Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки не говорят словами, но показывают всё телом: как понять, что чувствует ваш питомец
Ваши духи могут вредить коже: аромат, который оставляет не только шлейф
Обычная специя меняет исход сезона: что добавить в бак, чтобы лист держал защитную плёнку
Ваша тренировка вызывает головокружение? Вот что нужно сделать, чтобы избежать этого
Фразы, которые моментально делают ремонт дороже: строители распознают неопытных заказчиков с первых минут
Неудача или новый старт? Татьяна Буланова объяснила закрытие своего ресторана
Сыр живёт, пока дышит: простое правило, которое продлевает ему жизнь
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Когда время равно здоровью: экспресс-диагностика гепатита С экономит часы и предотвращает осложнения

Кинологи рассказали, как создать комфортную атмосферу для собаки дома

Зоосфера

Домашние собаки, как и люди, ценят уют, тишину и чувство безопасности. Многие владельцы хотят, чтобы питомец жил не просто под одной крышей, а в действительно комфортной атмосфере. Для этого не нужно превращать квартиру в площадку для дрессировки или менять интерьер — достаточно немного внимания и заботы.

Собака в отеле
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Собака в отеле

1. Уголок только для питомца

Самое важное, что вы можете сделать для собаки, — выделить личное пространство. Это может быть угол комнаты, где питомец сможет спокойно отдыхать и наблюдать за происходящим.

Поставьте лежанку или мягкий коврик, положите рядом любимую игрушку. Главное — не использовать это место для игр или наказаний.

"Лежанка должна быть территорией покоя, где собака чувствует себя в безопасности", — отметила кинолог Анна Орлова.

Совет: не ставьте лежанку рядом с дверью, батареей или телевизором. Лучше выбрать тихое место, где нет сквозняков и лишнего шума.

2. Тихая и доброжелательная атмосфера

Собаки обладают острым слухом и остро реагируют на громкие звуки. Крики, резкие команды или повышенный тон создают у питомца стресс и ощущение опасности.

Даже если собака привыкла к шуму, эмоциональный фон в доме влияет на её поведение. При постоянных ссорах и громких разговорах питомец становится тревожным, хуже спит и может начать лаять без причины.

"Говорите с собакой спокойно и доброжелательно, даже когда исправляете поведение", — советует ветеринар-поведенец Марина Васильева.

Тихая речь помогает питомцу лучше понимать команды, а мягкий тон голоса укрепляет доверие.

3. Чистый воздух и отказ от резких запахов

Третья составляющая уюта — здоровая атмосфера в прямом смысле слова. Собаки гораздо чувствительнее людей к запахам, и табачный дым или парфюм раздражают их обоняние.

Курение в квартире не только портит воздух, но и может вызвать у питомца кашель или аллергию. Даже ароматизаторы и освежители воздуха стоит использовать умеренно.

Чтобы избежать проблем:

  • не курите в помещении;

  • не распыляйте парфюм рядом с животным;

  • проветривайте комнаты ежедневно;

  • очищайте воздух с помощью фильтров или растений (например, хлорофитума или спатифиллума).

"Собаки ориентируются в мире через запахи. Когда воздух перенасыщен химией, они теряют ориентиры и начинают нервничать", — пояснила зоопсихолог Елена Котова.

Сравнение: как собака чувствует себя в разных условиях

Атмосфера Поведение собаки Эмоциональное состояние
Шум, запахи, отсутствие личного места Лает, тревожится, плохо спит Стресс, утомление
Тихая квартира, чистый воздух, свой уголок Спокойна, послушна, ест с аппетитом Чувство безопасности и доверия

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать поведение питомца, когда он ищет уединение.
    Последствие: Раздражительность, агрессия.
    Альтернатива: Создать тихое место, где собака сможет отдыхать без помех.

  • Ошибка: Курить или использовать аэрозоли рядом с животным.
    Последствие: Аллергия, кашель, беспокойство.
    Альтернатива: Отказаться от курения в доме, проветривать чаще.

  • Ошибка: Повышать голос при дрессировке.
    Последствие: Собака путается, теряет доверие.
    Альтернатива: Спокойный тон и поощрение за правильное действие.

А что если питомец всё равно нервничает?

Иногда даже при хорошем уходе собака проявляет тревожность — например, после переезда или при шумных соседях. В таких случаях можно использовать успокаивающие феромоновые диффузоры или обратиться к зоопсихологу.

Плюсы и минусы "домашнего комфорта" для собаки

Плюсы Минусы
Улучшение поведения и послушания Требуется внимание владельца
Снижение уровня тревожности Не всегда возможно из-за маленькой квартиры
Улучшение здоровья и сна Нужно ограничить шум и запахи

FAQ

Где лучше поставить лежанку?
В углу комнаты, подальше от дверей и окон, где нет сквозняков и движения.

Как часто менять место лежанки?
Желательно не менять вовсе: собаки любят стабильность и знакомые запахи.

Можно ли включать музыку для питомца?
Да, лёгкая инструментальная музыка помогает животным расслабиться.

Мифы и правда

  • Миф: Собаке всё равно, где спать.
    Правда: У каждого питомца есть любимое место, где он чувствует себя в безопасности.

  • Миф: Намордник нужен только на улице.
    Правда: Дома он не нужен, но спокойная атмосфера снижает риск агрессии.

  • Миф: Собаки не чувствуют запах табака.
    Правда: Их обоняние в десятки раз сильнее человеческого, и дым причиняет им дискомфорт.

Интересные факты

  1. Собаки различают до 10 000 запахов, которых человек не ощущает.

  2. Мягкие звуки и спокойная речь снижают у них уровень стресса.

  3. В небольших квартирах собаки часто выбирают место рядом с человеком, но при этом ценят личное пространство.

Исторический контекст

В древности собаки жили рядом с человеком не только как охранники, но и как часть семьи. Уже в XIX веке в Европе начали появляться специальные домашние уголки для собак - прообраз современных лежанок и диванов для питомцев.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а вы просто стали тренировать то, что раньше игнорировали
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а вы просто стали тренировать то, что раньше игнорировали
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Новости спорта
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Шоу-бизнес
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Популярное
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых

Пейзаж осенней тайги Красноярского края в последние недели напоминает декорацию к тревожной хронике. В тех же местах, где месяц ищут без вести пропавшую семью Усольцевых, обнаружили тело 54-летнего рыбака Станислава.

Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
Последние материалы
Сыр живёт, пока дышит: простое правило, которое продлевает ему жизнь
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Когда время равно здоровью: экспресс-диагностика гепатита С экономит часы и предотвращает осложнения
Мотор просит больше, чем должен: признаки скрытых неполадок, о которых не скажет компьютер
Плоский живот за минуты в день: секрет, который прячется в одном вдохе
Витрины как доменные печи: челябинская розница удерживает жар после летнего разгона
Дачные хитрости осени: 12 шагов к успешной подготовке участка к холодам и новому сезону
Хороших саек больше не пекут: старинный рецепт, который спасёт утраченную классику
Юрий Лоза уверен: первую гитару нужно не учить, а лечить — и только потом играть
Вы меня взяли: что Анна Седокова ответила на заявление Николая Картозии о плохом эссе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.