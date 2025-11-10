Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Царапина, скол, вмятина — и это не ДТП: что делать, если машина пострадала не на дороге, а на мойке
Три копейки, десять минут и никакой мороки — вот рецепт печенья, которому не нужен миксер
Разгадана тысячелетняя тайна: майя предсказывали солнечные затмения благодаря системе коррекций
Что кошка чувствует, когда вас нет? Ответы, которые могут удивить даже самых опытных владельцев
Заплатите и спите спокойно: всё, что нужно знать о налоговых уведомлениях до 1 декабря
От сорняков до здоровья: 11 удивительных применений уксуса, которые должен знать каждый дачник
Выставочный образец — не выгода, а ловушка: скрытый износ, превращающий скидку в дорогой ремонт
Природные головоломки: места, которые не перестают удивлять учёных и путешественников

Почему у жирафа такие длинные ноги? Эволюция раскрывает свою удивительную тайну

6:32
Зоосфера

Жирафы с их длинными шеями и ногами — одни из самых удивительных животных на планете. Ответ на вопрос, почему у них такие длинные ноги, стал яснее после недавнего исследования, которое привлекло внимание ученых и зоологов. И хотя на первый взгляд все кажется просто — длинные ноги помогают им достигать верхушек высоких деревьев — на самом деле все гораздо сложнее. Механизмы, объясняющие эволюцию этих уникальных черт, оказались не такими очевидными, как мы привыкли думать.

Танзания
Фото: commons.wikimedia.org by Haplochromis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Танзания

Зачем жирафам длинные ноги

Жирафы, безусловно, являются рекордсменами среди животных по высоте. Длинные ноги позволяют им доставать листву с самых высоких веток акаций, которых нет у других животных, а значит, они имеют эксклюзивный доступ к питательным ресурсам. Это дает им огромное преимущество: они могут жить в условиях африканской саванны, где конкуренция за пищу особенно жесткая.

Но этот природный дар имеет свои сложности. Сердце жирафа должно работать в два раза сильнее, чтобы перекачивать кровь на такую высоту — в среднем его кровяное давление превышает 200 мм рт. ст., что в два раза выше, чем у большинства млекопитающих.

"Жирафы вынуждены тратить больше энергии на перекачку крови в голову, чем большинство других животных. Это делает их сердце одним из самых энергозатратных органов среди млекопитающих", — говорит зоолог Грэм Митчелл.

Однако оказывается, что длинные ноги — это не только способ достать до веток, но и важная часть решения проблемы с кровообращением, возникшей из-за длинной шеи.

Роль длинных ног в эволюции

Как показали недавние исследования, длинные ноги у жирафов появились раньше, чем длинная шея. Это открытие стало возможным благодаря моделированию, в котором ученые создали воображаемое животное с короткими ногами и длинной шеей — комбинацию жирафа и антилопы канна. Это существо, названное "элаффе", имитировало поведение жирафа, но с меньшими энергетическими затратами на сердце.

Результат оказался ошеломляющим: животное с такой конструкцией тратили бы 21% от своего общего энергетического бюджета на перекачивание крови, в то время как у настоящего жирафа этот показатель составил только 16%. Такой прирост в экономии энергии позволил бы жирафу потреблять на 1,5 тонны пищи больше за год, что может сыграть ключевую роль в его выживании в условиях саванны.

Почему длинные ноги важны для экономии энергии

Когда у жирафа длинные ноги, его сердце располагается ближе к голове, что снижает затраты энергии на перекачку крови. Это помогает сохранить до 5% энергии, необходимой для работы сердца. В отличие от "элаффе", который тратил бы больше сил на доставку крови на такую же высоту, жираф использует свои ноги для того, чтобы снизить нагрузку на сердце и сделать этот процесс более экономичным.

Как работают жирафы

Зоолог Грэм Митчелл в своей книге "Как работают жирафы" объясняет, что длинные ноги у предков жирафов были важны не только для доступа к высокой пище, но и для уменьшения нагрузки на сердце. Длинные ноги способствуют более эффективному кровообращению, в то время как длинная шея лишь усложняет задачу. Эволюционно это позволило жирафам уменьшить потребность в энергии, но также принесло и некоторые неудобства, такие как проблемы при питье.

Чтобы напиться, жирафы вынуждены расставлять передние ноги, что делает их уязвимыми перед хищниками, так как они медленно встают и могут стать легкой добычей. По статистике, жирафы имеют наибольшие шансы уйти от водопоя, не попив воды, в отличие от других крупных млекопитающих.

Энергетические затраты и их пределы

Интересно, что даже для более крупных животных, таких как зауроподы (гигантские динозавры), перекачивание крови в голову становилось невозможным при слишком большой высоте шеи. Например, жираффатитан, один из самых высоких динозавров, имел бы нужду в кровяном давлении около 770 мм рт. ст., что в 8 раз больше, чем у современного млекопитающего.

Энергозатраты на поднятие такой головы были бы настолько велики, что они превысили бы потребности всего тела животного. Это делает существование таких гигантских животных невозможным, по крайней мере, в том виде, как мы их себе представляем.

Плюсы и минусы длинных ног у жирафов

Плюсы Минусы
Экономия энергии при перекачке крови Трудности при питье воды
Доступ к высоко расположенной пище Уязвимость при быстром подъеме и побеге
Эффективная кровообращение Большие энергетические затраты для старта

FAQ

Как жирафы пьют воду

Для питья жирафы должны расставлять передние ноги и наклоняться вниз, что делает их уязвимыми для хищников.

Почему у жирафов такие длинные шеи

Шея позволяет жирафам доставать до высоко расположенных веток, что дает им доступ к пищевым ресурсам, недоступным для других животных.

Можно ли представить животное с такой же длинной шеей, но короткими ногами

Такое животное использовало бы гораздо больше энергии для перекачки крови, что сделало бы его выживание сложным, несмотря на долгие шеи.

Мифы и правда

Миф Правда
Длинные ноги жирафов нужны только для поедания высоких деревьев Длинные ноги также помогают экономить энергию при перекачке крови
Жирафы не могут жить в условиях саванны без длинных ног Энергетическая экономия и длинные ноги помогают им выжить
Шея жирафа — главный элемент его эволюции Длинные ноги предшествовали длинной шее в эволюции

3 интересных факта

  • Длинные ноги у жирафов помогли им не только в поиске пищи, но и в эволюционном процессе.
  • Энергетические затраты сердца у жирафа выше, чем у большинства млекопитающих.
  • Наибольшее давление крови в теле жирафа — более 200 мм рт. ст., что делает его сердце одним из самых мощных среди млекопитающих.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Новости спорта
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Полный привод не всегда спасает: скрытые риски кроссоверов на скользких зимних дорогах
Полный привод не всегда спасает: скрытые риски кроссоверов на скользких зимних дорогах
Последние материалы
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Царапина, скол, вмятина — и это не ДТП: что делать, если машина пострадала не на дороге, а на мойке
Три копейки, десять минут и никакой мороки — вот рецепт печенья, которому не нужен миксер
Разгадана тысячелетняя тайна: майя предсказывали солнечные затмения благодаря системе коррекций
Что кошка чувствует, когда вас нет? Ответы, которые могут удивить даже самых опытных владельцев
Заплатите и спите спокойно: всё, что нужно знать о налоговых уведомлениях до 1 декабря
От сорняков до здоровья: 11 удивительных применений уксуса, которые должен знать каждый дачник
Выставочный образец — не выгода, а ловушка: скрытый износ, превращающий скидку в дорогой ремонт
Природные головоломки: места, которые не перестают удивлять учёных и путешественников
Посмотрите в зеркало: ваш оттенок губ выдаёт характер точнее любого теста личности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.