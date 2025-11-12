Вторая жизнь за большую цену: что скрывает тёмная сторона клонирования домашних питомцев

История бывшего квотербека НФЛ Тома Брэди вызвала бурю обсуждений. После того как он объявил, что его новая собака Джуни — клон умершей любимицы Луа, дискуссия о клонировании домашних животных вспыхнула с новой силой.
Поводом стал не только поступок спортсмена, но и то, что это совпало с громким событием — компанией Colossal Biosciences, известной проектом по "возрождению" вымерших видов, было приобретено предприятие Viagen, занимающееся клонированием домашних животных.
Брэди заявил, что технология "подарила его семье второй шанс". Однако, по словам зоозащитников, за этим шансом стоят сотни неудачных попыток, десятки лабораторных животных и сложные этические вопросы, на которые пока нет ответов.
"Colossal подарила моей семье второй шанс, создав клон нашей любимой собаки", — сказал Том Брэди, цитируемый The Guardian.
Путь технологии начался почти тридцать лет назад, когда в 1996 году шотландские учёные представили миру овцу Долли — первое клонированное млекопитающее. Этот прорыв стал символом новой эры биотехнологий, но вместе с восторгом принес и страхи: где граница между научным прогрессом и вмешательством в природу?
В 2005 году южнокорейские исследователи впервые клонировали собаку — афганскую борзую. Тогда на один успешный случай ушло более тысячи яйцеклеток и сотни суррогатных животных. Сегодня процесс стал технологичнее, но эффективность всё ещё низкая — по данным исследований 2022 года, лишь 2% попыток завершаются рождением живого щенка.
Клонирование остаётся услугой для избранных. В 2025 году стоимость клонирования собаки составляет около 50 000 долларов, кошки — примерно вдвое меньше.
Для большинства людей это недостижимая роскошь, но для богатых клиентов — способ вернуть "часть семьи". Тем не менее эксперты отмечают: клон не является копией личности. Животное наследует только генетический код, а не характер, привычки или эмоциональную связь.
"Джуни похож на Луа лишь по ДНК, но не по душе — это другая собака", — комментируют этологи.
|Критерий
|Клонирование питомца
|Усыновление животного из приюта
|Стоимость
|от 25 000 до 50 000 $
|бесплатно или символическая
|Этические риски
|высокие (используются суррогаты)
|минимальные
|Вероятность успеха
|около 2%
|гарантировано живое животное
|Эмоциональная ценность
|внешнее сходство
|новая эмоциональная связь
|Влияние на общество
|развитие биотехнологий
|сокращение числа бездомных животных
Ошибка: считать, что клон — это "тот же питомец".
Последствие: разочарование, психологический стресс.
Альтернатива: принять, что это новое животное с другой личностью.
Ошибка: рассматривать клонирование как акт любви.
Последствие: использование лабораторных животных ради сентиментов.
Альтернатива: направить средства на помощь приютам или фондам защиты животных.
Ошибка: верить, что процесс безопасен.
Последствие: страдания доноров и суррогатных матерей.
Альтернатива: поддерживать развитие гуманных методов репродуктивной биологии.
Сторонники технологии утверждают, что опыт клонирования домашних животных может стать базой для сохранения вымирающих видов. Примером называют черноногого хорька, успешно размноженного в лаборатории для расширения генофонда.
Однако эксперты подчеркивают: клонирование не решает корневые экологические проблемы, такие как утрата среды обитания и близкородственное размножение. Без восстановления экосистем любые клоны окажутся просто музейными экспонатами.
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняет генетический материал любимца
|Не передаёт характер и поведение
|Продвигает развитие биотехнологий
|Этические и моральные споры
|Возможное применение в экологии
|Высокая цена и низкая эффективность
|Помогает пережить утрату
|Использование донорских и суррогатных животных
Теоретически — да, если сохранён биоматериал (клетки кожи или крови). Практически — далеко не всегда, из-за несовместимости или технических ограничений.
Современные данные показывают, что продолжительность жизни клонированных животных сопоставима с обычными, если процесс прошёл успешно.
На данный момент такие услуги не предоставляются официально. Материал можно отправить в зарубежные лаборатории, но юридически это сложная процедура.
Миф: клон — это "воскрешённый" питомец.
Правда: клон лишь генетически идентичен, но с другим опытом и психикой.
Миф: технология полностью безопасна.
Правда: большинство эмбрионов погибают на ранней стадии.
Миф: клонирование решит проблему исчезающих видов.
Правда: без восстановления среды обитания клоны не спасут популяции.
