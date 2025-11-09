Рейтинг пернатых: какой попугай станет говоруном, а кто — вашим личным кошмаром

Разговаривающие попугаи давно стали звёздами роликов и семейных историй: они здороваются по утрам, комментируют происходящее и неожиданно точно копируют интонации хозяев. При этом далеко не каждый вид птиц одинаково успешно осваивает человеческую речь. Одни попугаи запоминают десятки слов, другие — целые фразы и песенки, а третьи ограничиваются парой звуков, но блестяще имитируют шум бытовой техники или лай собаки.

Фото: commons.wikimedia.org by Alibek1993, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Корелла

10 видов попугаев, которых реально научить говорить

Список "разговорчивых" фаворитов довольно широк. В него входят не только привычные волнистые попугайчики, но и более крупные и редкие виды. Ниже — десять вариантов, среди которых можно подобрать питомца под свои возможности и опыт.

Серый попугай (жако)

Африканский жако считается одним из самых одарённых в плане речи. Эти птицы:

запоминают сотни слов и фраз;

точно копируют интонации;

могут связывать знакомые слова с ситуациями.

Жако подойдёт тем, кто готов серьёзно заниматься обучением, общаться с птицей каждый день и обеспечивать ей насыщенную жизнь с игрушками, головоломками и просторной клеткой или вольером.

Амазон

Зелёные амазоны славятся не только яркой внешностью, но и интеллектом. Они:

легко осваивают десятки слов;

могут повторять короткие стихи и напевать песенки;

отличаются любопытством и подвижностью.

Такие птицы живут долго, поэтому нужно заранее продумать, где будет стоять большая клетка, какой корм использовать и как регулярно общаться с питомцем.

Какаду

Какаду знают и любят за их харизму. Среди них особенно хорошо имитируют речь бело- и желтохохлые виды. Какаду:

запоминают до двух десятков слов;

обожают трюки и "танцы" под музыку;

требуют много внимания и общения.

Их сложно представить в тихой маленькой квартире без игрушек, веток для стачивания клюва и большого количества времени хозяина.

Ара

Яркие ара могут не стать активными "говорунами", даже если их тщательно обучать словам. Зато:

превосходно копируют бытовые звуки;

передают голоса людей и животных;

любят взаимодействие и игры.

Это крупные попугаи, которым нужны просторные вольеры, прочные клетки, надёжные жердочки и безопасные игрушки из качественных материалов.

Эклектус (благородный зелёно-красный попугай)

Эклектусы способны выучить слова, фразы и простые трюки. Однако у них выразительный характер: если птице что-то не нравится, она будет громко и резко кричать. Важно:

учитывать чувствительность эклектуса к стрессу;

не ставить клетку рядом с постоянно включённым телевизором;

уделять внимание режиму и спокойным ритуалам.

Калита (монах, квакер)

Монахи-калиты — настоящие имитаторы. Они:

копируют слова и короткие фразы;

воспроизводят мяуканье, лай, звонки будильников и звонков;

отличаются громким голосом.

В природе эти птицы очень шумные, поэтому в квартире лучше заранее продумать место для клетки, звукоизоляцию и набор игрушек, чтобы калита не скучал.

Индийский кольчатый (ожереловый) попугай Крамера

Ожереловый попугай легко обучается, любит игры и общение. Он:

имитирует различные звуки;

запоминает и довольно чётко произносит десятки слов;

может визжать при испуге или стрессе.

Для комфортной жизни ему необходимы прочная клетка, развивающие игрушки, жердочки, минерализованные камни и качественная зерносмесь или специализированный корм.

Корелла (нимфа)

Корелла — компактный австралийский попугай. Он:

хорошо приручается при регулярном общении;

способен выучить до 150 слов;

самцы часто красиво поют, подражая уличным птицам.

Кореллам нужна не слишком маленькая клетка, разнообразные игрушки, веточки для стачивания клюва и периодические занятия с хозяином.

Волнистый попугайчик

Волнистики — любимцы новичков. Они:

общительны и быстро привыкают к человеку;

активны и жизнерадостны;

самцы лучше поддаются обучению, но у самок часто более чёткая артикуляция выученных слов.

Для обучения важно обеспечить спокойное место для клетки, удобные жердочки, зеркальце (при необходимости), игрушки и постоянный контакт с человеком.

Сенегальский длиннокрылый попугай

Сенегальские попугаи — талантливые имитаторы и трюкачи. Они:

привыкают к человеку и охотно идут на контакт;

заучивают слова и произносят их достаточно внятно;

любят играть и разгадывать простые головоломки.

Таким птицам пригодятся интерактивные игрушки, безопасные верёвочные лестницы и регулярные тренировочные сессии.

Таблица "Сравнение" говорящих видов попугаев

Вид попугая Уровень "разговорности" Размер Подходит новичкам Особенности Жако Очень высокий Крупный Скорее нет Нужен опыт, много общения и игрушек-головоломок Амазон Высокий Средне-крупный Условно Требует внимания и просторной клетки Какаду Средний-высокий Крупный Нет Очень эмоциональный и шумный, нужны трюки и игры Ара Средний Очень крупный Нет Лучше имитирует звуки, чем слова, нужны вольеры Эклектус Средний-высокий Средний Для продвинутых Чувствителен к стрессу, бывает крикливым Калита Средний Средний Для терпеливых Громкий, активно имитирует звуки Кольчатый Крамера Средний-высокий Средний Условно Весёлый, подвижный, любит игры Корелла Средний Небольшой Да Неприхотлива, но требует общения Волнистый Средний-высокий Небольшой Да Отличен для первых попыток обучения речи Сенегальский Средний Средний Для увлечённых Любит головоломки и трюки

Советы шаг за шагом: как научить попугая говорить

Шаг 1. Выбираем правильную птицу и условия

Оцените свои возможности: крупным видам нужны вольеры, дорогой корм и много места. Для первых попыток лучше подойдут волнистик, корелла или калита, а также одиночное содержание — так птица больше ориентируется на человека. Подготовьте клетку подходящего размера, жердочки, игрушки, минеральный камень и качественный корм.

Шаг 2. Устанавливаем контакт

Поставьте клетку так, чтобы попугай видел людей, но не находился в постоянном шуме. Первые дни просто спокойно разговаривайте рядом, не лезьте в клетку без необходимости. Постепенно начинайте угощать лакомствами через прутья, затем — с руки.

Шаг 3. Начинаем обучение словам

Выберите короткое слово или фразу: "Привет", "Как дела", имя хозяина. Повторяйте её спокойным, одинаковым тоном, особенно в одно и то же время дня. Поощряйте птицу лакомством и похвалой за попытки подражания.

Шаг 4. Используем игрушки и ритуалы

Вводите обучающие "ритуалы" — например, всегда говорить "Привет" в момент подхода к клетке. Используйте простые игрушки, колокольчики, верёвочные лестницы, головоломки-кормушки, чтобы попугай не скучал. Не перегружайте занятиями: лучше несколько коротких подходов в день, чем один длинный.

Шаг 5. Следим за здоровьем и голосом

При резком изменении голоса или крике без причины стоит проконсультироваться с орнитологом. Важно поддерживать чистоту клетки, менять воду, использовать правильный корм и витамины. При длительном стрессе или апатии не требуйте от попугая тренировок, сначала разберитесь с причинами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать крупного попугая (какаду, ара, жако) "ради шоу" без опыта и времени.

Последствие: птица скучает, кричит, кусается, разрушает клетку и доверие к человеку.

Альтернатива: начать с более простого вида — волнистика или кореллы, освоить базовый уход и обучение. Ошибка: ставить клетку в постоянно шумном месте — рядом с телевизором или колонками.

Последствие: хронический стресс, визгливые крики, нервное поведение.

Альтернатива: выбрать для клетки светлый, но относительно спокойный угол, где попугай видит семью, но не живёт "в центре шторма". Ошибка: кричать на птицу, накрывать клетку за громкие звуки или резко шлёпать по прутьям.

Последствие: попугай боится, теряет доверие и может начать кусаться.

Альтернатива: снижать стимулы для крика (скука, одиночество), добавлять игрушки и тренировки, при необходимости советоваться с орнитологом. Ошибка: менять слова и фразы каждый день.

Последствие: птица не успевает закрепить ни одно выражение, обучение сильно затягивается.

Альтернатива: сначала отработать 1-2 ключевых слова, только затем добавлять новые. Ошибка: "учить" попугая смешным, но грубым или агрессивным фразам.

Последствие: птица будет активно использовать их при гостях и детях, исправить это почти невозможно.

Альтернатива: выбирать нейтральные и добрые выражения, которые будут уместны в любой ситуации.

А что если попугай не говорит, а только пищит и кричит?

Такое бывает даже у видов, склонных к обучению. Возможные причины:

птице не хватает внимания и игр, она выбрала крик как способ "достучаться";

обучение идёт хаотично, без повторяющихся слов и ритуалов;

попугай чувствует страх или дискомфорт: слишком маленькая клетка, сквозняк, постоянный шум.

В этом случае стоит:

наладить режим: прогулки по комнате (если безопасно), игры, короткие занятия;

выбрать 1-2 фразы и использовать их очень последовательно;

при необходимости проконсультироваться с орнитологом, особенно если крик сопровождается вялостью или отказом от корма.

Таблица "Плюсы и минусы" говорящих попугаев как домашних питомцев

Аспект Плюсы Минусы Общение Возможность "разговаривать", слышать обратную связь Попугай может кричать и повторять нежелательные звуки Обучение Интересные занятия для всей семьи, развитие интеллекта птицы Нужны регулярность, терпение и время Уход Богатый выбор кормов, игрушек, клеток и аксессуаров Качественные корма и просторные клетки стоят недёшево Эмоции Птица становится настоящим компаньоном При недостатке внимания попугай страдает и может болеть

FAQ: частые вопросы о говорящих попугаях

Какого попугая лучше выбрать новичку, если хочется разговора?

Чаще всего рекомендуют волнистых попугайчиков или корелл. Они достаточно хорошо учатся словам, не требуют огромных вольеров и проще в уходе, чем крупные виды. Важно выбрать здоровую птицу, подготовить правильную клетку и уделять ей время каждый день.

Сколько стоит содержание говорящего попугая?

Затраты зависят от вида и региона, но в общих чертах в бюджет входят: клетка или вольер, корм, витаминные добавки, игрушки, жердочки, минеральные камни, ветеринарные осмотры. Чем крупнее птица, тем дороже комбинированный корм и тем массивнее должна быть клетка.

Что лучше: один попугай или пара?

Если основная цель — обучение речи и контакт именно с человеком, чаще советуют заводить одного птица-компаньона. В паре попугаи общаются в основном друг с другом и меньше нуждаются в человеческой речи. Но в этом случае хозяину нужно быть готовым уделять одиночному попугаю больше времени.

В каком возрасте лучше начинать обучение словам?

Чаще всего легче всего обучаются молодые попугаи, которые уже окрепли, но ещё не стали совсем взрослой птицей. Однако многое зависит от индивидуальности: некоторые взрослые попугаи тоже охотно осваивают новые слова, если с ними заниматься последовательно и спокойно.

Можно ли научить говорить попугая из приюта или "с руками"?

Да, это возможно, но потребуется больше терпения. Сначала важно восстановить доверие, обеспечить спокойную обстановку, качественный корм и постоянный, мягкий контакт, а уже потом постепенно переходить к обучению словам и фразам.

Мифы и правда о говорящих попугаях

Миф: "Если вид считается говорящим, он обязательно заговорит".

Правда: речь — не гарантия, а способность. Многое зависит от характера, условий и общения. Миф: "Чтобы попугай заговорил, достаточно включать ему телевизор".

Правда: телевизор даёт шум, но не живой контакт. Птица лучше учится, когда слышит чёткие, повторяющиеся фразы от хозяина. Миф: "Разговаривающему попугаю не нужны игрушки и тренировки — он сам себя развлечёт".

Правда: без игр, жердочек, головоломок и общения даже одарённая птица скучает и может заболеть. Миф: "Все крупные попугаи одинаково говорят".

Правда: одни виды лучше имитируют слова, другие — звуки. И даже в рамках одной породы разные особи отличаются по склонности к речи.

Сон и психология: как режим влияет на речь попугая

Говорящий попугай — это не только набор слов, но и психически уравновешенная птица. Ему нужен:

стабильный световой режим: чередование дня и ночи, без яркого света круглые сутки;

спокойное место для сна, где его не трогают;

предсказуемость ритуалов: вечернее укрытие клетки, утреннее приветствие, время игр.

При хроническом недосыпе и постоянном стрессе попугай становится раздражительным, кричит, может отказаться от обучения или забывать ранее выученные слова. Напротив, при спокойном режиме сна, достаточной активности и внимании со стороны хозяина птица тянется к общению и охотнее воспроизводит речь.

Три интересных факта о говорящих попугаях

Некоторые жако и амазоны запоминают не только слова, но и связывают их с ситуациями: например, просят еду в определённое время или здороваются, когда хозяин входит в комнату. Многие волнистые попугайчики с развитым "словарём" произносят слова шёпотом или мягким голосом, особенно когда обращаются к любимому человеку. Крупные попугаи часто отлично копируют не только голоса, но и звуки техники: дверные звонки, будильники, микроволновку — иногда так реалистично, что хозяева сами путаются.

Исторический контекст: как люди открывали "голос" попугаев

В древности попугаев ценили прежде всего за яркий окрас и экзотичность: их держали при дворах и в богатых домах. Со временем люди заметили, что некоторые птицы способны повторять отдельные слова и фразы, и начали специально их этому обучать. В XX-XXI веках появились специализированные корма, клетки, аксессуары и целая культура содержания попугаев как компаньонов, а не просто украшения интерьера. Сегодня говорящие попугаи — это часть семейной жизни, участники шоу, популярных видеороликов и живые доказательства того, насколько развиты интеллект и память у птиц.

Правильно подобрав вид, создав комфортные условия и уделяя достаточно внимания тренировкам, можно получить не просто яркую птицу в клетке, а настоящего "разговаривающего" друга, который годами будет сопровождать вашу повседневную жизнь своим характерным голосом и забавными фразами.