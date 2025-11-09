Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Радость, которую не скрыть: в семье Егора Крида ожидается пополнение — певец пока хранит молчание
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Мозг задыхается, сердце раздувается: что на самом деле делает с телом ежедневное пиво
Они переключают за 0,2 секунды, но ломаются быстрее, чем обещали: ловушка современного автопрома
Балканы разогреваются изнутри: учёные обнаружили скрытый энергетический потенциал
Арина Соболенко разбита: слёзы и признание после рокового финала
Вы худеете не телом, а мыслями — и вот с чего начинается реальное преображение
Переломный момент: аренда квартир стала дешевле — что нужно знать
Госуслуги теперь опередят эвакуатор — новое уведомление спасёт автомобилистов от сюрпризов

Призрак над волнами: птица, которая видит в кромешной тьме и живёт посреди океана

0:50
Зоосфера

На безлюдных просторах Тихого океана, среди вулканических Галапагосских островов, живёт существо, которое поражает даже опытных орнитологов. Это вилохвостая чайка — единственная в мире птица из своего семейства, охотящаяся по ночам. Её повадки долгое время оставались загадкой, но недавние исследования помогли раскрыть часть тайн этой элегантной ночной охотницы.

чайка на море
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
чайка на море

Призрачные охотники в тишине океана

Лунной ночью над чёрной гладью океана мелькают белые силуэты — лёгкие, словно носовые платки на ветру. Это чайки-ласточки, или вилохвостые чайки (Creagrus furcatus), которых можно встретить только на Галапагосах и отдалённом острове Мальпело у берегов Колумбии. Они парят почти бесшумно, издавая странные потрескивающие звуки, и в эти часы происходит их главное дело — охота.

Наблюдать за ними невероятно завораживающе. Птицы стремительно снижаются к волнам, то вновь взмывают вверх, выискивая добычу в темноте. Их мишень — глубоководные кальмары и рыбы, поднимающиеся к поверхности в ночное время. Именно благодаря им чайки могут выживать в столь удалённой экосистеме.

"Это единственная в мире чайка, ведущая ночной образ жизни", — отметил орнитолог Себастьян Круз.

Чайка-сова

Эта птица выглядит особенно эффектно: серое оперение с белыми и чёрными оттенками, большие тёмные глаза с красными кольцами и оранжевая внутренняя часть клюва. В период гнездования пары высиживают одно яйцо, а весь цикл от кладки до вылета птенца занимает около 9–10 месяцев. Колонии никогда не пустуют, ведь у каждой пары свой ритм размножения.

Вне сезона гнездования чайки живут в открытом море, где проводят месяцы, не касаясь земли. Их окрас в этот период меняется — исчезают красные кольца, а «капюшон» становится белым. Перед возвращением на острова птицы линяют и вновь обретают свои яркие контрастные тона.

Охота в полной темноте

Главное отличие вилохвостой чайки от других морских птиц — уникальная стратегия охоты. Она выходит на промысел только в самые тёмные ночи, когда свет луны скрыт за облаками. В это время на поверхность океана поднимаются глубоководные кальмары, и птица, словно по внутренним часам, знает, когда наступает момент атаки.

Исследования с использованием спутниковых трекеров показали, что за одну ночь чайки могут преодолевать более 100 километров в поисках пищи. Их полёт лёгкий, плавный, а гибкие крылья и длинный хвост позволяют совершать стремительные манёвры при ловле добычи.

Сравнение: вилохвостая чайка и обычные морские чайки

Признак Вилохвостая чайка Обычные чайки
Образ жизни Ночной, пелагический Дневной, прибрежный
Добыча Кальмары, рыбы из глубин Падаль, рыба, отходы
Окрас Серый, белый, чёрный с красными кольцами Белый с серыми крыльями
Места обитания Галапагосы, остров Мальпело Все континенты
Особенности Возможная эхолокация Нет эхолокации

Свет и звук: как птица видит в темноте

Учёные обнаружили у этих чаек особое строение глаз: огромные зрачки и слой отражающих клеток — тапетум. Он усиливает свет, возвращая его обратно к сетчатке, что позволяет видеть даже при слабом свете звёзд. А белое пятно на кончике клюва помогает птенцам ориентироваться в темноте при кормлении.

Некоторые специалисты предположили, что странные щелчки, которые издают птицы во время полёта, могут быть формой эхолокации — редкого явления для морских пернатых. Себастьян Круз и его команда записали два типа звуков: простые залпы и более сложные серии. Возможно, они помогают ориентироваться в пространстве или определять движение кальмаров под водой.

Советы: как наблюдать за чайками на Галапагосах

  1. Выбирайте лодочные экскурсии, проходящие вечером или на рассвете — именно в эти часы птицы возвращаются с охоты.
  2. Используйте бинокль с хорошей светосилой — слабое освещение не помеха.
  3. Не направляйте яркий свет на колонию: он пугает птиц и мешает их естественному поведению.
  4. Лучше всего наблюдать с безопасного расстояния, используя инфракрасные камеры или специальные ночные фильтры.
  5. Соблюдайте правила национального парка: все виды на Галапагосах находятся под охраной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приближение к колонии во время гнездования.
    Последствие: птицы могут покинуть кладки.
    Альтернатива: использовать наблюдательные пункты с телескопами.
  • Ошибка: использование вспышки при съёмке.
    Последствие: дезориентация птиц.
    Альтернатива: инфракрасная съёмка или красные фильтры.
  • Ошибка: кормление чаек на берегу.
    Последствие: привыкание к людям и потеря инстинкта охоты.
    Альтернатива: наблюдение без вмешательства.

Часто задаваемые вопросы

Как отличить вилохвостую чайку от других видов?
По раздвоенному хвосту, крупным глазам и серо-чёрному оперению.

Почему она охотится ночью, а не днём?
Потому что её добыча — кальмары — выходит на поверхность только в темноте.

Можно ли увидеть её вне Галапагосов?
Редко. Иногда птиц замечают у побережья Перу и Колумбии.

Мифы и правда

  • Миф: Все чайки одинаковы и живут у моря.
    Правда: Вилохвостая чайка — единственная, кто живёт в открытом океане и охотится ночью.
  • Миф: Эти птицы питаются только падалью.
    Правда: Они ловят живых кальмаров и рыб, поднимающихся из глубин.

Вилохвостая чайка — пример того, насколько изобретательной может быть природа. Эту птицу можно назвать живым парадоксом: чайка, которая охотится в полной темноте, ориентируется, возможно, с помощью звука, и проводит большую часть жизни посреди океана, не касаясь земли.

Её поведение нарушает привычные законы орнитологии и показывает, что даже хорошо изученные группы животных способны удивлять. Благодаря новым технологиям — миниатюрным трекерам и инфракрасным камерам — учёные открывают тайны, скрытые за шорохом океанских волн. И чем больше мы узнаём о вилохвостой чайке, тем яснее становится, что мир дикой природы хранит ещё немало загадок, достойных удивления и бережного внимания человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Кино. Новости и обзоры
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Тепло без лишних счетов: технологии, которые делают зиму тёплой, а счета — маленькими
Засуха живёт в воздухе, а не в горшке: отопление заставляет менять полив, даже когда земля сырая
Когда суп стоил дороже мяса: что ели чехи, когда в доме не было ничего
Вы можете выглядеть дорого и стильно без шопинга — просто вспомните про белую рубашку
Петербург выше Москвы: рост тарифов в гостиницах всех категорий заставляет пересмотреть план поездки
Такое тёплое и родное: Жасмин раскрыла имя новорождённого внука и поделилась своим восторгом
Призрак над волнами: птица, которая видит в кромешной тьме и живёт посреди океана
Таймер апокалипсиса включён: дата, когда Вселенная услышит мощный взрыв
Неожиданный ход: Jameson регистрирует товарный знак в России
Простой способ сэкономить топливо и избавиться от дыма: секреты разжигания огня в камине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.