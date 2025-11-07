Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:07
Зоосфера

Необычно тёплый ноябрь нарушил привычный ход природы в Подмосковье. Рептилии, которые обычно к этому времени уже спрятались в укрытия и погрузились в зимнюю спячку, продолжают оставаться активными. Такая ситуация, по словам экологов, связана с затянувшимся периодом положительных температур.

медянка
Фото: Own work by Пономарьова Алевтина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
медянка

Почему змеи не уходят в спячку

Для того чтобы змеи впали в зимнюю спячку, им необходим устойчивый температурный сигнал. Обычно это ночные температуры ниже +5 °C, при которых охлаждается почва и лесная подстилка. Только после этого рептилии засыпают до весны.

"В ноябре в Подмосковье сложились уникальные условия: дневные температуры поднимаются до +7…+11 °C, а ночные редко опускаются ниже +3 °C. В то же время солнце продолжает прогревать лесную подстилку, где обычно зимуют змеи. Это не позволяет им заснуть. Как только установится устойчивая минусовая температура, а земля промёрзнет, змеи Подмосковья уйдут в зимнюю спячку до весны. Их активность полностью прекратится", — отметили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Какие змеи встречаются в регионе

На территории Московской области обитают три вида змей, и все они занесены в Красную книгу региона:

  • Обыкновенная гадюка - единственная ядовитая змея Подмосковья. Её легко узнать по характерному зигзагообразному рисунку вдоль спины.

  • Обыкновенный уж - безобидная змея с двумя жёлтыми пятнами на голове.

  • Медянка - редкий и осторожный вид, предпочитающий сухие солнечные поляны и опушки.

"Все три вида змей — важные участники экосистемы. Они регулируют численность грызунов и служат пищей для хищных птиц", — пояснила биолог Екатерина Пахомова.

Сравнение: нормальный и сбившийся цикл зимовки змей

Этап При нормальной погоде В 2025 году
Конец сентября Начало снижения активности Змеи продолжают охотиться
Октябрь Поиск зимовочных убежищ Рептилии остаются на поверхности
Ноябрь Уход в спячку Активность сохраняется из-за тёплых ночей
Декабрь-март Полный анабиоз Возможен поздний уход в спячку

Советы шаг за шагом: как вести себя при встрече со змеёй осенью

  1. Не пытайтесь поймать или прогнать змею. Рептилии не агрессивны, если их не тревожить.

  2. Обходите место, где она лежит. Даже гадюка не нападёт первой.

  3. Не убивайте змей. Все виды охраняются законом.

  4. Сообщайте о необычной активности. Если встретили змею поздней осенью, можно уведомить местное управление Минэкологии.

  5. Следите за домашними питомцами. В тёплую осень змеи могут появляться в садах и на участках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пытаться прогнать змею палкой.
    Последствие: Рептилия может защищаться и укусить.
    Альтернатива: Спокойно отойти, не мешая ей уползти.

  • Ошибка: Считать всех змей опасными.
    Последствие: Гибель редких видов и нарушение баланса экосистемы.
    Альтернатива: Изучить отличительные признаки гадюки, ужа и медянки.

  • Ошибка: Разрушать норы и коряги.
    Последствие: Лишение змей мест зимовки.
    Альтернатива: Сохранять природную среду и избегать выжигания травы.

А что если морозы не наступят вовремя?

Если температура долго не опускается ниже нуля, змеи продолжают вести активный образ жизни, что ослабляет их организм. Без возможности вовремя уснуть рептилии тратят энергию и рискуют погибнуть при первом сильном похолодании, как сообщает "Радио 1".

"Аномально тёплая осень может нарушить естественный цикл рептилий. Если они не успеют вовремя укрыться, часть особей может погибнуть от внезапных морозов", — предупредила герпетолог Марина Климова.

Плюсы и минусы тёплой осени для природы

Плюсы Минусы
Продление активности насекомых и птиц Нарушение естественного цикла зимовки животных
Более мягкий переход к зиме Повышенный риск гибели рептилий при внезапных заморозках
Экономия энергии растений и животных Сбои в миграции и размножении

FAQ

Опасно ли, что змеи не впали в спячку?
Нет, но если похолодание придёт резко, часть особей может не успеть укрыться.

Можно ли встретить гадюку зимой?
В норме — нет. Но при плюсовых температурах в ноябре-декабре змеи могут выходить из укрытий.

Что делать при укусе гадюки?
Срочно обратиться за медицинской помощью, не накладывая жгут и не высасывая яд.

Мифы и правда

  • Миф: Все змеи в Подмосковье ядовитые.
    Правда: Только гадюка представляет опасность для человека.

  • Миф: Змеи нападают первыми.
    Правда: Рептилии защищаются лишь при угрозе.

  • Миф: Зимой змеи погибают от холода.
    Правда: В спячке они пережидают морозы в укрытиях с положительной температурой.

Интересные факты

  1. Змеи способны зимовать в группах до нескольких десятков особей.

  2. Температура тела рептилий полностью зависит от окружающей среды.

  3. Медянка может проводить в спячке до семи месяцев без пищи.

Исторический контекст

В центральной России змеи уходят в спячку с конца сентября. Ранее сбои графика зимовки фиксировались лишь дважды — в 2013 и 2020 годах, когда осень также оказалась аномально тёплой. Экологи считают, что подобные явления становятся всё чаще из-за изменения климата и потепления в регионе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
