Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журова заявила о готовности России к любым вызовам
Вельветовые брюки стали главным трендом зимы 2025-2026
Звёздная пара Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся
Эксперты назвали породы собак, которым необходима зимняя одежда
Алсу призвала Оксану Самойлову простить Джигана
Игорный бизнес в РФ превысил годовой бюджет Москвы — Ходыков
Инспектор ГАИ не имеет права просматривать телефон водителя
Генерал Бижев: Запад прекратит финансировать Украину
Врачи предупредили о вреде манной каши после 40 лет

Питомец, который продлевает жизнь: собака заменяет спортзал, антидепрессанты и друга

Присутствие собаки улучшает эмоциональное состояние человека — зоопсихологи
7:19
Зоосфера

Собака в доме — это не только радость, верность и повод чаще улыбаться, но и мощная поддержка для здоровья. Учёные всё чаще подтверждают: жизнь с четвероногим другом улучшает физическое состояние, снижает стресс и даже помогает бороться с одиночеством.

Верный пёс на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Верный пёс на закате

1. Собака делает вас активнее

С появлением питомца прогулки становятся частью ежедневного ритуала. И пусть иногда не хочется выходить на улицу, особенно в непогоду, именно эти регулярные прогулки помогают поддерживать тело в тонусе.

Даже короткие выходы "на пять минут" превращаются в движение, а это уже вклад в здоровье сердца и сосудов. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports в 2017 году, показало: владельцы собак в среднем проходят на 3000 шагов больше в день, чем те, у кого питомцев нет.

Кроме того, совместные прогулки — это не просто физическая активность, а способ снять напряжение, пообщаться с природой и укрепить связь со своим животным.

"Эта простая привычка полезна не только собаке, но и её хозяину — для сердца, осанки и настроения", — отмечают исследователи.

2. Собака снижает уровень стресса

Поглаживание собаки запускает в организме химические процессы, схожие с медитацией. Снижается уровень кортизола (гормона стресса) и повышается выработка окситоцина — гормона привязанности и спокойствия.

Этот эффект настолько выражен, что собак активно используют в терапии тревожных расстройств и реабилитации после травм. Присутствие животного помогает людям с ПТСР, аутизмом и другими состояниями почувствовать безопасность и доверие.

Важно и то, что собаки чувствуют эмоциональное состояние человека. Если вы нервничаете или грустите, питомец подойдёт, прижмётся, начнёт "разговаривать" своим образом, прерывая поток тревожных мыслей.

"Наши собаки очень чувствительны к нашим эмоциям и способны буквально считывать тревогу хозяина", — объясняют специалисты Purina PetCare.

3. Меньше одиночества — больше общения

Прогулки с собакой открывают дверь в новый круг общения. Незнакомцы на улице, соседи по парку, другие владельцы питомцев — вы неизбежно начинаете общаться. Даже короткие фразы вроде "какая порода?" или "можно погладить?" превращаются в маленькие социальные связи, которых так не хватает многим людям.

Для пожилых людей или тех, кто живёт один, собака становится настоящим спутником. Она не осуждает, не спорит и всегда рада видеть хозяина. Это живое существо, которому вы нужны здесь и сейчас.

Психологи отмечают: регулярное взаимодействие с животным помогает снизить риск депрессии и поддерживать эмоциональный баланс, особенно в период одиночества или утраты.

4. Питомец укрепляет психическое здоровье

Жизнь с собакой придаёт дню структуру и смысл. Вы встаете, гуляете, кормите, заботитесь — и таким образом выстраиваете устойчивый распорядок. Это создаёт ощущение контроля и стабильности, которые особенно важны при тревожности и стрессе.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Social Indicators Research в марте 2025 года, владение собакой или кошкой повышает уровень удовлетворённости жизнью настолько, как если бы человек получил прибавку к доходу в 84 тысячи евро в год.

Иными словами, собака делает вас не просто счастливее — она буквально влияет на восприятие жизни.

"Завести собаку — значит улучшить самочувствие и психическое здоровье на уровне, сопоставимом с серьёзным ростом доходов", — говорится в исследовании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: завести собаку, не готовясь к ответственности.
    Последствие: стресс для животного и хозяина.
    Альтернатива: взвесьте силы, заранее продумайте уход, бюджет и время.

  • Ошибка: игнорировать прогулки и игры.
    Последствие: снижение активности, поведенческие проблемы у питомца.
    Альтернатива: делайте прогулки обязательной частью распорядка.

  • Ошибка: общаться с собакой только как с "обязанностью".
    Последствие: потеря эмоциональной связи.
    Альтернатива: включайте питомца в семейную жизнь, хвалите, разговаривайте.

А что если…

Даже короткие прогулки утром и вечером способны дать ощутимый эффект. Если график плотный, можно подключить выгульщика или распределить обязанности между членами семьи. Главное — сохранить контакт и внимание: для собаки важно не количество минут, а качество общения.

Плюсы и минусы владения собакой

Плюсы Минусы
Повышение физической активности Необходимость ежедневных прогулок
Снижение стресса и тревожности Расходы на ветеринара и корм
Улучшение настроения и сна Возможные аллергии
Новые социальные связи Ограничения при поездках
Повышение дисциплины и ответственности Требует времени и участия

FAQ

Какая порода лучше всего подходит для пожилых людей?
Маленькие и спокойные собаки — например, мопс, бишон фризе, ши-тцу или кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Можно ли заводить собаку при тревожности?
Да. Контакт с животным снижает уровень стресса и помогает вырабатывать устойчивость к тревожным состояниям.

Как часто нужно гулять с собакой?
Минимум два раза в день по 20-30 минут. Активным породам нужно больше движения.

Можно ли брать собаку из приюта?
Конечно. Усыновление помогает не только животному, но и самому человеку почувствовать нужность и смысл.

Мифы и правда

  • Миф: собака — это только хлопоты.
    Правда: ответственное владение приносит эмоциональное и физическое вознаграждение.

  • Миф: большие собаки опасны для детей.
    Правда: всё зависит от воспитания и социализации, а не от размера.

  • Миф: питомец не чувствует настроение хозяина.
    Правда: собаки умеют распознавать эмоции и реагировать на них.

Три интересных факта

  1. Владельцы собак живут в среднем на два года дольше, чем те, у кого их нет.

  2. Сердцебиение человека и его собаки может синхронизироваться во время объятий.

  3. Люди с питомцами реже страдают от депрессии и гипертонии.

Исторический контекст

От древних времён собака была не только охранником и помощником человека, но и его эмоциональной поддержкой. В древнем Китае псов заводили как хранителей дома и символ удачи, а в Европе — как спутников и целителей души. Сегодня роль собаки не изменилась: она по-прежнему остаётся лекарством от стресса, апатии и одиночества.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Еда и рецепты
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Садальский рассказал, что Мордюкова выбирала красивых и молодых мужчин
Гранит дрогнул под сканером: в пирамиде Менкаура зафиксированы аномалии, которые не объяснить словами
Миру нужны не гении, а хорошие люди: новая постановка Юрия Грымова о сердце и разуме по произведениям Дэниела Киза
Тонколистный пион внесен в Красную книгу России ботаниками
Эксперты отметили рост интереса к купеческому наследию — туристические гиды
Специалисты: оставленная в трубах вода на зиму приводит к разрыву магистралей и затоплению дачи
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Бессараб оценила возможный рост зарплат для россиян
Форум Технологии Добра: технологии и бизнес на пользу людям
Заряд на 100% ускоряет старение аккумулятора — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.