Маленькие изобретатели с большими идеями: как шимпанзе меняют представление об эволюции

В мире приматов инновации могут рождаться не в умах опытных взрослых, а в играх юных. Наблюдения за молодыми шимпанзе в Уганде показали: именно детеныши становятся источником новых идей и форм поведения, которые потом превращаются в культурные традиции стаи.
Исследование антрополога Симоны Бэдеску из Монреальского университета длилось 15 месяцев и проходило в национальном парке Кибале. Ученая наблюдала за 36 молодыми шимпанзе в сообществе Нгого и фиксировала каждое их взаимодействие с предметами. В результате она насчитала 67 уникальных способов использования различных объектов — от веток и листьев до кусков коры и мха.
"Свобода молодых шимпанзе экспериментировать становится источником инноваций в мире приматов", — подчеркнула Симона Бэдеску.
Почти половина зафиксированных действий не встречалась у взрослых особей, а 94% оказались совершенно новыми или видоизмененными вариантами известных приемов. Это позволило исследователям предположить: именно через игру детеныши осваивают не только навыки выживания, но и творческие формы поведения.
Наблюдения выявили потрясающее разнообразие "изобретений". Один молодой шимпанзе собирал воду при помощи мха, используя его как губку. Другой носил кусок дерева, как будто младенца, а третий подрезал листья, чтобы привлечь внимание матери. Некоторые использовали палочки, чтобы доставать мед из сот или ловить термитов. Были и примеры "социальных" инноваций: малыши причесывали друг друга листьями, подражая взрослым grooming-ритуалам, но придавая им игровую форму.
Чтобы понять, какие детеныши наиболее склонны к экспериментам, исследователи ввели так называемый "индекс исследования" — показатель, отражающий частоту и оригинальность взаимодействия с предметами. Самые высокие значения получили девять особей — преимущественно самки и дети матерей с несколькими потомками. Это говорит о важной роли безопасности и поддержки: чем устойчивее социальная среда, тем больше пространства для творчества.
Шимпанзе — одни из немногих животных, способных передавать знания из поколения в поколение. Однако до сих пор считалось, что новшества исходят от взрослых особей. Новое исследование показывает: культурная эволюция начинается с детской игры. Даже случайное открытие, если его подхватывают другие, способно закрепиться в группе и превратиться в новую традицию.
"Даже редкое открытие детеныша, если его подхватывают другие, способно превратиться в новую традицию", — отметила Симона Бэдеску.
Так формируется основа культуры — не через мгновенные гениальные озарения, а через многократные попытки, ошибки и радость открытий.
Ученые считают, что выводы, сделанные в Кибале, напрямую касаются и человеческого общества. Свободная игра — источник инноваций не только у приматов, но и у детей. Когда ребенку дают возможность исследовать, придумывать и экспериментировать, он проходит тот же путь, что и молодые шимпанзе: учится создавать новое, а не просто повторять старое.
Свобода исследовать — двигатель культуры, будь то в человеческом обществе или в мире шимпанзе. Именно из детской игры, из спонтанного желания пробовать и творить, зарождаются идеи, меняющие поведение целого вида.
