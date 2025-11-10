Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный порядок за 20 минут — не миф: система горничных, которая превращает уборку в быстрый ритуал
Пляжи как на открытке, цены по-старому: когда Пелопоннес тихо становится главным курортом Греции
Вы ухаживаете за окрашенными волосами не так, как нужно: вот 3 привычки, которые всё портят
Индия ждёт деликатесы из России: начало большой сделки в молочной и рыбной сфере
Тюбик, который отпугивает всё живое: как зубная паста помогает спасти урожай капусты и томатов
Самое странное упражнение века: выглядит нелепо, но прокачивает тело до предела
Супервулкан Тоба устроил планете ад из пепла, но люди выстояли: неожиданно живучий сценарий
Рынок учит считать не ценник, а владение: иллюзия скидки, за которую платят потом
Собчак вмешалась в семью Бородиной: для чего ей понадобилось подогревать слухи о разводе

Осенний сценарий для питомца: безобидные прогулки оборачиваются визитом к ветеринару

0:31
Зоосфера

Осень — время не только уютных прогулок и ярких листьев, но и сезон скрытых опасностей для наших четвероногих друзей. Когда холодают дни, а влажность повышается, у собак и кошек появляются новые риски, о которых хозяевам важно помнить.

Собака и каштаны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака и каштаны

Клещи и другие паразиты

С окончанием лета активность клещей не прекращается. Осенью они чувствуют себя даже комфортнее — температура мягкая, трава ещё высокая, а влажность способствует выживанию. Эти паразиты переносят опасные заболевания, включая болезнь Лайма и пироплазмоз.

Чтобы защитить питомца, ветеринары рекомендуют использовать специальные пипетки, таблетки или ошейники от клещей. Они одновременно помогают и от блох, которые также особенно активны в это время года.

Опасные находки на прогулке

Любопытные питомцы нередко пробуют всё, что находят в лесу или парке. Но многие природные "сокровища" осени — смертельно опасны.

  • Грибы. Даже те, что безопасны для человека, могут вызвать у животного отравление.
  • Сосновые шишки и каштаны. Их чешуйки и твердая структура нередко становятся причиной непроходимости кишечника.
  • Заплесневелые орехи. Плесень на скорлупе грецких орехов способна вызвать неврологические и пищеварительные расстройства.

"Если ваш питомец проглотил токсичное вещество, не ищите бабушкиного рецепта, а немедленно звоните ветеринару", — советуют специалисты.

Необходимо сообщить врачу, что именно съел питомец и сколько времени прошло — это поможет быстро подобрать лечение.

Сезон линьки и комки шерсти

У кошек осень — пора активной линьки. В процессе вылизывания они проглатывают много шерсти, и в желудке формируются трихобезоары — комки, вызывающие рвоту и дискомфорт.

Чтобы избежать этого:

  1. Регулярно расчёсывайте питомца.

  2. Используйте специальные пасты или добавки, которые помогают вывести шерсть естественным путём.

  3. Следите за питьевым режимом — вода улучшает пищеварение и снижает риск образования комков.

Стригущий лишай

Осенью нередко проявляется стригущий лишай — грибковая инфекция, которая вызывает выпадение шерсти и зуд. Часто болеют молодые животные с ослабленным иммунитетом. Профилактики не существует, но современные противогрибковые препараты позволяют успешно лечить заболевание. Главное — не откладывать визит к ветеринару при первых подозрениях.

Остеоартрит и осенняя сырость

С похолоданием и повышением влажности обостряются суставные болезни, особенно у пожилых собак и крупных пород. Животные начинают прихрамывать, медленнее вставать после сна, избегают длительных прогулок.

"Каждая пятая собака страдает остеоартритом, и заболевание сопровождается выраженной болью", — отмечают ветеринары.

Лечение подбирается индивидуально, часто включает противовоспалительные препараты и хондропротекторы. Но нельзя давать питомцу человеческие лекарства! Парацетамол, например, для кошек смертельно опасен — он вызывает поражение печени и нервной системы.

Таблица сравнения: осенние опасности и защита

Опасность Симптомы Как защитить питомца
Клещи и блохи зуд, лихорадка, апатия использовать защитные препараты
Ядовитые грибы и орехи рвота, судороги не отпускать гулять без присмотра
Комки шерсти частая рвота, потеря аппетита расчёсывание и добавки
Стригущий лишай залысины, зуд обращаться к ветеринару при первых признаках
Артрит скованность, боль тёплое место для сна, лечение по назначению врача

А что если…

А что если животное отказывается выходить на прогулку? Осенняя сырость часто вызывает у старших собак боль в суставах. Укоротите прогулки и обеспечьте тепло дома — это поможет снизить дискомфорт.

Мифы и правда

Миф: клещи активны только весной.
Правда: осенью они не менее опасны — пока температура выше +5 °C.

Миф: домашние кошки не могут заразиться лишаем.
Правда: споры грибка легко заносятся в дом на обуви или одежде.

Миф: животные сами очищают желудок от шерсти.
Правда: без ухода и добавок шерсть может скапливаться, вызывая закупорку.

Таблица "Плюсов и минусов"

Плюсы Минусы
Прохладная погода облегчает прогулки Активизируются клещи и блохи
Меньше перегрева и насекомых Опасность отравления грибами и орехами
Животные становятся активнее Повышенная влажность вызывает артрит и лишай

FAQ

Как часто нужно обрабатывать питомца от клещей осенью?
Рекомендуется повторять обработку каждые 4-6 недель, даже если животное живёт в городе. Клещи активны до первых заморозков, особенно в траве и листве.

Можно ли использовать одно средство и от блох, и от клещей?
Да, современные препараты часто обладают комплексным действием — например, пипетки или таблетки, защищающие сразу от нескольких видов паразитов.

Что делать, если собака съела гриб во время прогулки?
Немедленно обратиться к ветеринару. Не вызывайте рвоту самостоятельно и не давайте "народных средств". Врач должен знать, какой гриб был съеден и когда.

Три интересных факта

  1. Осенью у собак обостряются аллергии из-за плесени и опавших листьев.

  2. Влажная шерсть — идеальная среда для грибков и паразитов.

  3. Даже короткая прогулка после дождя требует сушки лап и живота, чтобы избежать дерматитов.

Исторический контекст

Раньше осенние болезни домашних животных считались неизбежными — ветеринария не имела эффективных средств защиты. Первые противопаразитарные ошейники появились лишь в 1960-х, а современные препараты от клещей — в начале 2000-х. Сегодня же благодаря новым формулам и технологиям профилактика стала гораздо доступнее: одно средство может одновременно защищать от блох, клещей и внутренних паразитов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Красота и стиль
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны
Последние материалы
Вирусы оказались мастерами перевоплощения: найден механизм, который делает их живучими, как мутанты
Монеточке* запретили выступать: что случилось с певицей
Вы можете продлить стойкость цвета в два раза — если перестанете делать это после душа
Живая почва, чистая грядка, богатый урожай: натуральный рецепт щедрого урожая для ленивых дачников
Европа откупоривает винный пакет реформ — и рискует выкорчевать вековые традиции
Мотор мечты, который стал кошмаром: эти V6 разрушали машины быстрее, чем их успевали чинить
Салат Минский с грибами и квашеной капустой: откройте для себя вкус, который удивит
Сталь, стекло и хладнокровие: в Кортине возрождают трамплин Олимпиады 1956 года
Это копейки, конечно: Прохор Шаляпин вспомнил, сколько стоил его билет в телевизионную вечность
Дорогие окна не спасают от холода: виновата крошечная щель, о которой молчат установщики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.