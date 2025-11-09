Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ сэкономить топливо и избавиться от дыма: секреты разжигания огня в камине
Красота без скальпеля: упражнения, которые поднимают грудь лучше пластики — тело само лепит форму
Океанский призрак с бородой: существо, что живёт между иллюзией и реальностью
Полный привод не всегда решает: кроссоверы становятся зимними ловушками на дороге
Тихий саботаж ночью: профили сна показали, почему люди просыпаются разбитыми, даже если выспались
Секрет здоровья, передаваемый из поколения в поколение: мёд с этим продуктом улучшает пищеварение
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Вы можете отказаться от кондиционера — если готовы потерять блеск и мягкость своих локонов
Бабушка всегда делала так: способ, после которого лук не прорастает и не портится месяцами

Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое

0:24
Зоосфера

На улицах любого города можно увидеть одинаковую картину: стоит человеку пойти прогулочным шагом — и вот уже за ним трусит бездомный пес, потом второй, третий… Некоторые прохожие вызывают у собак мгновенное доверие. Почему так происходит?

Девушка и бездомные собаки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка и бездомные собаки

Зоопсихологи уверены: собаки чувствуют людей куда глубже, чем мы думаем. Они реагируют не только на голос или запах, но и на микродвижения, выражение лица, энергетику и даже на то, как человек дышит. Для пса человек — это не просто объект, а возможный лидер, источник безопасности или доброжелательности.

Портрет притягательного для собак человека

Если посмотреть со стороны, можно заметить закономерность: четвероногие спутники чаще выбирают людей, у которых мягкая пластика движений, спокойный взгляд и естественная доброта в выражении лица.

Кого чаще всего сопровождают бездомные собаки:

  • людей, гуляющих без спешки
  • пожилых и молчаливых прохожих;
  • туристов и мечтателей;
  • работников в простой одежде;
  • компании, где звучит смех и нет тревоги.

А вот тех, кто идёт быстро, говорит по телефону и выглядит напряжённым, собаки почти всегда обходят стороной.

Почему собаки идут за человеком: 5 ключевых причин

Совпадение ритма жизни

Собаки обожают неторопливое движение и открытые маршруты. Когда человек не торопится, не создаёт шума, они чувствуют гармонию и следуют за ним, как за частью естественной прогулки. Для бездомного пса это возможность безопасно пройти городскую территорию.

Потребность в стае

Жизнь в одиночку для собаки — стресс. Человек, идущий спокойно и уверенно, воспринимается как лидер, к которому можно примкнуть. Это древний инстинкт: рядом с сильным — безопаснее.

Тактический расчёт

Город — это набор территорий, разделённых запахами и иерархией. Идя за человеком, собака получает "пропуск" на чужие участки. С человеком рядом её реже атакуют другие животные, она может пересечь "чужие" границы и разведать новую зону.

Эмоциональное соответствие

Собаки улавливают эмоции без слов. Люди с ровным, спокойным состоянием — для них источник уверенности. А тревожный, раздражённый или испуганный человек вызывает настороженность.

Если собака чувствует, что человек не опасен, она может буквально "заражаться" его спокойствием и идти рядом, не прося ничего взамен.

Правильный запах

Парфюм и дезодоранты сбивают собачье восприятие. Напротив, лёгкий естественный запах кожи, особенно у тех, кто часто контактирует с животными, кажется им знакомым и безопасным. Поэтому ветеринары, волонтёры и владельцы собак чаще становятся объектом "уличной дружбы".

Кого собаки выбирают, а кого — нет

Категория человека Реакция собак Причина
Неспешный пешеход Идут следом Совпадение ритма
Пожилой человек Держатся рядом Спокойствие и мягкость движений
Турист с рюкзаком Присоединяются Любопытство и доброжелательность
Спешащий бизнесмен Игнорируют Резкость и запах парфюма
Шумная компания Осторожно сторонятся Непредсказуемость поведения

Советы шаг за шагом: как вести себя, если за вами пошли собаки

  • Не делайте резких движений: остановитесь, повернитесь спокойно, чтобы оценить намерения животных.
  • Не гоните их: лучше уверенно идите своей дорогой — собаки чувствуют лидерство и не проявляют агрессии.
  • Не кормите с рук: это может вызвать зависимость и последующее навязчивое поведение.
  • Если собаки сопровождают вас далеко, остановитесь, смените маршрут или перейдите дорогу — они обычно теряют интерес.
  • Помните: спокойствие и уверенность — ваш лучший "щит".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: испугаться и бежать.
    Последствие: собака может воспринять бег как приглашение к преследованию.
    Альтернатива: сохраняйте размеренный шаг.

  • Ошибка: замахиваться или кричать.
    Последствие: животное воспринимает это как угрозу и может защититься.
    Альтернатива: говорить ровным голосом, избегать взгляда в глаза.

  • Ошибка: подзывать собаку "поиграть".
    Последствие: она увяжется за вами всерьёз.
    Альтернатива: ограничиться спокойным поведением без вовлечения.

А что если собаки постоянно вас сопровождают

Это может означать, что вы обладаете спокойной энергетикой и уравновешенной походкой, к которой животные тянутся. Возможно, вы часто улыбаетесь, не демонстрируете страха и относитесь к миру доброжелательно. Именно таких людей собаки выбирают как "своих".

FAQ

Почему собаки идут именно за вами

Вероятно, вы излучаете спокойствие и не несёте угрозы. Для животных вы — "свой" в их системе координат.

Как отвадить собак, если боитесь

Не бегите, не машите руками. Просто измените маршрут, сохраняйте уверенность. Если страх сильный — носите свисток или ультразвуковой отпугиватель.

Стоит ли кормить уличных собак

Да, но лучше делать это на одном месте, вдали от дорог и не из рук, чтобы не провоцировать зависимость.

Мифы и правда

  • Миф: собаки следуют за теми, у кого есть еда.
    Правда: еда играет роль, но решающими остаются поведение и эмоции человека.
  • Миф: бездомные собаки всегда опасны.
    Правда: большинство из них избегают конфликта, если не чувствуют угрозы.
  • Миф: собака идёт за человеком, потому что он пахнет другим животным.
    Правда: запах может сыграть роль, но гораздо важнее спокойствие и уверенность человека.

3 интересных факта

  • Собаки распознают доброжелательных людей по частоте сердцебиения — у спокойных людей оно ниже, и животные это чувствуют.
  • У псов есть "социальная карта": они помнят лица добрых прохожих и могут узнавать их спустя месяцы.
  • Исследования показали, что собаки предпочитают людей, чьи движения синхронизируются с их собственными.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мрамор в шерсти, золото в характере: порода котов, которые покорили Америку и диваны всего мира
Домашние животные
Мрамор в шерсти, золото в характере: порода котов, которые покорили Америку и диваны всего мира
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новости спорта
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Красота без скальпеля: упражнения, которые поднимают грудь лучше пластики — тело само лепит форму
Океанский призрак с бородой: существо, что живёт между иллюзией и реальностью
Полный привод не всегда решает: кроссоверы становятся зимними ловушками на дороге
Тихий саботаж ночью: профили сна показали, почему люди просыпаются разбитыми, даже если выспались
Секрет здоровья, передаваемый из поколения в поколение: мёд с этим продуктом улучшает пищеварение
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Вы можете отказаться от кондиционера — если готовы потерять блеск и мягкость своих локонов
Бабушка всегда делала так: способ, после которого лук не прорастает и не портится месяцами
Светлана Бондарчук делится секретами: какие 7 мультфильмов покорили сердце её сына
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.