Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо

5:04
Зоосфера

Когда дайвер спустился в воды у острова Комодо, его фонарь выхватил из темноты странное существо, похожее на водоросли, медленно ползущее по дну. Это оказалась морская змея-питон — древний вид, сохранивший черты доисторических рептилий.

Морская змея-питон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морская змея-питон

"Одна из моих любимых особенностей морской змеи — её уникальный камуфляж", — отметил подводный видеооператор Джон Рони.
"Её грубая кожа задерживает водоросли, из-за чего она приобретает зелёный пятнистый окрас, который идеально сочетается с мангровыми зарослями и водорослями", — добавил он.

Змея-водоросли

Эти удивительные животные не похожи на привычных змей. Их тело приспособлено к жизни в море, но внешне они скорее напоминают смесь угря и питона. Из-за шероховатой кожи и медлительности на их поверхности оседают микроводоросли, образуя настоящий "водорослевый наряд". Благодаря этому змея почти полностью сливается с окружающей средой, что делает её невидимой для потенциальной добычи.

Как змея охотится

Морская змея-питон не гонится за жертвой — она ждёт. Часами может лежать неподвижно на песчаном дне или среди мангров, пока мимо не проплывёт рыба. Едва заметным движением она делает рывок и хватает добычу мощными челюстями. Такой способ охоты требует терпения и идеальной маскировки — именно поэтому её кожа становится домом для водорослей и микроорганизмов.

Таблица сравнения: морская змея-питон и морские змеи

Признак Морская змея-питон Настоящие морские змеи
Среда обитания Мангровые заросли, мелководье Открытые прибрежные воды
Камуфляж Водоросли на коже, зелёный окрас Однородная чешуя
Скорость Медлительная Быстрая, гибкая
Тип дыхания Может дышать кожей частично Использует лёгкие
Опасность для человека Неядовита Ядовита

Советы: как наблюдать за морской змеёй

  1. Погружайтесь с опытным инструктором, знакомым с местными видами.
  2. Используйте красный или слабый свет фонаря — он меньше тревожит животных.
  3. Не приближайтесь ближе чем на метр: змеи не агрессивны, но могут защищаться.
  4. Никогда не трогайте существо — прикосновения разрушают слой водорослей, который для него жизненно важен.
  5. Сохраняйте спокойствие и двигайтесь медленно: именно тогда можно увидеть всю красоту её движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приближение с ярким светом.
    Последствие: змея уходит в укрытие, кадр испорчен.
    Альтернатива: мягкий рассеянный свет фонаря, направленный сбоку.
  • Ошибка: попытка дотронуться или сфотографировать в упор.
    Последствие: стресс для животного, повреждение его защитного покрова.
    Альтернатива: использование длиннофокусного объектива и съёмка с расстояния.

Если встретить змею днём

Днём морская змея-питон почти неактивна. Она прячется среди водорослей и мангров, экономя энергию. Если её потревожить, она просто отползёт в сторону или зароется в ил. В отличие от своих ядовитых родственников, этот вид не представляет опасности для человека.

FAQ

Как отличить морскую змею-питона от других видов?
По характерному зелёному "водорослевому" окрасу и крупной голове. Настоящие морские змеи — более гладкие и гибкие.

Ядовита ли она?
Нет, этот вид безопасен для человека. Он не имеет ядовитых желез и не нападает.

Где её можно встретить?
У берегов Индонезии, особенно в районе островов Комодо и Сулавеси, а также в мангровых заливах Юго-Восточной Азии.

Можно ли держать такую змею в аквариуме?
Нет, это невозможно: она нуждается в солёной воде, постоянном движении приливов и естественном питании.

Мифы и правда

  • Миф: морская змея-питон атакует людей.
    Правда: она избегает контакта и нападает только на мелких рыб.
  • Миф: водоросли на коже — паразиты.
    Правда: это часть её естественного камуфляжа, не вредящего змеe.
  • Миф: змея может задохнуться под водой.
    Правда: она умеет частично дышать кожей, поэтому может долго не подниматься на поверхность.

Исторический контекст

Первые упоминания о морской змее-питоне относятся к XIX веку, когда британские натуралисты описали её в архипелаге Сунда. Тогда змею приняли за новый вид угря. Лишь в XX веке биологи выяснили, что это древний вид змеи, близкий к современным питонам, но полностью адаптированный к морской жизни. Сегодня она считается символом подводного биоразнообразия Индонезии, и увидеть её в естественной среде — большая удача даже для опытных дайверов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
