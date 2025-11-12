Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Батареи огненные, а в квартире — лёд: куда на самом деле уходит всё тепло
Выявлен риск отравления при употреблении икры речных рыб
В России предложили ввести цифровой идентификатор по телефону
Секреты воспитания от принца Уильяма: почему мобильные телефоны под строгим запретом
Собаки не любят прикосновений к голове — зоопсихологи
Эстетика нулевых захватила тренды 2025 года — стилисты
Специалисты рассказали, как безопасно точить ножи дома
Роза Сябитова раскрыла соглашение с дочерью о втором ребёнке
В России представлен Belgee X70 с турбомотором и полным приводом

360 градусов без поворота головы: как устроено зрение самого загадочного ящера планеты

Спиральные нервы дают хамелеону обзор почти на 360 градусов — биологи
0:56
Зоосфера

Хамелеон издавна поражает учёных — кажется, будто его глаза живут собственной жизнью. Один следит за добычей, другой — за окружающим миром. И всё это без малейшего поворота головы. Но как природе удалось создать существо, видящее почти на 360 градусов? Ответ наконец нашли благодаря современным биотехнологиям и 3D-томографии.

Глаза хамелеона и уникальный природный механизм
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глаза хамелеона и уникальный природный механизм

Спиральные нервы — ключ к круговому обзору

Исследования показали, что за уникальным зрением хамелеона стоят особые спиральные зрительные нервы. Эти структуры, которых нет у других животных, соединяют глаза с мозгом, позволяя им двигаться независимо. Такое строение превращает глаза в автономные "камеры", синхронно наводящиеся на цель в нужный момент.

Современные технологии впервые позволили увидеть, как эти нервы скручены в тугие петли. Томографические снимки показали, что изгиб формируется ещё до рождения — у эмбрионов нервы прямые, но в процессе развития они удлиняются и начинают закручиваться, словно пружины. К моменту вылупления такая система уже полностью готова к работе.

"Эта находка показывает, как эволюция может решать сложные инженерные задачи с невероятной изящностью", — отметил нейробиолог Алексей Соколов.

Зрение хамелеона и других животных

Параметр Хамелеон Геккон Человек
Поле зрения Почти 360° Около 200° 180°
Независимость глаз Полная Частичная Нет
Перекрест нервов Спиральный Прямой Перекрещённый
Необходимость поворота головы Нет Есть Есть
Режим фокусировки Автоматический Ограниченный Центральный

Такое строение делает хамелеона мастером обзора. Он может мгновенно оценить обстановку, вычислить расстояние до добычи и метко выбросить язык. При этом его глаза остаются неподвижными относительно тела — ни одно другое животное не обладает такой точностью.

Как природа решила задачу обзора без поворота головы

Хамелеоны почти не двигают шеей, поэтому глаза взяли на себя функции мобильной камеры. Спиральные нервы действуют как пружины, компенсируя натяжение и предотвращая повреждения при резких движениях. Эта природная "технология" напоминает гибкие кабели в робототехнике, где важно обеспечить свободу вращения без обрыва сигнала.

"Томография буквально раскрыла то, что веками скрывалось от анатомов", — добавила биолог Мария Кузнецова.

Советы шаг за шагом: как учёные изучают зрение животных

  1. 3D-сканирование. Томография позволяет увидеть внутренние структуры без препарирования.
  2. Оцифровка данных. Сканированные изображения попадают в базы вроде oVert — они открыты для исследователей по всему миру.
  3. Моделирование. Учёные создают цифровые модели, чтобы понять, как работают мышцы и нервы.
  4. Сравнение видов. Результаты анализируются на примере десятков рептилий, чтобы выявить уникальные черты хамелеонов.

Эти методы открыли дорогу к новым открытиям: от систем слежения для роботов до технологий медицинской визуализации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: препарирование глаз без использования цифровых технологий.
  • Последствие: повреждение тонких нервных волокон, искажённые данные.
  • Альтернатива: использование микротомографии и виртуальной реконструкции — это позволяет сохранить структуру и рассмотреть все изгибы в трёх измерениях.

А что если человек обладал бы таким зрением?

Представьте, что человек мог бы вращать глазами независимо. Это дало бы почти полный обзор без движения головы, но вызвало бы сильную перегрузку мозга. Нервная система человека не рассчитана на обработку двух разных потоков визуальной информации одновременно. Зато инженеры уже создают AR-очки и системы наблюдения, вдохновлённые "хамелеоновой моделью".

Плюсы и минусы уникальной зрительной системы

Плюсы Минусы
Почти полный обзор пространства Сложная нейронная координация
Возможность точного прицеливания Ограниченная мимика
Энергосбережение — нет нужды крутить шеей Зависимость от освещения
Высокая выживаемость в природе Узкая специализация системы

FAQ

Как хамелеон видит добычу?

Он может смотреть каждым глазом отдельно, а при прицеливании совмещает их в одну точку, получая объёмное изображение.

Можно ли воспроизвести такую систему в робототехнике?

Частично — современные камеры с независимыми приводами уже используют схожие принципы.

Почему другие ящерицы не видят так же?

Их зрительные нервы прямые, без спирального изгиба, поэтому глаза не могут двигаться независимо.

Мифы и правда

  • Миф: хамелеон вращает глаза на 360° вокруг своей оси.
  • Правда: полный круг невозможен — диапазон чуть меньше, но охватывает почти всё пространство вокруг.
  • Миф: он видит одновременно двумя глазами одно и то же.
  • Правда: каждый глаз работает отдельно, но при необходимости оба фокусируются на одном объекте.
  • Миф: зрение хамелеона зависит от цвета кожи.
  • Правда: изменение окраски — это терморегуляция и маскировка, а не функция зрения.

Интересные факты

  1. Зрение хамелеона в ультрафиолете помогает ему ориентироваться и находить партнёров.
  2. Его глаза могут двигаться с точностью до долей градуса.
  3. Хамелеон способен различать мельчайшие колебания света, что делает его "природным снайпером".

Исторический контекст

Ещё Аристотель пытался объяснить строение глаз хамелеона, считая, что они напрямую соединены с мозгом. Позже Ньютон и Перро спорили о пересечении нервов, но лишь с появлением цифровых технологий удалось увидеть их реальную форму. Проект oVert стал поворотным моментом — теперь тысячи видов животных доступны для изучения без вмешательства в природу.

Таким образом, тайна "всевидящего" взгляда хамелеона оказалась не магией природы, а результатом тончайшей инженерии эволюции. Спиральные нервы, открытые благодаря современным технологиям, позволили этим ящерицам превратить глаза в независимые, но идеально согласованные инструменты наблюдения.

Этот природный механизм не только объяснил, как животное видит почти на 360 градусов, но и вдохновил учёных и инженеров на создание новых оптических систем. Изучая хамелеона, человек вновь убеждается: самые сложные решения уже давно придуманы самой природой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Наука и техника
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Последние материалы
Батареи огненные, а в квартире — лёд: куда на самом деле уходит всё тепло
Выявлен риск отравления при употреблении икры речных рыб
В России предложили ввести цифровой идентификатор по телефону
Секреты воспитания от принца Уильяма: почему мобильные телефоны под строгим запретом
Собаки не любят прикосновений к голове — зоопсихологи
Эстетика нулевых захватила тренды 2025 года — стилисты
Специалисты рассказали, как безопасно точить ножи дома
Роза Сябитова раскрыла соглашение с дочерью о втором ребёнке
В России представлен Belgee X70 с турбомотором и полным приводом
Врачи объяснили, кому нельзя употреблять мёд даже в малых дозах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.