Общая кровь клана: биологи раскрыли, как сурикаты делятся микробами ради выживания

Сурикаты делятся не только пищей, но и микробами — ученые
1:22
Зоосфера

Сурикаты — пример того, как сила коллектива помогает выжить в суровых условиях пустыни. Но, как выяснили учёные, единство группы — это не только поведенческий феномен. Биологи из Университета Англия Раскин обнаружили, что тесные социальные связи буквально переплетают тела сурикатов на микроскопическом уровне: они делятся между собой микробиомом, создавая невидимую общую экосистему бактерий, поддерживающую здоровье всей колонии.

Сурикат
Фото: commons.wikimedia.org by Vorlod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сурикат

Когда микробы становятся социальными

Исследователи изучили 146 диких сурикатов из восьми кланов, обитающих в Калахари (Южная Африка). Было проанализировано более 500 образцов фекалий, в которых выявили 119 типов кишечных бактерий. Выяснилось, что состав микробиома сильнее зависит не от пола, возраста или родства, а от принадлежности к конкретной группе.

"В кланах сурикатов микробиом циркулирует, как общая кровь", — отмечают авторы исследования из Университета Англия Раскин.

Каждый клан имеет собственный "бактериальный паспорт". У членов одной группы микробиом почти идентичен, даже если животные не состоят в родственных отношениях.

Как работает "микробное единство"

Передача бактерий происходит через социальное взаимодействие: совместный уход за шерстью, игры, обнимания и чистку друг друга. Так сурикаты обмениваются полезными микробами, укрепляющими иммунитет. Даже особи, покинувшие родной клан и присоединившиеся к новому, быстро "переписывают" свой микробиом под новый коллектив.

Своего рода биологическая синхронизация позволяет группе функционировать как единый организм, где обмен веществами и микробами поддерживает здоровье всех участников.

Факторы, влияющие на микробиом

Фактор Степень влияния Комментарий
Социальная группа Очень высокая Основной предиктор состава микробиома
Возраст и пол Низкая Незначительное влияние
Родственные связи Средняя Важны, но не определяющие
Климат и питание Средняя Могут влиять локально
Социальные контакты Критическая Определяют обмен бактериями

Результаты исследования подтвердили: социальность у животных имеет биологическую основу. Микробиом не только отражает жизнь в коллективе, но и помогает выжить, повышая устойчивость организма к инфекциям и стрессу.

Почему микробиом сильнее генов

Учёные пришли к выводу, что социальная среда влияет на микробиом сильнее, чем наследственность. Это означает, что даже генетически близкие сурикаты, живущие в разных кланах, будут иметь разные бактериальные профили. А вот неродственные, но тесно контактирующие животные — наоборот, почти одинаковые.

Такая гибкость позволяет сурикатам быстро адаптироваться к условиям пустыни. Микробы, передающиеся через социальные связи, работают как "биологический коллективный иммунитет", защищая от болезней и помогая переваривать пищу в условиях дефицита воды и питательных веществ.

Советы шаг за шагом: как исследуют микробиом

  1. Сбор образцов. У каждого суриката берут фекалии в индивидуальных контейнерах.
  2. Генетический анализ. Извлекают ДНК бактерий и определяют их тип.
  3. Сравнение профилей. Используют методы биоинформатики, чтобы сопоставить микробные сообщества между животными.
  4. Моделирование социальных связей. Данные о поведении и контактах интегрируются в модель микробного обмена.
  5. Интерпретация. Учёные определяют, как микробиом меняется при смене клана или ослаблении контактов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что микробиом зависит только от рациона.
  • Последствие: игнорируется социальное влияние.
  • Альтернатива: учитывать тесные контакты и структуру групп при анализе данных.
  • Ошибка: сравнивать особей без учёта поведения.
  • Последствие: потеря ключевых корреляций.
  • Альтернатива: использовать поведенческие наблюдения как биомаркер взаимодействий.
  • Ошибка: считать микробы индивидуальной особенностью.
  • Последствие: недооценка коллективных механизмов.
  • Альтернатива: рассматривать микробиом как элемент экосистемы группы.

А что если бы люди делились микробами так же?

На самом деле — делятся. Семьи, пары и соседи, живущие вместе, имеют схожие микробиомы. Это подтверждает: социальное поведение формирует здоровье не только у животных, но и у человека. Близкие отношения, совместное питание и бытовое общение синхронизируют микробные сообщества, повышая иммунитет и снижая уровень стресса.

Плюсы и минусы социальной передачи микробиома

Плюсы Минусы
Усиление иммунитета Риск распространения патогенов
Быстрая адаптация к новым условиям Зависимость от коллектива
Повышение устойчивости к стрессу Потеря уникальности микробиома
Укрепление социальных связей Уязвимость при распаде группы

FAQ

Как сурикаты обмениваются бактериями?

Через физический контакт — чистку шерсти, совместное питание и игры.

Можно ли считать клан сурикатов единым организмом?

Отчасти да. Их микробиом функционирует как общая биохимическая система.

Меняется ли микробиом у особей, покинувших группу?

Да, за несколько недель он перестраивается под новый коллектив.

Мифы и правда

  • Миф: микробиом формируется только в детстве.
  • Правда: он постоянно меняется под влиянием среды и социальных контактов.
  • Миф: генетика полностью определяет микрофлору.
  • Правда: у сурикатов социальная среда оказывает большее влияние.
  • Миф: только у человека есть "социальный микробиом".
  • Правда: он есть у многих животных, живущих колониями или стаями.

Интересные факты

  1. Сурикаты ежедневно проводят до трёх часов, ухаживая за шерстью друг друга.
  2. Микробиом клана остаётся стабильным даже при смене поколений.
  3. Некоторые бактерии у сурикатов совпадают с микрофлорой хищников, что помогает им адаптироваться к общему биотопу пустыни.

Исторический контекст

Изучение микробиома животных началось лишь в XXI веке, когда секвенирование ДНК стало доступным. Первые данные о социальных микробиомах появились у приматов, а позже — у птиц и грызунов. Работа с сурикатами в Калахари стала первой, где влияние социальных связей на микробиом подтверждено статистически на уровне целой популяции.

Исследование доказало: у сурикатов дружба и здоровье идут рука об руку. Социальные связи формируют не только поведение, но и внутреннюю экосистему организма. Микробиом, циркулирующий между членами клана, превращает группу в единый живой организм, способный выжить под палящим солнцем пустыни.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сурикаты делятся не только пищей, но и микробами — ученые
