыми червями и мелкими амфибиями.

Мифы и правда

  • Миф: кагу — родственник цапли.
    Правда: внешне похож, но генетически далёк от неё.

  • Миф: птица ведёт ночной образ жизни.
    Правда: кагу активен днём, особенно утром.

  • Миф: кагу не издаёт звуков.
    Правда: у него громкий крик, который местные жители называют "песней леса".

Интересные факты

  1. Кагу способен бегать по земле со скоростью до 25 км/ч.

  2. Его перья используются в традиционных церемониях жителей Новой Каледонии.

  3. На гербе этой территории изображён именно кагу — символ уникальности и стойкости.

Исторический контекст

  1. Первое описание вида появилось в 1860 году французским натуралистом Жаном Верро.

  2. Уже к началу XX века численность резко снизилась из-за завезённых хищников.

  3. В 1980-х начались программы по восстановлению популяции, и сегодня кагу официально считается символом Новой Каледонии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Еда и рецепты
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Певица Алёна Свиридова приняла участие в шоу "Ну-ка, все вместе!"
Когда сон перестаёт быть отдыхом: скрытая опасность снотворных препаратов
Места у аварийного выхода дают больше пространства для ног — эксперты по туризму
Эксперты: светильники из камня создают рассеянный свет, снижающий уровень стресса
Трихолог Волков назвал причины старения волос после 40 лет
Новый рекорд: более трети компаний Германии уступают конкурентам из стран вне ЕС
Обручальные кольца Шамана и Мизулиной обошлись в 600 тысяч
Posco удваивает инвестиции в литиевые проекты — гендиректор Чанг Ин Хва
Селекционеры вывели гибрид свеклы Пабло F1 с повышенной сладостью
Установлено отсутствие родственных видов у птицы кагу — орнитологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.