Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обезболивающие стали как жвачка: привычка глотать таблетки заканчивается токсическим гепатитом
Военная пенсия: как стаж и звание влияют на размер выплат
Запекаем квашеную капусту по-новому: густое рагу, которое становится вкуснее на следующий день
Кошки улучшают настроение и снимают стресс у владельцев
Дибров под прицелом: как Полина Диброва отреагировала на пикантные кадры с бывшим мужем
Снежное утепление полов повышает температуру в доме на 5°C
Павел Лунгин предрёк успех ремейку "Москва слезам не верит"
Разрыв года: почему Тимати Шаламе и Кайли Дженнер больше не вместе
Садоводы объяснили, как подготовить гортензию к зиме

Существо из мифа в объективе камеры: как оранжевая акула помогает понять эволюцию морских животных

В Карибском море нашли акулу с редкой двойной мутацией
5:54
Зоосфера

Невероятная находка в водах Карибского моря ошеломила морских биологов: возле национального парка Тортугеро (Коста-Рика) была обнаружена медсестринская акула (nurse shark) с необычайно яркой оранжевой окраской и полностью белыми глазами. Это первое зарегистрированное сочетание ксантосизма и частичного альбинизма — генетических отклонений, почти не встречающихся у акул.

Дайвер и кораллы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дайвер и кораллы

По мнению исследователей, эта мутация открывает новое направление в изучении механизмов окраски и адаптации морских животных к условиям среды.

Когда природа нарушает собственные правила

В норме кожа акул имеет серый или бурый оттенок, что помогает им сливаться с морским дном. Однако в этом случае животное продемонстрировало металлический оранжевый блеск — настолько яркий, что под солнечным светом казалось нереальным.

"Контраст между ослепительно белыми глазами и золотистой кожей придавал акуле почти фантастический вид — словно существо из мифа", — отмечают участники экспедиции.

Такой эффект возник из-за двойной мутации:

  • ксантосизм приводит к аномальному накоплению жёлтых и оранжевых пигментов;

  • частичный альбинизм снижает выработку меланина, осветляя глаза и отдельные участки тела.

Обе мутации встречаются крайне редко, но их совместное проявление — почти уникальный случай в мире морской фауны.

Зачем изучать цветовые мутации

На первый взгляд, это просто удивительное визуальное явление. Но для науки оно имеет важное значение. Цветовые отклонения помогают понять, как гены управления пигментацией реагируют на внешние факторы — солнечное излучение, глубину, солёность воды, изменения климата.

Кроме того, необычная окраска может влиять на поведение и выживаемость:

  • снижает маскировку и делает животное уязвимее для хищников;

  • может менять социальные сигналы и брачное поведение;

  • влияет на эффективность охоты.

Учёные подчеркивают, что наблюдение подобных случаев помогает раскрыть механизмы эволюции морских позвоночных, а также понять, почему определённые мутации закрепляются или исчезают в популяциях.

Наука всё ещё удивляется

История "золотой акулы" — напоминание о том, что даже в XXI веке океан остаётся неизведанным миром. Каждое погружение способно подарить новое открытие, изменить учебники биологии и вновь доказать, что природа — самый талантливый художник.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценивать значение единичных мутаций.
Последствие: потеря ключевых данных о процессах адаптации и изменчивости видов.
Альтернатива: развивать программы по наблюдению за редкими особями и включать данные в международные генетические базы.

Плюсы и минусы изучения редких мутаций

Плюсы Минусы
Расширяют знания о генетике и эволюции Трудно наблюдать в естественной среде
Помогают оценить влияние экологии на вид Сложность фиксации и повторного обнаружения
Увеличивают осведомлённость о биоразнообразии Риски стрессового воздействия на животное
Способствуют развитию методов сохранения Требуют дорогостоящих исследований

Морские заповедники — лаборатории под открытым небом

Случай в Тортугеро стал возможен благодаря статусу охраняемой морской зоны. Такие территории позволяют учёным наблюдать редкие виды без вмешательства человека.

"Подобные регионы — это живые лаборатории, где природа раскрывает свои тайны в естественных условиях", — подчёркивают исследователи.

Это открытие вновь доказывает, что сохранение экосистем — не только вопрос экологии, но и инструмент научного прогресса.

А что если…

А что если подобные мутации не случайны?
Некоторые генетики предполагают, что изменения в окраске могут быть ответом на загрязнение океанов или воздействие ультрафиолета, усиливающееся из-за разрушения озонового слоя. Если это подтвердится, ярко-окрашенные особи станут биомаркерами состояния морской среды.

FAQ — часто задаваемые вопросы

Можно ли акулу с альбинизмом считать отдельным видом?
Нет. Это не вид, а индивидуальная генетическая особенность, не влияющая на классификацию.

Почему такие случаи редки?
Из-за высокой смертности особей с нарушением окраски — они хуже маскируются и чаще становятся жертвами.

Станет ли мутация наследственной?
Только если особь выживет и передаст ген потомству. Для этого нужно, чтобы мутация не снижала шансы на размножение.

Можно ли увидеть "оранжевую акулу" снова?
Маловероятно. Учёные выпустили её обратно в океан, но данные и фотографии станут эталоном для последующих исследований.

Интересные факты

  1. Мутации окраски у акул фиксируются крайне редко: из более чем 500 известных видов за последние 50 лет описано менее 15 случаев альбинизма.

  2. Ксантосизм чаще встречается у тропических рыб, но почти неизвестен среди крупных хищников.

  3. Генетическая окраска у акул связана с изменением меланоцитов — тех же клеток, которые у человека определяют цвет кожи, волос и глаз.

С древних времён моряки рассказывали о "золотых рыбах" и "светящихся созданиях" в океане. Сегодня наука подтверждает: за легендами нередко скрывались реальные мутации. Современные методы анализа позволяют расшифровать то, что раньше воспринималось как чудо.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Красота и стиль
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Садоводы объяснили, как подготовить гортензию к зиме
Учёные разгадали загадку тёмных полос на склонах Марса
Поплавская отказалась здороваться с Дибровым за руку после скандала
Т2: растёт интерес иностранцев к кладбищам России
Один щелчок — и риск исчезает: самое простое правило ПДД, которое работает как бронежилет
Парикмахеры рассказали, как сохранить укладку под шапкой
Пир во время чумы: Белый дом показал новый золотой зал, пока миллионы остаются на улице
Венгерский способ жарить мясо без муки — быстро и вкусно
В Карибском море нашли акулу с редкой двойной мутацией
Невероятное перевоплощение: почему дочь певицы Глюкозы резко поменяла имидж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.