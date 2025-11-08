Птица, которая не поёт, а смеётся: древние народы верили, что её крик — голос самих богов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:53
Зоосфера

Среди множества удивительных созданий Австралии есть одно, чей голос невозможно перепутать. На рассвете тропические просторы оглашаются громким, почти человеческим смехом — так приветствует новый день кукабарра. Эта птица стала символом континента не меньше, чем кенгуру или коала, и её звучный "смех" считается одним из самых узнаваемых звуков дикой Австралии.

Кукабарра
Фото: commons.wikimedia.org by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кукабарра

Символ континента и посланник рассвета

Для жителей Австралии кукабарра — не просто пернатое создание, а часть культурного наследия. Её считают вестником утра и добрым духом, прогоняющим тьму. По древним легендам аборигенов, Бог повелел кукабарре смеяться, когда впервые взошло солнце, чтобы оповестить людей о зарождении нового дня. С тех пор, по поверьям, рассвет не наступает, пока кукабарра не "позовёт" солнце своим громким хохотом.

Внешний облик и особенности

Кукабарра — представитель семейства зимородковых. Тело плотное, коренастое, с крупной головой, крепким клювом и зоркими глазами, что придают птице вид сурового хищника. Средняя длина тела — около 45 сантиметров, вес — до 500 граммов.

Оперение пестрое, с сочетанием кремовых, коричневых и голубоватых оттенков. На крыльях переливаются синие перья, а хвост украшен рыже-коричневыми полосками. В полёте кукабарра выглядит внушительно, но предпочитает короткие перелёты, проводя большую часть времени на ветвях деревьев или на земле.

Смех как язык

Звонкое "ха-ха-ха" кукабарры — не просто песня, а средство общения. Её голос начинается с коротких цокающих звуков и постепенно переходит в пронзительный хохот, от которого кажется, будто кто-то искренне смеётся.

Так птицы обозначают границы своих территорий, подают сигналы о приближении опасности или зовут партнёра во время брачного сезона. Иногда "смех" кукабарры можно услышать и на закате — это сигнал окончания дня и возвращения в гнёзда.

Ночью крик этих птиц звучит особенно загадочно. В темноте их хохот кажется зловещим и вызывает у местных жителей уважительное трепетное отношение — ведь по древним поверьям, именно в такие часы духи леса оживают.

Настоящий охотник

Несмотря на комичный "смех", кукабарра — хищная птица с отличной реакцией и острым зрением. Она питается исключительно свежей добычей: грызунами, ящерицами, мелкими птицами, лягушками и насекомыми. Иногда нападает на чужие гнёзда, чтобы достать птенцов.

Особое уважение кукабарры заслужили за борьбу со змеями. Эти птицы без страха нападают даже на ядовитых пресмыкающихся. Хитрая стратегия проста: кукабарра хватает змею за голову, взлетает на дерево и сбрасывает её вниз. Повторяя это несколько раз, она оглушает или убивает добычу, а затем спокойно съедает её.

Поведение и образ жизни

Кукабарры живут парами или небольшими группами, помогая друг другу охранять территорию и растить потомство. Гнездятся в дуплах деревьев или в естественных полостях. Самка откладывает от двух до четырёх яиц, а птенцов выкармливают оба родителя.

Птицы чрезвычайно привязаны к месту обитания — даже после вылета птенцы часто остаются рядом с родителями, помогая им выращивать новых малышей.

А что если к вам прилетела кукабарра

Для австралийцев встреча с кукабаррой считается добрым знаком. Смеющаяся птица символизирует обновление, радость и начало нового этапа. Местные жители часто подкармливают этих пернатых, считая их хранителями счастья.

Плюсы и минусы соседства с человеком

Преимущества Недостатки
Уничтожает вредителей и змей Может охотиться на домашних птиц
Украшает окрестности громким пением Иногда мешает громким криком на рассвете
Быстро адаптируется к жизни рядом с людьми Требует больших участков для охоты

Интересные факты

  • "Смех" кукабарры часто используют в кино, чтобы передать звуки джунглей — даже в фильмах, где действия происходят не в Австралии.
  • Эти птицы живут до 20 лет и сохраняют моногамные пары на всю жизнь.
  • Кукабарра считается самым крупным представителем семейства зимородковых.
  • Из-за громкого голоса аборигены называли её "петухом буша" — по аналогии с домашними петухами, возвещающими рассвет.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
