Призрак над волнами: птица, которая видит в кромешной тьме и живёт посреди океана

На безлюдных просторах Тихого океана, среди вулканических Галапагосских островов, живёт существо, которое поражает даже опытных орнитологов. Это вилохвостая чайка — единственная в мире птица из своего семейства, охотящаяся по ночам. Её повадки долгое время оставались загадкой, но недавние исследования помогли раскрыть часть тайн этой элегантной ночной охотницы.
Лунной ночью над чёрной гладью океана мелькают белые силуэты — лёгкие, словно носовые платки на ветру. Это чайки-ласточки, или вилохвостые чайки (Creagrus furcatus), которых можно встретить только на Галапагосах и отдалённом острове Мальпело у берегов Колумбии. Они парят почти бесшумно, издавая странные потрескивающие звуки, и в эти часы происходит их главное дело — охота.
Наблюдать за ними невероятно завораживающе. Птицы стремительно снижаются к волнам, то вновь взмывают вверх, выискивая добычу в темноте. Их мишень — глубоководные кальмары и рыбы, поднимающиеся к поверхности в ночное время. Именно благодаря им чайки могут выживать в столь удалённой экосистеме.
"Это единственная в мире чайка, ведущая ночной образ жизни", — отметил орнитолог Себастьян Круз.
Эта птица выглядит особенно эффектно: серое оперение с белыми и чёрными оттенками, большие тёмные глаза с красными кольцами и оранжевая внутренняя часть клюва. В период гнездования пары высиживают одно яйцо, а весь цикл от кладки до вылета птенца занимает около 9–10 месяцев. Колонии никогда не пустуют, ведь у каждой пары свой ритм размножения.
Вне сезона гнездования чайки живут в открытом море, где проводят месяцы, не касаясь земли. Их окрас в этот период меняется — исчезают красные кольца, а «капюшон» становится белым. Перед возвращением на острова птицы линяют и вновь обретают свои яркие контрастные тона.
Главное отличие вилохвостой чайки от других морских птиц — уникальная стратегия охоты. Она выходит на промысел только в самые тёмные ночи, когда свет луны скрыт за облаками. В это время на поверхность океана поднимаются глубоководные кальмары, и птица, словно по внутренним часам, знает, когда наступает момент атаки.
Исследования с использованием спутниковых трекеров показали, что за одну ночь чайки могут преодолевать более 100 километров в поисках пищи. Их полёт лёгкий, плавный, а гибкие крылья и длинный хвост позволяют совершать стремительные манёвры при ловле добычи.
|Признак
|Вилохвостая чайка
|Обычные чайки
|Образ жизни
|Ночной, пелагический
|Дневной, прибрежный
|Добыча
|Кальмары, рыбы из глубин
|Падаль, рыба, отходы
|Окрас
|Серый, белый, чёрный с красными кольцами
|Белый с серыми крыльями
|Места обитания
|Галапагосы, остров Мальпело
|Все континенты
|Особенности
|Возможная эхолокация
|Нет эхолокации
Учёные обнаружили у этих чаек особое строение глаз: огромные зрачки и слой отражающих клеток — тапетум. Он усиливает свет, возвращая его обратно к сетчатке, что позволяет видеть даже при слабом свете звёзд. А белое пятно на кончике клюва помогает птенцам ориентироваться в темноте при кормлении.
Некоторые специалисты предположили, что странные щелчки, которые издают птицы во время полёта, могут быть формой эхолокации — редкого явления для морских пернатых. Себастьян Круз и его команда записали два типа звуков: простые залпы и более сложные серии. Возможно, они помогают ориентироваться в пространстве или определять движение кальмаров под водой.
Как отличить вилохвостую чайку от других видов?
По раздвоенному хвосту, крупным глазам и серо-чёрному оперению.
Почему она охотится ночью, а не днём?
Потому что её добыча — кальмары — выходит на поверхность только в темноте.
Можно ли увидеть её вне Галапагосов?
Редко. Иногда птиц замечают у побережья Перу и Колумбии.
Вилохвостая чайка — пример того, насколько изобретательной может быть природа. Эту птицу можно назвать живым парадоксом: чайка, которая охотится в полной темноте, ориентируется, возможно, с помощью звука, и проводит большую часть жизни посреди океана, не касаясь земли.
Её поведение нарушает привычные законы орнитологии и показывает, что даже хорошо изученные группы животных способны удивлять. Благодаря новым технологиям — миниатюрным трекерам и инфракрасным камерам — учёные открывают тайны, скрытые за шорохом океанских волн. И чем больше мы узнаём о вилохвостой чайке, тем яснее становится, что мир дикой природы хранит ещё немало загадок, достойных удивления и бережного внимания человека.
