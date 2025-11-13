Мир тропических водоёмов поражает невероятным разнообразием красок. Рыбы переливаются всеми оттенками — от лазурного до ярко-оранжевого, а их узоры напоминают мозаичные картины. Долгое время биологи пытались понять, какие механизмы лежат в основе этого природного великолепия. И вот теперь российские исследователи из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН сделали прорыв: они доказали, что ключевая роль принадлежит тиреоидным гормонам — веществам, регулирующим работу клеток, отвечающих за окраску кожи и чешуи рыб.
Цихлиды — одни из самых разноцветных обитателей планеты. Эти рыбы встречаются в озёрах Африки, Южной и Центральной Америки, и поражают богатством оттенков, которое не уступает коралловым рифам. До недавнего времени учёные знали, что на их окрас влияет наследственность и питание, но роль эндокринных механизмов оставалась загадкой.
Исследование, проведённое российскими биологами, показало: тиреоидные гормоны (гормоны щитовидной железы) напрямую управляют развитием пигментных клеток.
Благодаря их взаимодействию тело рыбы приобретает сложный узор — полосы, пятна, переливы. И всё это регулируется балансом гормонов, который меняется в процессе роста и адаптации к окружающей среде.
"Тиреоидные гормоны открывают новые перспективы для науки. Они могут стать ценным инструментом для оценки роли изменчивости гормональной активности в эволюции рыб", — отметил кандидат биологических наук, научный сотрудник ИПЭЭ РАН Денис Праздников.
Учёные провели серию экспериментов на цихлидах Amatitlania nigrofasciata — небольших рыбках с характерными полосами. Самок выращивали в трёх разных гормональных режимах: нормальном (эутиреоидном), повышенном (гипертиреоидном) и пониженном (гипотиреоидном).
При избытке гормонов окраска становилась ярче, с доминированием жёлто-оранжевых тонов, а при дефиците — тускнела, превращаясь в серо-коричневую. Таким образом, ученые наглядно показали, что уровень гормонов может буквально "включать" или "выключать" цвета на теле рыбы.
|Тип клеток
|Цвет
|Присутствует у кого
|Что регулирует гормон
|Меланофоры
|Чёрный, серый
|Рыбы, земноводные, рептилии
|Формирование рисунков и пятен
|Иридофоры
|Серебристый, голубой
|Рыбы, некоторые ящерицы
|Отражение света, блеск
|Ксантофоры
|Жёлтый, оранжевый
|Рыбы, земноводные
|Насыщенность цвета
|Эритрофоры
|Красный
|Тропические рыбы
|Контраст и яркость окраски
Эти типы клеток встречаются и у других позвоночных, но у рыб взаимодействие между ними оказалось особенно тонко настроенным.
Исследование показало, что тиреоидные гормоны могли сыграть ключевую роль в эволюции окраски рыб. Они действуют как регуляторы развития пигментных клеток, влияя на то, когда и где те начинают вырабатывать пигмент. Со временем этот механизм привёл к появлению огромного разнообразия окрасок — от однотонных серебристых тел до сложных мозаичных узоров.
Такая гибкость оказалась важным преимуществом: окраска помогает рыбе прятаться от хищников, привлекать партнёров и сигнализировать о своём состоянии. У тропических видов именно яркость служит показателем здоровья и доминирования.
Механизм гормональной регуляции цвета может быть полезен не только в биологии, но и в биотехнологиях. Учёные уже обсуждают возможность создания биоинспирированных материалов, способных менять цвет под воздействием температуры или освещения — по аналогии с рыбьей чешуёй. Это может использоваться в текстиле, дизайне или даже в медицине — например, для индикаторов состояния тканей.
|Плюсы
|Минусы
|Раскрывает универсальный биологический механизм
|Требует сложных гормональных экспериментов
|Объясняет эволюцию ярких окрасок
|Трудно проверить на других группах животных
|Даёт основу для биотехнологий
|Не все эффекты обратимы в живом организме
Потому что их окраска регулируется не только генами, но и гормонами, влияющими на работу пигментных клеток.
В лабораторных условиях — да, но в природе этот процесс происходит естественным путём.
Практически все позвоночные — от лягушек до млекопитающих, но у рыб влияние особенно заметно.
Интерес к гормональной регуляции окраски появился ещё в начале XX века, но долго оставался на уровне гипотез. Только с развитием молекулярной биологии и современных методов микроскопии удалось доказать участие тиреоидных гормонов в формировании цвета. Работа российских учёных стала важным шагом в этом направлении, объединив классическую зоологию с эндокринологией.
Яркая окраска тропических рыб — это не просто эволюционная прихоть, а результат сложной химии жизни. Тиреоидные гормоны управляют взаимодействием пигментных клеток, создавая уникальные узоры, по которым природа узнаёт своих творений. Это открытие не только раскрывает тайну красоты подводного мира, но и приближает человека к пониманию того, как рождается цвет самой жизни.
Музыкант Алекс Соловьёв вспомнил беседу о Шамане со своим преподавателем по вокалу и высказал мнение о том, что исполнителю следовало бы изменить репертуар.