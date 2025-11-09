Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кот орёт по ночам, а кошка мечтает о романе? Один шаг — и в доме тишина и счастье
Лишайники, которые портят ваши деревья: простые методы, чтобы вернуть им жизнь
Хычины с картошкой и сыром: старинный рецепт, который займет достойное место в вашем меню
Россия просыпается в тишине: осенние направления, где хочется остаться дольше
Она включила его песню — а он ответил предложением: как зарождалась любовь Шамана и Мизулиной
Салат с курицей, ананасом и сыром: рецепт, который покорит гостей на любом празднике
Банка как ловушка для крота: хитрый способ поймать вредителя без ущерба для природы
Мозг стареет быстрее, чем паспорт: простой тест покажет, пора ли бить тревогу
Тонировка живёт дольше закона: как тонировка стала испытанием не для водителей, а для закона

Неожиданный кошмар океана: одна из самых опасных тварей пугает людей по всему миру

8:20
Зоосфера

Длиннокрылая акула — это один из самых опасных хищников, обитающих в теплых и тропических водах океанов и морей. Этот вид акул, известный своей агрессивностью и смертоносной репутацией, долгое время привлекает внимание исследователей и любителей морских приключений. В этом материале мы рассмотрим основные характеристики этой акулы, её поведение, способы охоты и взаимодействие с человеком.

Белая акула
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белая акула

Общие характеристики

Длиннокрылая акула широко распространена по всему миру. Она обитает в водах Атлантического и Индо-Тихоокеанского океанов. В Атлантике её можно встретить от побережья США (штат Мэн) до Аргентины, а в Индо-Тихоокеанском регионе — от Красного моря и Восточной Африки до Южной Калифорнии, Перу и Галапагосских островов.

Эти акулы предпочитают держаться в верхних слоях океана, где они проводят основную часть своей жизни на глубине до 150 метров. Тем не менее, они могут иногда заплывать на мелководье и приближаться к побережью, особенно вблизи уединенных островов.

Главной отличительной чертой длиннокрылой акулы являются её огромные, закруглённые грудные и спинные плавники, которые напоминают крылья. Эти плавники значительно больше, чем у большинства других видов акул, и имеют белые кончики. Кроме того, у акулы округлый нос, а глаза защищены мигательными перепонками.

Примечание:

Длиннокрылая акула может достигать максимального размера в 4 метра и весить до 170 килограммов. Её тело имеет типичную для серых акул форму, но с некоторыми отличиями, такими как "горбатая" спина и разнообразный окрас. Цвет варьируется от бронзового и коричневого до голубовато-серого на спине и белого или желтого на животе.

Питание длиннокрылого киллера

Длиннокрылая акула — хищник, питающийся разнообразной добычей, в том числе пелагическими моллюсками, рыбами и другими морскими животными. В её рацион входят ланцетники, барракуды, тунец, марлины, скумбрия, а также дельфины и даже небольшие виды морских млекопитающих.

Тем не менее, этот хищник не ограничивается только рыбой. Он также ест скатов, морских черепах, ракообразных, птиц и даже падаль. Рацион длиннокрылой акулы очень разнообразен, что позволяет ей выживать в самых разных условиях.

Поведение длиннокрылой акулы

Охота и агрессивность

Длиннокрылая акула известна своей агрессивностью. Этот хищник часто собирается в стаи, когда преследует свою добычу, и может вызывать настоящие "пищевые безумия", когда несколько особей одновременно атакуют источник пищи. Эти акулы, как правило, не избегают борьбы за еду, а наоборот, стремятся использовать всё доступное.

Кроме того, длиннокрылая акула известна своим необычным поведением: она часто следит за судами, интересуясь выброшенным мусором или остатками пищи. Это проявляется в её стремлении осторожно, но настойчиво приближаться к источнику пищи. Если попытаться отогнать акулу, она может отступить, но потом снова вернуться, сохраняя минимально безопасное расстояние.

Адаптация к жизни с судами

Это поведение делает длиннокрылую акулу опасной для людей, оказавшихся в открытом океане. Эта акула часто сопровождает корабли и может атаковать, если находит на поверхности воды выброшенные останки пищи или даже случайных людей, оказавшихся в воде после кораблекрушений.

Длиннокрылые акулы и человек

Как писал океанограф Жак-Ив Кусто, длиннокрылая акула — это "самая опасная из всех акул". Несмотря на наличие таких известных хищников, как большая белая акула или тигровая акула, длиннокрылая акула ответственна за большее количество нападений на людей, чем все другие виды акул вместе взятые. Особенно высок риск встречи с этим хищником после кораблекрушений, когда выжившие оказываются в открытом море.

Второй мировой войной была отмечена волна атак длиннокрылых акул. Например, в 1945 году, после торпедирования авианосца "Индианаполис", погибло около 80 моряков, которые стали жертвами длиннокрылых акул. Также известен случай с пароходом "Новая Шотландия", когда из 1000 человек выжили лишь 192, и многие погибли именно от акульих атак.

Несмотря на свою агрессивность, длиннокрылые акулы не всегда представляют угрозу для опытных дайверов. Некоторые ныряльщики даже плавали с этими акулами, не подвергнувшись нападению. Однако специалисты советуют соблюдать осторожность и избегать привлечения внимания акулы, подгоняя её к себе или других морских существ.

Примеры нападений длиннокрылых акул

  1. В 2010 году в Красном море 70-летняя немецкая туристка погибла, занимаясь сноркелингом, а трое российских туристов получили ранения.

  2. В 2015 году 53-летний мужчина из Германии скончался от полученных ран и травм, полученных в результате нападения длиннокрылой акулы у пляжа в Марса-Аламе (Египет).

Сравнение типов акул

Вид акулы Средний размер Типичный ареал Питание Опасность для человека
Длиннокрылая акула до 4 метров Тропические и теплые воды Рыбы, моллюски, падаль Высокая
Большая белая акула до 6 метров Берега, океанические воды Млекопитающие, рыбы Очень высокая
Тигровая акула до 4.5 метров Тропические воды Рыбы, морские черепахи Средняя

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать место для дайвинга с длиннокрылой акулой?
Для безопасных встреч с длиннокрылой акулой следует выбирать проверенные места с опытными инструкторами и всегда соблюдать меры предосторожности.

Что делать, если встретился с длиннокрылой акулой?
Лучше всего сохранять спокойствие и избегать резких движений. Не стоит пытаться привлекать акулу или отвлекать её от пищи. Если акула слишком близка, лучше как можно быстрее выйти из воды.

Какие меры предосторожности следует соблюдать при плавании в местах обитания длиннокрылых акул?
Важно избегать плавания в одиночку, а также не оставаться в воде после кораблекрушений или других инцидентов, когда акула может воспринимать вас как добычу.

Мифы и правда о хищниках океана

Миф: все акулы опасны для человека.
Правда: длиннокрылая акула и другие виды действительно представляют угрозу в открытом океане, но большинство акул не нападают на человека.

Миф: длиннокрылая акула всегда атакует людей.
Правда: эти акулы нападали на людей в исключительных случаях, обычно после кораблекрушений, но не являются агрессивными хищниками в прибрежных водах.

Интересные факты

  1. Длиннокрылая акула считается одним из самых агрессивных видов среди акул, из-за своей привычки следовать за судами.

  2. Эта акула может охотиться в стаях, что делает её поведение особенно опасным в условиях конкурентной борьбы за пищу.

  3. Несмотря на свою агрессивность, длиннокрылая акула не всегда нападает на человека, если тот не является для неё легкой добычей.

Исторический контекст

Длиннокрылая акула стала объектом исследований и обсуждений среди океанографов и мореплавателей ещё с XVII века. Их поведение в поисках пищи и особенности нападений на людей после кораблекрушений сделали эти акулы одной из самых изучаемых групп среди морских хищников.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Шоу-бизнес
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Холод вырывается из плена: прогнозы сулят Европе суровые морозы уже в декабре
Наука и техника
Холод вырывается из плена: прогнозы сулят Европе суровые морозы уже в декабре
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Наука и техника
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Салат с курицей, ананасом и сыром: рецепт, который покорит гостей на любом празднике
Банка как ловушка для крота: хитрый способ поймать вредителя без ущерба для природы
Тонировка живёт дольше закона: как тонировка стала испытанием не для водителей, а для закона
Мозг стареет быстрее, чем паспорт: простой тест покажет, пора ли бить тревогу
Она делает лицо моложе, но старит стиль: ловушка, в которую попадают тысячи женщин
Тайна Марианской впадины раскрыта: микробы меняют представление о возможностях жизни во Вселенной
Мышцы отдыхают, а технологии работают: как новые фитнес-гаджеты помогают телу восстанавливаться
Шоссе-призрак: как во Франции каждый день исчезает и возвращается дорога длиной 4 километра
Отельный секрет, о котором молчат горничные: душ сияет без единой царапины
Тюменскую область захлестнула волна киберпреступности: жители потеряли более миллиарда рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.