НЛО под водой: у берегов Австралии сняли существо длиной с небоскрёб — живой пришелец из бездны

У берегов Австралии, в районе подводных каньонов Нингалу, исследователи зафиксировали одно из самых необычных созданий на планете — огромный сифонофор, закрученный в спираль длиной около 120 метров. Существо напоминает загадочный морской "НЛО" и поражает не только своими размерами, но и сложной природой: оно состоит из миллионов клонов, объединённых в единый организм.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сифонофор аполемия

Морской пришелец

Подводный дрон исследовательского судна Falkor, принадлежащего Институту океана Шмидта, зафиксировал фантастическое зрелище — прозрачную спираль, сияющую в электрически синей толще воды. Диаметр образования достигал 15 метров, и это, по словам учёных, — живое существо, а не оптический эффект.

Эта форма жизни называется аполемия — разновидность сифонофора, относящегося к типу книдариев, в который входят и медузы. Несмотря на хрупкий вид, это не одно животное, а целая колония взаимосвязанных существ — зооидов. Все они произошли из одной клетки и со временем приобрели разные функции: одни отвечают за питание, другие — за движение, третьи — за размножение.

"Большинство сифонофоров, которые мне удалось наблюдать, были около 20 см или даже метра в высоту. Но я никогда не видела экземпляра такого размера", — отметила доцент Эшвилльского университета Ребекка Хелм.

Клон

Каждый зооид выполняет строго определённую задачу. Те, что ловят добычу, выпускают длинные бахромчатые щупальца, покрытые ядовитыми клетками. Они действуют как рыболовные сети, парализуя мелких рыб и беспозвоночных. После переваривания питательные вещества распределяются по общей системе, и вся колония получает энергию.

"После переваривания питательные вещества направляются по пищеварительному тракту, проходящему через колонию, чтобы каждый человек мог извлечь из этого пользу", — пояснила Ребекка Хелм.

Учёные предполагают, что наблюдавшийся экземпляр может быть старше многих деревьев — его возраст может достигать нескольких сотен лет. Сифонофоры растут медленно, постоянно меняют форму, а при приближении судов распадаются или ускользают, поэтому заснять их в естественной среде удаётся крайне редко.

Исследование каньонов Нингалу

С марта 2020 года судно Falkor ведёт экспедицию в водах западного побережья Австралии. Его оборудование включает два роботизированных подводных аппарата и гидролокатор, позволяющий детально картировать морское дно. Команда также собирает пробы воды, чтобы по следам ДНК обнаружить присутствие неизвестных видов. За время исследований было снято множество загадочных существ, ранее не описанных наукой.

"Эта экспедиция даёт нам представление об удивительном биоразнообразии этого региона", — заявили в Институте океана Шмидта.

Сифонофоры — родственники медуз и кораллов

Чтобы понять, как устроен этот гигант, нужно вспомнить, к какому семейству он принадлежит. Книдарии — это древние морские животные, включающие медуз, кораллы и сифонофоров. Все они имеют схожее строение: мягкое тело, ядовитые щупальца и способность образовывать колонии.

Кораллы, например, создают известковые скелеты и со временем вырастают в рифы, превращаясь в гигантские живые структуры. Сифонофоры же остаются пелагическими, то есть живут в толще воды. Они не образуют твердых структур, зато демонстрируют сложную организацию — почти как у многоорганизменного существа.

Сравнение книдариев

Группа Где обитают Особенности строения Опасность для человека Медузы Прибрежные воды, открытое море Одно тело, щупальца с ядом Средняя, ожоги кожи Кораллы Мелководье, рифы Колонии полипов с известковым скелетом Безопасны Сифонофоры Большие глубины, океан Колонии специализированных клонов Возможны ожоги и аллергические реакции

Как устроен сифонофор

У типичных представителей рода Physalia — родственников аполемии — тело вытянуто вертикально и снабжено воздушным пузырём-поплавком. Он позволяет существу держаться на поверхности, а при опасности — сжиматься и погружаться в глубину. От него вниз тянутся длинные щупальца длиной до 50 метров, усеянные жгучими клетками. Они способны парализовать рыбу и даже причинить боль человеку.

Некоторые виды сифонофоров известны под названием "португальский кораблик". Их ожоги крайне болезненны, а редкие контакты приводили к смертельным случаям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ныряльщики или туристы приближаются к красивым полупрозрачным существам, считая их безвредными.

Последствие: ожоги, аллергическая реакция, повреждение кожи.

Альтернатива: использовать гидрокостюм, не касаться плавающих существ даже после их гибели. Ошибка: попытка "освободить" выброшенного на берег сифонофора.

Последствие: ожог даже от мёртвых щупалец.

Альтернатива: сообщить спасателям, не прикасаясь к организму.

Если сифонофор — форма разума

Идея кажется фантастической, но колонии сифонофоров демонстрируют нечто похожее на коллективное поведение. Каждый клон знает "свою роль", а вся структура реагирует на внешние раздражители как единое тело. Некоторые биологи рассматривают такие колонии как промежуточное звено между одиночными организмами и настоящими многоклеточными существами.

Часто задаваемые вопросы

Какое самое большое морское животное кроме сифонофора?

Синий кит остаётся крупнейшим известным животным по массе, но сифонофор может быть длиннее его в несколько раз.

Можно ли увидеть сифонофора своими глазами?

Практически невозможно: они живут на большой глубине и быстро разрушаются при подъёме на поверхность.

Ядовиты ли они для человека?

Да, прикосновение к щупальцам опасно — яд вызывает ожоги и боль.

Мифы и правда

Миф: сифонофор — одно существо.

Правда: это колония тысяч клонов, действующих как одно целое.

Правда: это колония тысяч клонов, действующих как одно целое. Миф: они питаются водорослями.

Правда: это хищники, поедающие мелких животных.

Правда: это хищники, поедающие мелких животных. Миф: они встречаются только у Австралии.

Правда: сифонофоры распространены по всему Мировому океану, просто редко попадаются на глаза.

Три факта о сифонофорах

Самый длинный зафиксированный экземпляр достиг 120 метров — больше, чем небоскрёб из 30 этажей.

Их щупальца двигаются с помощью гидравлической системы, похожей на миниатюрные насосы.

У некоторых видов светящиеся клетки помогают отпугивать хищников или привлекать добычу.

Это существо — живое доказательство того, что природа способна создавать формы жизни, выходящие за привычные представления. Колония, где каждая часть работает ради целого, демонстрирует удивительную гармонию и эффективность, недостижимую даже для самых сложных технических систем.

Исследования Института Шмидта не только расширяют границы знаний о морском биоразнообразии, но и показывают, насколько важно сохранять океаническую среду — ведь именно в её безмолвных глубинах могут скрываться величайшие тайны планеты.