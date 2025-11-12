Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

В начале ноября на территории Национального парка "Алтын-Емель" фотоловушки запечатлели одного из самых редких обитателей Тянь-Шаня — бурого медведя подвидa Ursus arctos isabellinus. Это событие стало настоящим подтверждением того, что экосистема заповедника находится в хорошем состоянии: крупный хищник не появляется там, где не хватает корма или нарушен природный баланс.
Тянь-Шаньский бурый медведь отличается светло-бурой шерстью и мощным телосложением. Встретить его в дикой природе — большая удача даже для опытных егерей. Эти звери ведут скрытный образ жизни и предпочитают горные участки на высоте свыше двух тысяч метров, где редко ступает нога человека.
На видеозаписи, сделанной одной из автоматических камер, видно, как зверь подходит к объективу, внимательно его обнюхивает, затем спокойно уходит прочь, не проявляя агрессии. Фрагмент длится всего несколько секунд, но для специалистов такие кадры бесценны: они помогают фиксировать маршруты передвижения животных и оценивать численность популяции.
"Полученные материалы свидетельствуют о благоприятном состоянии экосистем высокогорных районов "Алтын-Емеля"", — отметили сотрудники нацпарка.
Подвид Ursus arctos isabellinus занесён в Красную книгу Казахстана и находится под строгой охраной государства. Учёные считают его потомком древних медведей, населявших горные системы Центральной Азии ещё в ледниковый период.
Сейчас таких животных осталось немного — главным образом из-за утраты мест обитания. Раньше они встречались на всём протяжении северного Тянь-Шаня, теперь — только в труднодоступных районах Жетысу и на склонах Иле-Алатау. Поэтому каждое подтверждение их присутствия — знак того, что природные условия в регионе восстанавливаются.
Систему автоматических камер в "Алтын-Емеле" начали устанавливать около десяти лет назад. Они реагируют на движение и фиксируют всё, что происходит перед объективом, днём и ночью. Благодаря этому учёные могут наблюдать за жизнью животных без вмешательства в их поведение.
Фотоловушки уже помогли запечатлеть не только медведей, но и редких барсов, каракалов, каменных куниц и джейранов. Осенью 2025 года камеры зафиксировали также лису, которая охотилась в степной зоне заповедника.
|Вид
|Ареал обитания
|Статус
|Особенности
|Тянь-Шаньский бурый медведь
|Горные районы Жетысу и Алатау
|Красная книга Казахстана
|Светлая шерсть, выносливость, осторожность
|Европейский бурый медведь
|Россия, Скандинавия, Карпаты
|Охраняемый вид
|Более массивный, густая тёмная шерсть
|Гималайский медведь
|Непал, Индия, Китай
|Под угрозой исчезновения
|Белая "полоска" на груди, древолазание
Если численность хищников начнёт расти, экологи будут обязаны скорректировать баланс хищников и травоядных. С одной стороны, это признак здоровья экосистемы; с другой — сигнал, что животным может не хватать корма. В таком случае специалисты расширят кормовые территории и пересмотрят маршруты туристических троп.
|Плюсы
|Минусы
|Стабилизируется экосистема, уменьшается численность грызунов
|Возможные встречи с туристами
|Повышается ценность нацпарка как объекта экотуризма
|Необходимость дополнительного контроля
|Увеличивается генетическое разнообразие популяций
|Рост затрат на мониторинг и безопасность
Как попасть в "Алтын-Емель"?
Въезд разрешён по предварительной регистрации через официальный сайт парка. Можно выбрать экскурсию с гидом или самостоятельный маршрут.
Что нужно для съёмки животных?
Используются фотоловушки с инфракрасными датчиками и влагозащитным корпусом. Купить подобные устройства можно в магазинах туристического снаряжения.
Опасно ли встречать медведя?
Нет, если соблюдать правила: не шуметь, не приближаться и не оставлять еду. Медведи избегают людей и нападают лишь при угрозе.
Первые сведения о бурых медведях в Тянь-Шане датируются XIX веком. Русские исследователи, путешествуя по Семиречью, описывали "огромного зверя, редкого и опасного, но избегающего человека". После активного освоения региона популяция резко сократилась. В 1980-х годах оставалось не более 50 особей. Создание национального парка "Алтын-Емель" стало поворотным моментом — теперь здесь действует строгий природоохранный режим.
Сегодня такие встречи — знак того, что охрана дикой природы работает. Медведь на видеозаписи не просто случайный гость: он символ того, что природа, если дать ей время и защиту, умеет восстанавливаться.
