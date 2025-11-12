Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
6:53
Зоосфера

В начале ноября на территории Национального парка "Алтын-Емель" фотоловушки запечатлели одного из самых редких обитателей Тянь-Шаня — бурого медведя подвидa Ursus arctos isabellinus. Это событие стало настоящим подтверждением того, что экосистема заповедника находится в хорошем состоянии: крупный хищник не появляется там, где не хватает корма или нарушен природный баланс.

медведь в лесу
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
медведь в лесу

Медведь, который избегает людей

Тянь-Шаньский бурый медведь отличается светло-бурой шерстью и мощным телосложением. Встретить его в дикой природе — большая удача даже для опытных егерей. Эти звери ведут скрытный образ жизни и предпочитают горные участки на высоте свыше двух тысяч метров, где редко ступает нога человека.

На видеозаписи, сделанной одной из автоматических камер, видно, как зверь подходит к объективу, внимательно его обнюхивает, затем спокойно уходит прочь, не проявляя агрессии. Фрагмент длится всего несколько секунд, но для специалистов такие кадры бесценны: они помогают фиксировать маршруты передвижения животных и оценивать численность популяции.

"Полученные материалы свидетельствуют о благоприятном состоянии экосистем высокогорных районов "Алтын-Емеля"", — отметили сотрудники нацпарка.

Важное открытие

Подвид Ursus arctos isabellinus занесён в Красную книгу Казахстана и находится под строгой охраной государства. Учёные считают его потомком древних медведей, населявших горные системы Центральной Азии ещё в ледниковый период.

Сейчас таких животных осталось немного — главным образом из-за утраты мест обитания. Раньше они встречались на всём протяжении северного Тянь-Шаня, теперь — только в труднодоступных районах Жетысу и на склонах Иле-Алатау. Поэтому каждое подтверждение их присутствия — знак того, что природные условия в регионе восстанавливаются.

Работа фотоловушек

Систему автоматических камер в "Алтын-Емеле" начали устанавливать около десяти лет назад. Они реагируют на движение и фиксируют всё, что происходит перед объективом, днём и ночью. Благодаря этому учёные могут наблюдать за жизнью животных без вмешательства в их поведение.

Фотоловушки уже помогли запечатлеть не только медведей, но и редких барсов, каракалов, каменных куниц и джейранов. Осенью 2025 года камеры зафиксировали также лису, которая охотилась в степной зоне заповедника.

Таблица сравнения

Вид Ареал обитания Статус Особенности
Тянь-Шаньский бурый медведь Горные районы Жетысу и Алатау Красная книга Казахстана Светлая шерсть, выносливость, осторожность
Европейский бурый медведь Россия, Скандинавия, Карпаты Охраняемый вид Более массивный, густая тёмная шерсть
Гималайский медведь Непал, Индия, Китай Под угрозой исчезновения Белая "полоска" на груди, древолазание

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: туристы оставляют мусор или пищевые отходы.
  • Последствие: запах привлекает животных, что может привести к конфликту с человеком.
  • Альтернатива: использование герметичных контейнеров и вывоз отходов по установленным маршрутам.
  • Ошибка: самовольные ночёвки вне специально отведённых площадок.
  • Последствие: тревожатся звери, нарушается их естественный ритм.
  • Альтернатива: бронирование официальных кемпингов и соблюдение тишины.

Если медведи вернутся массово

Если численность хищников начнёт расти, экологи будут обязаны скорректировать баланс хищников и травоядных. С одной стороны, это признак здоровья экосистемы; с другой — сигнал, что животным может не хватать корма. В таком случае специалисты расширят кормовые территории и пересмотрят маршруты туристических троп.

Плюсы и минусы возвращения крупных хищников

Плюсы Минусы
Стабилизируется экосистема, уменьшается численность грызунов Возможные встречи с туристами
Повышается ценность нацпарка как объекта экотуризма Необходимость дополнительного контроля
Увеличивается генетическое разнообразие популяций Рост затрат на мониторинг и безопасность

FAQ

Как попасть в "Алтын-Емель"?
Въезд разрешён по предварительной регистрации через официальный сайт парка. Можно выбрать экскурсию с гидом или самостоятельный маршрут.

Что нужно для съёмки животных?
Используются фотоловушки с инфракрасными датчиками и влагозащитным корпусом. Купить подобные устройства можно в магазинах туристического снаряжения.

Опасно ли встречать медведя?
Нет, если соблюдать правила: не шуметь, не приближаться и не оставлять еду. Медведи избегают людей и нападают лишь при угрозе.

Мифы и правда

  • Миф: бурые медведи впадают в спячку на всю зиму.
    Правда: в тёплых горных районах отдельные особи просыпаются и выходят на поиски пищи даже зимой.
  • Миф: фотоловушки пугают животных.
    Правда: современные устройства работают бесшумно и не выделяют запаха.
  • Миф: все бурые медведи одинаковые.
    Правда: подвиды различаются по размеру, цвету шерсти и поведению.

3 интересных факта

  • Самцы Тянь-Шаньского бурого медведя весят до 300 кг, но способны подниматься по скалам быстрее человека.
  • След медведя на снегу достигает 30 см в длину — почти как ладонь альпинистской перчатки.
  • Звери отлично чувствуют запах: камеру фотоловушки они замечают по едва уловимому аромату пластика.

Исторический контекст

Первые сведения о бурых медведях в Тянь-Шане датируются XIX веком. Русские исследователи, путешествуя по Семиречью, описывали "огромного зверя, редкого и опасного, но избегающего человека". После активного освоения региона популяция резко сократилась. В 1980-х годах оставалось не более 50 особей. Создание национального парка "Алтын-Емель" стало поворотным моментом — теперь здесь действует строгий природоохранный режим.

Сегодня такие встречи — знак того, что охрана дикой природы работает. Медведь на видеозаписи не просто случайный гость: он символ того, что природа, если дать ей время и защиту, умеет восстанавливаться.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
