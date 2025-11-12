Вторая жизнь за большую цену: что скрывает тёмная сторона клонирования домашних питомцев

Том Брэди сообщил о создании клона своей собаки — The Guardian

История бывшего квотербека НФЛ Тома Брэди вызвала бурю обсуждений. После того как он объявил, что его новая собака Джуни — клон умершей любимицы Луа, дискуссия о клонировании домашних животных вспыхнула с новой силой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Две собаки в комнате

Поводом стал не только поступок спортсмена, но и то, что это совпало с громким событием — компанией Colossal Biosciences, известной проектом по "возрождению" вымерших видов, было приобретено предприятие Viagen, занимающееся клонированием домашних животных.

Брэди заявил, что технология "подарила его семье второй шанс". Однако, по словам зоозащитников, за этим шансом стоят сотни неудачных попыток, десятки лабораторных животных и сложные этические вопросы, на которые пока нет ответов.

От овцы Долли до Джуни: как клонирование стало бизнесом

Путь технологии начался почти тридцать лет назад, когда в 1996 году шотландские учёные представили миру овцу Долли — первое клонированное млекопитающее. Этот прорыв стал символом новой эры биотехнологий, но вместе с восторгом принес и страхи: где граница между научным прогрессом и вмешательством в природу?

В 2005 году южнокорейские исследователи впервые клонировали собаку — афганскую борзую. Тогда на один успешный случай ушло более тысячи яйцеклеток и сотни суррогатных животных. Сегодня процесс стал технологичнее, но эффективность всё ещё низкая — по данным исследований 2022 года, лишь 2% попыток завершаются рождением живого щенка.

Сколько стоит воскресить питомца

Клонирование остаётся услугой для избранных. В 2025 году стоимость клонирования собаки составляет около 50 000 долларов, кошки — примерно вдвое меньше.

Для большинства людей это недостижимая роскошь, но для богатых клиентов — способ вернуть "часть семьи". Тем не менее эксперты отмечают: клон не является копией личности. Животное наследует только генетический код, а не характер, привычки или эмоциональную связь.

"Джуни похож на Луа лишь по ДНК, но не по душе — это другая собака", — комментируют этологи.

Сравнение

Критерий Клонирование питомца Усыновление животного из приюта Стоимость от 25 000 до 50 000 $ бесплатно или символическая Этические риски высокие (используются суррогаты) минимальные Вероятность успеха около 2% гарантировано живое животное Эмоциональная ценность внешнее сходство новая эмоциональная связь Влияние на общество развитие биотехнологий сокращение числа бездомных животных

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что клон — это "тот же питомец".

Последствие: разочарование, психологический стресс.

Альтернатива: принять, что это новое животное с другой личностью.

Ошибка: рассматривать клонирование как акт любви.

Последствие: использование лабораторных животных ради сентиментов.

Альтернатива: направить средства на помощь приютам или фондам защиты животных.

Ошибка: верить, что процесс безопасен.

Последствие: страдания доноров и суррогатных матерей.

Альтернатива: поддерживать развитие гуманных методов репродуктивной биологии.

А что если клонирование поможет природе

Сторонники технологии утверждают, что опыт клонирования домашних животных может стать базой для сохранения вымирающих видов. Примером называют черноногого хорька, успешно размноженного в лаборатории для расширения генофонда.

Однако эксперты подчеркивают: клонирование не решает корневые экологические проблемы, такие как утрата среды обитания и близкородственное размножение. Без восстановления экосистем любые клоны окажутся просто музейными экспонатами.

Плюсы и минусы клонирования домашних животных

Плюсы Минусы Сохраняет генетический материал любимца Не передаёт характер и поведение Продвигает развитие биотехнологий Этические и моральные споры Возможное применение в экологии Высокая цена и низкая эффективность Помогает пережить утрату Использование донорских и суррогатных животных

FAQ

Можно ли клонировать любого питомца

Теоретически — да, если сохранён биоматериал (клетки кожи или крови). Практически — далеко не всегда, из-за несовместимости или технических ограничений.

Сколько живут клоны

Современные данные показывают, что продолжительность жизни клонированных животных сопоставима с обычными, если процесс прошёл успешно.

Можно ли клонировать питомца в России

На данный момент такие услуги не предоставляются официально. Материал можно отправить в зарубежные лаборатории, но юридически это сложная процедура.

Мифы и правда

Миф: клон — это "воскрешённый" питомец.

Правда: клон лишь генетически идентичен, но с другим опытом и психикой.

Миф: технология полностью безопасна.

Правда: большинство эмбрионов погибают на ранней стадии.

Миф: клонирование решит проблему исчезающих видов.

Правда: без восстановления среды обитания клоны не спасут популяции.

3 интересных факта

Кошку впервые успешно клонировали в 2001 году в Техасском университете, назвав её CopyCat.

Барбра Стрейзанд в 2018 году призналась, что её две собаки — клоны умершего питомца Саманты.

Барбра Стрейзанд в 2018 году призналась, что её две собаки — клоны умершего питомца Саманты.

Компания Viagen ежегодно получает сотни заказов на клонирование, в основном от клиентов из США, Китая и ОАЭ.

Исторический контекст

1996 год: рождение овцы Долли, первое успешное клонирование млекопитающего.

2005 год: южнокорейские учёные создают первую клонированную собаку.

южнокорейские учёные создают первую клонированную собаку. 2020-е годы: клонирование домашних животных становится коммерческим трендом среди состоятельных владельцев.