Призрак над волнами: птица, которая видит в кромешной тьме и живёт посреди океана

На безлюдных просторах Тихого океана, среди вулканических Галапагосских островов, живёт существо, которое поражает даже опытных орнитологов. Это вилохвостая чайка — единственная в мире птица из своего семейства, охотящаяся по ночам. Её повадки долгое время оставались загадкой, но недавние исследования помогли раскрыть часть тайн этой элегантной ночной охотницы.

Призрачные охотники в тишине океана

Лунной ночью над чёрной гладью океана мелькают белые силуэты — лёгкие, словно носовые платки на ветру. Это чайки-ласточки, или вилохвостые чайки (Creagrus furcatus), которых можно встретить только на Галапагосах и отдалённом острове Мальпело у берегов Колумбии. Они парят почти бесшумно, издавая странные потрескивающие звуки, и в эти часы происходит их главное дело — охота.

Наблюдать за ними невероятно завораживающе. Птицы стремительно снижаются к волнам, то вновь взмывают вверх, выискивая добычу в темноте. Их мишень — глубоководные кальмары и рыбы, поднимающиеся к поверхности в ночное время. Именно благодаря им чайки могут выживать в столь удалённой экосистеме.

"Это единственная в мире чайка, ведущая ночной образ жизни", — отметил орнитолог Себастьян Круз.

Чайка-сова

Эта птица выглядит особенно эффектно: серое оперение с белыми и чёрными оттенками, большие тёмные глаза с красными кольцами и оранжевая внутренняя часть клюва. В период гнездования пары высиживают одно яйцо, а весь цикл от кладки до вылета птенца занимает около 9–10 месяцев. Колонии никогда не пустуют, ведь у каждой пары свой ритм размножения.

Вне сезона гнездования чайки живут в открытом море, где проводят месяцы, не касаясь земли. Их окрас в этот период меняется — исчезают красные кольца, а «капюшон» становится белым. Перед возвращением на острова птицы линяют и вновь обретают свои яркие контрастные тона.

Охота в полной темноте

Главное отличие вилохвостой чайки от других морских птиц — уникальная стратегия охоты. Она выходит на промысел только в самые тёмные ночи, когда свет луны скрыт за облаками. В это время на поверхность океана поднимаются глубоководные кальмары, и птица, словно по внутренним часам, знает, когда наступает момент атаки.

Исследования с использованием спутниковых трекеров показали, что за одну ночь чайки могут преодолевать более 100 километров в поисках пищи. Их полёт лёгкий, плавный, а гибкие крылья и длинный хвост позволяют совершать стремительные манёвры при ловле добычи.

Сравнение: вилохвостая чайка и обычные морские чайки

Признак Вилохвостая чайка Обычные чайки Образ жизни Ночной, пелагический Дневной, прибрежный Добыча Кальмары, рыбы из глубин Падаль, рыба, отходы Окрас Серый, белый, чёрный с красными кольцами Белый с серыми крыльями Места обитания Галапагосы, остров Мальпело Все континенты Особенности Возможная эхолокация Нет эхолокации

Свет и звук: как птица видит в темноте

Учёные обнаружили у этих чаек особое строение глаз: огромные зрачки и слой отражающих клеток — тапетум. Он усиливает свет, возвращая его обратно к сетчатке, что позволяет видеть даже при слабом свете звёзд. А белое пятно на кончике клюва помогает птенцам ориентироваться в темноте при кормлении.

Некоторые специалисты предположили, что странные щелчки, которые издают птицы во время полёта, могут быть формой эхолокации — редкого явления для морских пернатых. Себастьян Круз и его команда записали два типа звуков: простые залпы и более сложные серии. Возможно, они помогают ориентироваться в пространстве или определять движение кальмаров под водой.

Советы: как наблюдать за чайками на Галапагосах

Выбирайте лодочные экскурсии, проходящие вечером или на рассвете — именно в эти часы птицы возвращаются с охоты. Используйте бинокль с хорошей светосилой — слабое освещение не помеха. Не направляйте яркий свет на колонию: он пугает птиц и мешает их естественному поведению. Лучше всего наблюдать с безопасного расстояния, используя инфракрасные камеры или специальные ночные фильтры. Соблюдайте правила национального парка: все виды на Галапагосах находятся под охраной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приближение к колонии во время гнездования.

Последствие: птицы могут покинуть кладки.

Альтернатива: использовать наблюдательные пункты с телескопами.

Ошибка: использование вспышки при съёмке.

Последствие: дезориентация птиц.

Альтернатива: инфракрасная съёмка или красные фильтры.

Ошибка: кормление чаек на берегу.

Последствие: привыкание к людям и потеря инстинкта охоты.

Альтернатива: наблюдение без вмешательства.

Часто задаваемые вопросы

Как отличить вилохвостую чайку от других видов?

По раздвоенному хвосту, крупным глазам и серо-чёрному оперению.

Почему она охотится ночью, а не днём?

Потому что её добыча — кальмары — выходит на поверхность только в темноте.

Можно ли увидеть её вне Галапагосов?

Редко. Иногда птиц замечают у побережья Перу и Колумбии.

Мифы и правда

Миф: Все чайки одинаковы и живут у моря.

Правда: Вилохвостая чайка — единственная, кто живёт в открытом океане и охотится ночью.

Миф: Эти птицы питаются только падалью.

Правда: Они ловят живых кальмаров и рыб, поднимающихся из глубин.

Вилохвостая чайка — пример того, насколько изобретательной может быть природа. Эту птицу можно назвать живым парадоксом: чайка, которая охотится в полной темноте, ориентируется, возможно, с помощью звука, и проводит большую часть жизни посреди океана, не касаясь земли.

Её поведение нарушает привычные законы орнитологии и показывает, что даже хорошо изученные группы животных способны удивлять. Благодаря новым технологиям — миниатюрным трекерам и инфракрасным камерам — учёные открывают тайны, скрытые за шорохом океанских волн. И чем больше мы узнаём о вилохвостой чайке, тем яснее становится, что мир дикой природы хранит ещё немало загадок, достойных удивления и бережного внимания человека.