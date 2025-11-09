Океанский призрак с бородой: существо, что живёт между иллюзией и реальностью

Если вы увидите бородатого воббегонга (Eucrossorhinus dasypogon) впервые, можете и не поверить, что перед вами акула. Её тело покрыто узорами, напоминающими старый ковёр, а вдоль пасти свисают отростки, похожие на водоросли или бороду. Эта рыба словно создана природой для того, чтобы быть незаметной.
Название "воббегонг" пришло из языка австралийских аборигенов и означает что-то вроде "лохматая акула" — и это определение удивительно точно описывает её внешний вид.
Эти необычные акулы обитают в тёплых тропических водах у берегов Австралии, Индонезии и Новой Гвинеи. Они предпочитают мелководные районы и коралловые рифы, где их окраска позволяет сливаться с песком и кораллами.
Основное оружие воббегонга — не зубы, а умение сливаться с окружающей средой. Его тело плоское, с широкими грудными плавниками и пятнистым рисунком, который делает акулу практически невидимой.
Такое умение нужно по двум причинам. Первая — чтобы самому не стать обедом для более крупных хищников. Вторая — чтобы незаметно поджидать добычу. Воббегонг не преследует жертв, как белая акула, а затаивается в засаде, напоминая камень или клочок водорослей.
Когда поблизости проплывает рыба или рак, воббегонг слегка шевелит хвостом — он служит приманкой. Любопытная жертва подплывает ближе, и тогда акула молниеносно раскрывает пасть, втягивая добычу внутрь.
|Особенность
|Воббегонг
|Обычные акулы
|Размер
|До 1,8 м
|До 6 м и более
|Тактика охоты
|Засадная, маскировка
|Активная погоня
|Среда обитания
|Мелководье, рифы
|Открытое море
|Внешность
|Плоское тело, "борода"
|Обтекаемая форма
|Опасность для человека
|Низкая
|Средняя и высокая
Ищите узорчатые пятна, похожие на мрамор или коралл.
Обратите внимание на отростки вокруг рта — они напоминают бахрому.
Если акула лежит неподвижно в форме полукольца — это охотничья поза.
Не приближайтесь — у воббегонга слабое зрение, и он может укусить, если почувствует угрозу.
Не стоит паниковать. Эта акула не агрессивна и не нападает первой. Главное — сохранять спокойствие и медленно отплыть в сторону. Дайверы часто говорят, что встреча с воббегонгом — один из самых удивительных моментов подводного путешествия.
"Эти акулы ведут себя как мудрые старцы океана — спокойно и неторопливо", — отметил морской биолог Дэвид Херст.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная внешность, редкий вид
|Плохо переносит вылов и неволю
|Безопасна для человека
|Может укусить при угрозе
|Помогает сохранять баланс экосистем
|Трудно заметить под водой
Как выбрать место для дайвинга, чтобы увидеть воббегонга?
Лучше всего погружаться у рифов Западной Австралии, Папуа — Новой Гвинеи и Индонезии.
Сколько стоит тур с погружением для наблюдения за воббегонгом?
Средняя цена — от 150 до 400 долларов, в зависимости от глубины и уровня подготовки.
Что делать, если воббегонг укусил?
Не выдёргивайте руку резко — зубы могут застрять. Лучше дождаться, пока акула отпустит сама, а затем обратиться к врачу.
Воббегонг может оставаться неподвижным часами, экономя энергию.
Его кожа настолько прочная, что аборигены раньше использовали её как наждак.
Некоторые виды воббегонгов способны менять оттенок кожи, подстраиваясь под окружающую среду.
Первые научные описания воббегонгов появились в XIX веке. Тогда исследователи приняли их за новый вид скатов. Лишь позже стало ясно, что это акулы, приспособившиеся к жизни среди рифов. Сегодня воббегонг признан символом уникальной австралийской морской фауны.
"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.