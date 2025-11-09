Рейтинг пернатых: какой попугай станет говоруном, а кто — вашим личным кошмаром

Разговаривающие попугаи давно стали звёздами роликов и семейных историй: они здороваются по утрам, комментируют происходящее и неожиданно точно копируют интонации хозяев. При этом далеко не каждый вид птиц одинаково успешно осваивает человеческую речь. Одни попугаи запоминают десятки слов, другие — целые фразы и песенки, а третьи ограничиваются парой звуков, но блестяще имитируют шум бытовой техники или лай собаки.
Список "разговорчивых" фаворитов довольно широк. В него входят не только привычные волнистые попугайчики, но и более крупные и редкие виды. Ниже — десять вариантов, среди которых можно подобрать питомца под свои возможности и опыт.
Африканский жако считается одним из самых одарённых в плане речи. Эти птицы:
запоминают сотни слов и фраз;
точно копируют интонации;
могут связывать знакомые слова с ситуациями.
Жако подойдёт тем, кто готов серьёзно заниматься обучением, общаться с птицей каждый день и обеспечивать ей насыщенную жизнь с игрушками, головоломками и просторной клеткой или вольером.
Зелёные амазоны славятся не только яркой внешностью, но и интеллектом. Они:
легко осваивают десятки слов;
могут повторять короткие стихи и напевать песенки;
отличаются любопытством и подвижностью.
Такие птицы живут долго, поэтому нужно заранее продумать, где будет стоять большая клетка, какой корм использовать и как регулярно общаться с питомцем.
Какаду знают и любят за их харизму. Среди них особенно хорошо имитируют речь бело- и желтохохлые виды. Какаду:
запоминают до двух десятков слов;
обожают трюки и "танцы" под музыку;
требуют много внимания и общения.
Их сложно представить в тихой маленькой квартире без игрушек, веток для стачивания клюва и большого количества времени хозяина.
Яркие ара могут не стать активными "говорунами", даже если их тщательно обучать словам. Зато:
превосходно копируют бытовые звуки;
передают голоса людей и животных;
любят взаимодействие и игры.
Это крупные попугаи, которым нужны просторные вольеры, прочные клетки, надёжные жердочки и безопасные игрушки из качественных материалов.
Эклектусы способны выучить слова, фразы и простые трюки. Однако у них выразительный характер: если птице что-то не нравится, она будет громко и резко кричать. Важно:
учитывать чувствительность эклектуса к стрессу;
не ставить клетку рядом с постоянно включённым телевизором;
уделять внимание режиму и спокойным ритуалам.
Монахи-калиты — настоящие имитаторы. Они:
копируют слова и короткие фразы;
воспроизводят мяуканье, лай, звонки будильников и звонков;
отличаются громким голосом.
В природе эти птицы очень шумные, поэтому в квартире лучше заранее продумать место для клетки, звукоизоляцию и набор игрушек, чтобы калита не скучал.
Ожереловый попугай легко обучается, любит игры и общение. Он:
имитирует различные звуки;
запоминает и довольно чётко произносит десятки слов;
может визжать при испуге или стрессе.
Для комфортной жизни ему необходимы прочная клетка, развивающие игрушки, жердочки, минерализованные камни и качественная зерносмесь или специализированный корм.
Корелла — компактный австралийский попугай. Он:
хорошо приручается при регулярном общении;
способен выучить до 150 слов;
самцы часто красиво поют, подражая уличным птицам.
Кореллам нужна не слишком маленькая клетка, разнообразные игрушки, веточки для стачивания клюва и периодические занятия с хозяином.
Волнистики — любимцы новичков. Они:
общительны и быстро привыкают к человеку;
активны и жизнерадостны;
самцы лучше поддаются обучению, но у самок часто более чёткая артикуляция выученных слов.
Для обучения важно обеспечить спокойное место для клетки, удобные жердочки, зеркальце (при необходимости), игрушки и постоянный контакт с человеком.
Сенегальские попугаи — талантливые имитаторы и трюкачи. Они:
привыкают к человеку и охотно идут на контакт;
заучивают слова и произносят их достаточно внятно;
любят играть и разгадывать простые головоломки.
Таким птицам пригодятся интерактивные игрушки, безопасные верёвочные лестницы и регулярные тренировочные сессии.
|Вид попугая
|Уровень "разговорности"
|Размер
|Подходит новичкам
|Особенности
|Жако
|Очень высокий
|Крупный
|Скорее нет
|Нужен опыт, много общения и игрушек-головоломок
|Амазон
|Высокий
|Средне-крупный
|Условно
|Требует внимания и просторной клетки
|Какаду
|Средний-высокий
|Крупный
|Нет
|Очень эмоциональный и шумный, нужны трюки и игры
|Ара
|Средний
|Очень крупный
|Нет
|Лучше имитирует звуки, чем слова, нужны вольеры
|Эклектус
|Средний-высокий
|Средний
|Для продвинутых
|Чувствителен к стрессу, бывает крикливым
|Калита
|Средний
|Средний
|Для терпеливых
|Громкий, активно имитирует звуки
|Кольчатый Крамера
|Средний-высокий
|Средний
|Условно
|Весёлый, подвижный, любит игры
|Корелла
|Средний
|Небольшой
|Да
|Неприхотлива, но требует общения
|Волнистый
|Средний-высокий
|Небольшой
|Да
|Отличен для первых попыток обучения речи
|Сенегальский
|Средний
|Средний
|Для увлечённых
|Любит головоломки и трюки
Оцените свои возможности: крупным видам нужны вольеры, дорогой корм и много места.
Для первых попыток лучше подойдут волнистик, корелла или калита, а также одиночное содержание — так птица больше ориентируется на человека.
Подготовьте клетку подходящего размера, жердочки, игрушки, минеральный камень и качественный корм.
Поставьте клетку так, чтобы попугай видел людей, но не находился в постоянном шуме.
Первые дни просто спокойно разговаривайте рядом, не лезьте в клетку без необходимости.
Постепенно начинайте угощать лакомствами через прутья, затем — с руки.
Выберите короткое слово или фразу: "Привет", "Как дела", имя хозяина.
Повторяйте её спокойным, одинаковым тоном, особенно в одно и то же время дня.
Поощряйте птицу лакомством и похвалой за попытки подражания.
Вводите обучающие "ритуалы" — например, всегда говорить "Привет" в момент подхода к клетке.
Используйте простые игрушки, колокольчики, верёвочные лестницы, головоломки-кормушки, чтобы попугай не скучал.
Не перегружайте занятиями: лучше несколько коротких подходов в день, чем один длинный.
При резком изменении голоса или крике без причины стоит проконсультироваться с орнитологом.
Важно поддерживать чистоту клетки, менять воду, использовать правильный корм и витамины.
При длительном стрессе или апатии не требуйте от попугая тренировок, сначала разберитесь с причинами.
Ошибка: покупать крупного попугая (какаду, ара, жако) "ради шоу" без опыта и времени.
Последствие: птица скучает, кричит, кусается, разрушает клетку и доверие к человеку.
Альтернатива: начать с более простого вида — волнистика или кореллы, освоить базовый уход и обучение.
Ошибка: ставить клетку в постоянно шумном месте — рядом с телевизором или колонками.
Последствие: хронический стресс, визгливые крики, нервное поведение.
Альтернатива: выбрать для клетки светлый, но относительно спокойный угол, где попугай видит семью, но не живёт "в центре шторма".
Ошибка: кричать на птицу, накрывать клетку за громкие звуки или резко шлёпать по прутьям.
Последствие: попугай боится, теряет доверие и может начать кусаться.
Альтернатива: снижать стимулы для крика (скука, одиночество), добавлять игрушки и тренировки, при необходимости советоваться с орнитологом.
Ошибка: менять слова и фразы каждый день.
Последствие: птица не успевает закрепить ни одно выражение, обучение сильно затягивается.
Альтернатива: сначала отработать 1-2 ключевых слова, только затем добавлять новые.
Ошибка: "учить" попугая смешным, но грубым или агрессивным фразам.
Последствие: птица будет активно использовать их при гостях и детях, исправить это почти невозможно.
Альтернатива: выбирать нейтральные и добрые выражения, которые будут уместны в любой ситуации.
Такое бывает даже у видов, склонных к обучению. Возможные причины:
птице не хватает внимания и игр, она выбрала крик как способ "достучаться";
обучение идёт хаотично, без повторяющихся слов и ритуалов;
попугай чувствует страх или дискомфорт: слишком маленькая клетка, сквозняк, постоянный шум.
В этом случае стоит:
наладить режим: прогулки по комнате (если безопасно), игры, короткие занятия;
выбрать 1-2 фразы и использовать их очень последовательно;
при необходимости проконсультироваться с орнитологом, особенно если крик сопровождается вялостью или отказом от корма.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Общение
|Возможность "разговаривать", слышать обратную связь
|Попугай может кричать и повторять нежелательные звуки
|Обучение
|Интересные занятия для всей семьи, развитие интеллекта птицы
|Нужны регулярность, терпение и время
|Уход
|Богатый выбор кормов, игрушек, клеток и аксессуаров
|Качественные корма и просторные клетки стоят недёшево
|Эмоции
|Птица становится настоящим компаньоном
|При недостатке внимания попугай страдает и может болеть
Чаще всего рекомендуют волнистых попугайчиков или корелл. Они достаточно хорошо учатся словам, не требуют огромных вольеров и проще в уходе, чем крупные виды. Важно выбрать здоровую птицу, подготовить правильную клетку и уделять ей время каждый день.
Затраты зависят от вида и региона, но в общих чертах в бюджет входят: клетка или вольер, корм, витаминные добавки, игрушки, жердочки, минеральные камни, ветеринарные осмотры. Чем крупнее птица, тем дороже комбинированный корм и тем массивнее должна быть клетка.
Если основная цель — обучение речи и контакт именно с человеком, чаще советуют заводить одного птица-компаньона. В паре попугаи общаются в основном друг с другом и меньше нуждаются в человеческой речи. Но в этом случае хозяину нужно быть готовым уделять одиночному попугаю больше времени.
Чаще всего легче всего обучаются молодые попугаи, которые уже окрепли, но ещё не стали совсем взрослой птицей. Однако многое зависит от индивидуальности: некоторые взрослые попугаи тоже охотно осваивают новые слова, если с ними заниматься последовательно и спокойно.
Да, это возможно, но потребуется больше терпения. Сначала важно восстановить доверие, обеспечить спокойную обстановку, качественный корм и постоянный, мягкий контакт, а уже потом постепенно переходить к обучению словам и фразам.
Миф: "Если вид считается говорящим, он обязательно заговорит".
Правда: речь — не гарантия, а способность. Многое зависит от характера, условий и общения.
Миф: "Чтобы попугай заговорил, достаточно включать ему телевизор".
Правда: телевизор даёт шум, но не живой контакт. Птица лучше учится, когда слышит чёткие, повторяющиеся фразы от хозяина.
Миф: "Разговаривающему попугаю не нужны игрушки и тренировки — он сам себя развлечёт".
Правда: без игр, жердочек, головоломок и общения даже одарённая птица скучает и может заболеть.
Миф: "Все крупные попугаи одинаково говорят".
Правда: одни виды лучше имитируют слова, другие — звуки. И даже в рамках одной породы разные особи отличаются по склонности к речи.
Говорящий попугай — это не только набор слов, но и психически уравновешенная птица. Ему нужен:
стабильный световой режим: чередование дня и ночи, без яркого света круглые сутки;
спокойное место для сна, где его не трогают;
предсказуемость ритуалов: вечернее укрытие клетки, утреннее приветствие, время игр.
При хроническом недосыпе и постоянном стрессе попугай становится раздражительным, кричит, может отказаться от обучения или забывать ранее выученные слова. Напротив, при спокойном режиме сна, достаточной активности и внимании со стороны хозяина птица тянется к общению и охотнее воспроизводит речь.
Некоторые жако и амазоны запоминают не только слова, но и связывают их с ситуациями: например, просят еду в определённое время или здороваются, когда хозяин входит в комнату.
Многие волнистые попугайчики с развитым "словарём" произносят слова шёпотом или мягким голосом, особенно когда обращаются к любимому человеку.
Крупные попугаи часто отлично копируют не только голоса, но и звуки техники: дверные звонки, будильники, микроволновку — иногда так реалистично, что хозяева сами путаются.
В древности попугаев ценили прежде всего за яркий окрас и экзотичность: их держали при дворах и в богатых домах.
Со временем люди заметили, что некоторые птицы способны повторять отдельные слова и фразы, и начали специально их этому обучать.
В XX-XXI веках появились специализированные корма, клетки, аксессуары и целая культура содержания попугаев как компаньонов, а не просто украшения интерьера.
Сегодня говорящие попугаи — это часть семейной жизни, участники шоу, популярных видеороликов и живые доказательства того, насколько развиты интеллект и память у птиц.
Правильно подобрав вид, создав комфортные условия и уделяя достаточно внимания тренировкам, можно получить не просто яркую птицу в клетке, а настоящего "разговаривающего" друга, который годами будет сопровождать вашу повседневную жизнь своим характерным голосом и забавными фразами.
