Весы не врут: цифры, которые скажут о здоровье бройлера больше, чем его аппетит

Бройлерные куры кажутся идеальными "мясными машинами": быстро растут, мало двигаются, много едят и уже через несколько недель дают увесистую тушку. Но такой результат возможен только при грамотном контроле веса и рациона. Если цыплёнок набирает массу слишком медленно или, наоборот, слишком быстро, это бьёт и по здоровью птицы, и по экономике хозяйства.
Бройлеры — это гибриды мясных пород, выведенные специально для быстрого откорма на мясо. Они изначально рождаются крупнее и мощнее несушек. Средний суточный цыплёнок бройлера весит около 42 г — это примерно в полтора раза больше, чем у яичных пород.
Дальше рост идёт по ступеням:
к 10-му дню здоровый птенец достигает примерно 200-250 г (небольшое отклонение в 5-20 г допустимо);
к 15-му дню масса может доходить до 500 г;
к 3 неделям — около 800-850 г;
к 30-му дню — в среднем 1,5 кг;
к 60-му дню — 2-3 кг, что считается нормой для забоя.
После двух месяцев дальнейший откорм мало выгоден: птица начинает активно накапливать жир, ухудшается качество мяса, а расход комбикорма только растёт. В три месяца отдельные куры могут набрать до 4 кг, но себестоимость такой тушки заметно выше.
|Возраст бройлера
|Ориентировочный вес
|Особенности кормления
|Что проверить при отклонениях
|1 день
|~42 г
|Стартовый комбикорм, тёплая вода с глюкозой/витаминами
|Температура в брудере, доступ к поилкам
|10 дней
|200-250 г
|Стартовый или ранний ростовой корм, доступ 24/7
|Однородность стада, активность цыплят
|15 дней
|до 500 г
|Переход на ростовой комбикорм, добавки витаминов
|Качество корма, чистота поилок, подстилка
|21 день
|800-850 г
|Ростовой рацион, достаточно белка и энергии
|Плотность посадки, вентиляция, питьевой режим
|30 дней
|~1,5 кг
|Переход к финишному корму, меньше белка, больше энергии
|Ноги (перерастание, проблемы суставов)
|60 дней
|2-3 кг
|Финишный корм, контроль веса и жирности
|Целесообразность дальнейшего откорма
Такая таблица помогает быстро понять, в норме ли привес, и вовремя скорректировать меню, условия содержания или сроки забоя.
Подготовьте тёплый брудер с стабильной температурой и сухой подстилкой.
Используйте качественный стартовый комбикорм, а не зерносмесь "из того, что есть".
Обеспечьте круглосуточный доступ к чистой воде: можно добавить витаминно-минеральный комплекс по инструкции.
Первое контрольное взвешивание — на 10-й день, затем минимум раз в неделю.
Взвешивайте не только одного цыплёнка, а выборку из 5-10 голов, чтобы видеть картину по стаду.
Сравнивайте результаты с нормами для выбранного кросса и записывайте показатели в блокнот или таблицу.
Проверьте, хватает ли бройлерам корма: кормушки должны быть заполнены, но без большого перерасхода.
Оцените качество комбикорма: свежесть, отсутствие плесени, соответствие возрасту (стартовый, ростовой, финишный).
Добавьте в рацион витаминно-минеральный премикс, если он не заложен в готовом корме.
Убедитесь, что у птицы нет заболеваний: вялость, понос, плохое оперение — повод пригласить ветеринара.
Если бройлеры заметно тяжелее нормы при малой подвижности, уменьшите энергетическую плотность рациона.
Сократите количество зерносмесей и высокого содержания жира, оставив в основе сбалансированный комбикорм.
Следите за тем, чтобы птицы не переедали в вечернее время, особенно ближе к сроку забоя.
Основной возраст забоя бройлеров — 35-60 дней, в зависимости от кросса и желаемой массы тушки.
Сравните привес с расходом корма: часто после двух месяцев каждый лишний килограмм живого веса обходится слишком дорого.
Заранее подготовьте инвентарь, холодильник или морозильную камеру, чтобы мясо быстро охладить и сохранить качество.
Ошибка: кормить бройлеров только дроблёным зерном без специализированного комбикорма.
Последствие: замедление роста, дефицит белка и витаминов, слабые ноги, невыгодный привес.
Альтернатива: использовать стартовые, ростовые и финишные комбикорма, адаптированные для бройлеров.
Ошибка: не взвешивать птицу и ориентироваться "на глаз".
Последствие: пропуск недостаточного или избыточного привеса, лишние траты на корм или недобор массы к забою.
Альтернатива: завести недорогие электронные весы и вести таблицу привесов по неделям.
Ошибка: держать бройлеров в сыром, плохо проветриваемом помещении.
Последствие: болезни дыхательной системы, падёж, низкий прирост массы даже при хорошем корме.
Альтернатива: обеспечить вентиляцию без сквозняков, регулярно менять подстилку, следить за влажностью.
Ошибка: откармливать птицу дольше 3 месяцев "ради рекордного веса".
Последствие: чрезмерное ожирение, ухудшение качества мяса, рост себестоимости, нагрузка на сердце и ноги.
Альтернатива: соблюдать оптимальные сроки забоя, исходя из норм веса и экономических расчётов.
Ошибка: резко менять корм или добавлять новые смеси без переходного периода.
Последствие: расстройство пищеварения, временная потеря аппетита, снижение привеса.
Альтернатива: вводить новый корм постепенно, смешивая его со старым в течение 5-7 дней.
В одном выводке почти всегда есть более сильные и более слабые птенцы. Если часть стада растёт по нормам, а часть заметно отстаёт:
проверьте, хватает ли кормушек и поилок, нет ли конкуренции из-за места;
разделите стадо на более сильных и слабых, чтобы "маленьким" не приходилось бороться за корм;
дайте отстающим небольшой запас по белку и витаминам (по согласованию с ветеринаром);
следите за общим состоянием — часто самые лёгкие цыплята болеют или имеют скрытые проблемы.
Если же разброс веса слишком большой, возможно, есть ошибки в инкубации, кормлении или содержании, которые стоит разобрать отдельно.
|Возраст забоя
|Плюсы
|Минусы
|35-40 дней
|Нежное мясо, меньший расход корма, быстрый оборот стада
|Меньшая масса тушки, менее развитая грудка
|50-60 дней
|Оптимальное соотношение веса и затрат, сформированная туша
|Нужно больше комбикорма, выше требования к содержанию
|70+ дней
|Крупная тушка, максимум массы
|Жирность мяса, высокая себестоимость, нагрузка на ноги и сердце
Такую таблицу можно использовать при планировании цикла выращивания и расчёта окупаемости корма.
Для бройлеров подходят комбикорма с маркировкой "старт", "рост", "финиш". Важно, чтобы на упаковке были указаны состав, протеин, энергия и рекомендации по возрасту. Лучше выбирать продукции известных производителей, которые специализируются на кормах для птицы, и хранить мешки в сухом, проветриваемом помещении.
Конкретная сумма зависит от региона и цены комбикорма, но в среднем на одного бройлера уходит несколько килограммов корма разных фаз. Чтобы понять точнее, стоит фиксировать расход комбикорма и привес по стаду: так можно посчитать стоимость килограмма мяса и оценить, выгодно ли продолжать откорм.
Оптимальный вариант — использовать полнорационный комбикорм как основу, а зерно и овощи применять лишь как небольшую добавку. Самодельные смеси без правильного баланса белка, энергии, витаминов и минералов чаще всего приводят к замедлению роста, даже если птица "сыта".
Признаки — очень тяжёлая туша при слабых ногах, выраженный жир под кожей и в брюшной полости. Часто такие куры плохо двигаются, быстро устают, тяжело дышат. В этом случае дальнейший откорм не имеет смысла: лучше планировать забой и скорректировать рацион для следующего вывода.
Причины могут быть в конкуренции за корм, скрытых болезнях, индивидуальных особенностях или условиях содержания (сквозняки, холод, сырость). Иногда помогает разделение стада, дополнительный обогрев слабых птиц и курс витаминов по назначению специалиста.
Миф: "Чем тяжелее бройлер, тем выгоднее".
Правда: после двух месяцев рост массы часто идёт за счёт жира, а себестоимость корма растёт быстрее, чем прибыль.
Миф: "Бройлера можно кормить любыми отходами со стола — всё равно вырастет".
Правда: такой рацион даёт дисбаланс питательных веществ, болезни и слабый привес.
Миф: "Если птица мало двигается, значит, ей хорошо и она быстрее откормится".
Правда: чрезмерная неподвижность при высоком весе ведёт к проблемам с ногами и сердцем, страдает качество мяса.
Миф: "Бройлеры всегда растут по одной схеме, их не нужно взвешивать".
Правда: без регулярного контроля легко пропустить отставание или перерастание по весу, особенно при смене корма или условий.
Бройлеры проводят значительную часть времени в покое: это помогает им набирать массу, а не "сжигать" энергию в движении. Однако постоянный стресс — громкие звуки, резкий свет, теснота — нарушает их привычный режим сна и отдыха.
При слишком ярком круглосуточном освещении птица устает, но продолжает есть без нормального восстановительного отдыха, что может приводить к проблемам с сердцем.
При резких перепадах света и шума бройлеры начинают метаться, травмировать друг друга, хуже набирают вес.
Спокойный режим с мягким освещением, передышками и стабильным графиком кормления помогает поддерживать здоровый аппетит и стабильный привес.
Правильная "психология" стада — это минимум стрессов, удобная плотность посадки и предсказуемый режим дня.
У современных кроссов бройлеров коэффициент конверсии корма значительно ниже, чем у обычных кур: они превращают килограмм комбикорма в прирост массы гораздо эффективнее.
На ноги бройлера приходится большая нагрузка, поэтому при слишком быстром росте и неправильном рационе сначала страдает именно опорно-двигательный аппарат.
В крупных хозяйствах контроль веса часто автоматизирован: используются специальные линии взвешивания, которые фиксируют среднюю массу стада без ручного труда.
В начале XX века куры в основном разводились ради яиц, а мясо было вторичным продуктом.
Со временем селекционеры начали выводить отдельные мясные породы с более высокой массой тушки.
В середине XX века появились промышленно разводимые кроссы бройлеров — гибриды, сочетающие быстрый рост, хороший привес и приемлемый расход корма.
Сегодня бройлерные куры — основа мирового производства куриного мяса: именно их растят на больших птицефабриках и в частных подворьях, ориентируясь на чёткие нормы веса и возраста.
Грамотный контроль привеса, продуманное меню и правильные условия содержания позволяют получить здоровую птицу с качественным мясом и при этом не переплачивать за лишний корм и сроки откорма.
