Море отдаёт мёртвых: Каспий превращается в кладбище живой природы — 112 тел на песке

Осенью на берегу Каспийского моря в Казахстане обнаружили пугающую картину — более сотни погибших тюленей. По данным региональных властей, 112 мёртвых животных нашли между посёлком Асан и мысом Баутино в Тупкараганском районе. Это уже не первый случай массовой гибели морских млекопитающих в этом регионе, и причины трагедии до сих пор остаются неясными.
Местные жители первыми сообщили о мёртвых тюленях, выброшенных на берег. Экологи и представители департамента экологии Мангистауской области выехали на место и зафиксировали найденные туши. Специалисты отобрали образцы воды и грунта, чтобы определить возможные источники загрязнения или токсичных выбросов.
Позднее Министерство сельского хозяйства Казахстана высказало предположение, что животных могла погубить инфекция, развившаяся на фоне снижения иммунитета. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения лабораторных исследований.
"Причиной смерти тюленей, предположительно, стало снижение иммунитета и развившаяся на этом фоне инфекция", — заявили в Минсельхозе Казахстана.
Трагедия с морскими тюленями на Каспии не единична. С ноября 2024 по май 2025 года специалисты зафиксировали гибель 2194 особей. Это тревожный показатель для популяции, которая и без того находится под угрозой исчезновения.
Ещё год назад экологи предупреждали о комплексной проблеме: ухудшение состояния воды, выбросы нефтепродуктов, изменение климата и рост антропогенной нагрузки постепенно разрушают экосистему моря. Осенью, когда тюлени мигрируют в северную часть Каспия для размножения, смертность особенно высока.
Учёные называют несколько факторов, которые могли привести к трагедии:
|Период
|Количество погибших тюленей
|Предполагаемая причина
|Ноябрь 2024 года
|около 400
|загрязнение воды, болезни
|Май 2025 года
|более 1700
|инфекция, ослабление иммунитета
|Ноябрь 2025 года
|112
|уточняется, вероятно инфекция
Как видно, число погибших животных остаётся высоким, что говорит о системном экологическом кризисе.
В феврале 2025 года Центрально-Азиатский институт экологических исследований объявил о создании базы данных по каспийским тюленям. Эта платформа должна объединить информацию о численности популяции, миграции и болезнях животных, чтобы легче было отслеживать изменения и выявлять причины массовой гибели.
Кроме того, рассматривается возможность установки автоматических датчиков для мониторинга состояния воды, концентрации токсичных веществ и уровня кислорода в разных частях моря.
Некоторые учёные считают, что массовая гибель тюленей — симптом куда более масштабных изменений в экосистеме Каспийского моря. Постепенное обмеление, вызванное изменением уровня воды, может влиять на циркуляцию кислорода и рост водорослей. Это, в свою очередь, снижает качество среды обитания для морских млекопитающих.
Если не принять меры, Каспий рискует повторить судьбу Арала — некогда богатого, а затем погибшего моря.
Как можно помочь сохранить каспийских тюленей?
Поддерживать экологические инициативы, распространять информацию и участвовать в акциях по очистке побережья.
Сколько осталось тюленей в Каспии?
По оценкам экологов, численность популяции сократилась с миллиона до менее чем 70 тысяч особей.
Можно ли купаться в районах, где нашли погибших животных?
До завершения лабораторных анализов специалисты не рекомендуют контактировать с водой и песком в этих местах.
Массовая гибель каспийских тюленей впервые зафиксирована ещё в 2000-х годах. Тогда погибло более 10 тысяч животных, и причины также связывали с вирусными инфекциями и токсинами в воде. С тех пор количество подобных инцидентов сокращалось, но полностью решить проблему не удалось.
Сегодня экологическая ситуация вновь вызывает тревогу — повторяются старые сценарии, и Каспийское море нуждается в системной защите.
