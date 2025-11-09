Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо

Когда дайвер спустился в воды у острова Комодо, его фонарь выхватил из темноты странное существо, похожее на водоросли, медленно ползущее по дну. Это оказалась морская змея-питон — древний вид, сохранивший черты доисторических рептилий.
"Одна из моих любимых особенностей морской змеи — её уникальный камуфляж", — отметил подводный видеооператор Джон Рони.
"Её грубая кожа задерживает водоросли, из-за чего она приобретает зелёный пятнистый окрас, который идеально сочетается с мангровыми зарослями и водорослями", — добавил он.
Эти удивительные животные не похожи на привычных змей. Их тело приспособлено к жизни в море, но внешне они скорее напоминают смесь угря и питона. Из-за шероховатой кожи и медлительности на их поверхности оседают микроводоросли, образуя настоящий "водорослевый наряд". Благодаря этому змея почти полностью сливается с окружающей средой, что делает её невидимой для потенциальной добычи.
Морская змея-питон не гонится за жертвой — она ждёт. Часами может лежать неподвижно на песчаном дне или среди мангров, пока мимо не проплывёт рыба. Едва заметным движением она делает рывок и хватает добычу мощными челюстями. Такой способ охоты требует терпения и идеальной маскировки — именно поэтому её кожа становится домом для водорослей и микроорганизмов.
|Признак
|Морская змея-питон
|Настоящие морские змеи
|Среда обитания
|Мангровые заросли, мелководье
|Открытые прибрежные воды
|Камуфляж
|Водоросли на коже, зелёный окрас
|Однородная чешуя
|Скорость
|Медлительная
|Быстрая, гибкая
|Тип дыхания
|Может дышать кожей частично
|Использует лёгкие
|Опасность для человека
|Неядовита
|Ядовита
Днём морская змея-питон почти неактивна. Она прячется среди водорослей и мангров, экономя энергию. Если её потревожить, она просто отползёт в сторону или зароется в ил. В отличие от своих ядовитых родственников, этот вид не представляет опасности для человека.
Как отличить морскую змею-питона от других видов?
По характерному зелёному "водорослевому" окрасу и крупной голове. Настоящие морские змеи — более гладкие и гибкие.
Ядовита ли она?
Нет, этот вид безопасен для человека. Он не имеет ядовитых желез и не нападает.
Где её можно встретить?
У берегов Индонезии, особенно в районе островов Комодо и Сулавеси, а также в мангровых заливах Юго-Восточной Азии.
Можно ли держать такую змею в аквариуме?
Нет, это невозможно: она нуждается в солёной воде, постоянном движении приливов и естественном питании.
Первые упоминания о морской змее-питоне относятся к XIX веку, когда британские натуралисты описали её в архипелаге Сунда. Тогда змею приняли за новый вид угря. Лишь в XX веке биологи выяснили, что это древний вид змеи, близкий к современным питонам, но полностью адаптированный к морской жизни. Сегодня она считается символом подводного биоразнообразия Индонезии, и увидеть её в естественной среде — большая удача даже для опытных дайверов.
"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.