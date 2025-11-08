Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Урожай раньше всех: простая осенняя хитрость, которая обеспечит сочный лук весной
Пустой желудок, ясная голова: учёные нашли неожиданную связь между голодом и концентрацией
До декабря — кто успел, тот и на колёсах: автомобили растут в цене даже без участия продавцов
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Один ритуал восточных женщин — и волосы выглядят так, будто вы только из салона
Лимонный маффин, который выдержал полвека: десерт, покоривший даже тех, кто не любит сладкое
Обычный школьный мел творит чудеса: запахи в шкафу исчезают за ночь
Буллинг в школе и жизнь без гаджетов: сын Децла объяснил, почему не будет петь песни отца

Северный одиночка с ледяным складом: зверь, придумавший хранить еду в снегу, как в морозилке

4:18
Зоосфера

Настоящая росомаха — вовсе не супергерой, а удивительный зверь, обитающий в суровых северных землях. Этот мощный и скрытный представитель куньих — один из самых приспособленных хищников Арктики и тайги. Несмотря на внешнее сходство с медвежонком, росомаха — ближайшая родственница ласки и соболя. Её короткие лапы, вытянутая мордочка и густой мех идеально приспособлены для жизни в условиях холода и снега.

Росомаха в зимнем лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Росомаха в зимнем лесу

Внешний облик и особенности

Росомаха — самая крупная из куньих: вес взрослого зверя может достигать 15-20 килограммов, а длина тела — до метра. Плотное телосложение и мощные лапы с широкими ступнями позволяют животному уверенно передвигаться по глубокому снегу, словно по снегоступам. Характерная "маска" из тёмного меха вокруг глаз и светлая полоса на спине делают её легко узнаваемой даже среди других северных хищников.

Всеядный охотник и выносливый добытчик

Росомаха — типичный всеядный хищник. В её рацион входят ягоды, птичьи яйца, падаль и мелкие звери — белки, зайцы, лемминги. Однако при случае она способна напасть и на более крупную добычу — молодого оленя или горного козла. Сильные челюсти и острые зубы позволяют ей съедать добычу целиком, не оставляя даже костей.

Ещё одна черта, выделяющая росомаху среди животных Севера, — умение запасать пищу. В холодных регионах, где охота не всегда успешна, это жизненно необходимо.

Снег — природный холодильник

Росомаха не съедает крупную добычу сразу. Она закапывает мясо в снег или прячет в расщелинах скал, где мороз надёжно сохраняет еду. Такой способ хранения работает безотказно: мясо остаётся свежим неделями, а запах не привлекает других хищников.

Благодаря этим запасам животное может спокойно пережить голодный сезон или использовать накопленное мясо для кормления потомства. Можно сказать, что снег для росомахи — естественный холодильник, без которого выживание в тундре и тайге было бы невозможным.

Северный дом и привычки

Обитает росомаха в северных широтах — от Скандинавии и Канады до Камчатки и Якутии. Она предпочитает глухие леса и горные районы, где мало людей и хватает добычи. Активна преимущественно в сумерках и ночью, передвигается на десятки километров в поисках пищи, не боясь морозов и метелей.

Потомство и забота о детёнышах

Снег важен для росомахи не только как место хранения еды, но и как убежище для потомства. В конце зимы самка выкапывает в сугробе глубокую нору — иногда до трёх метров в длину. Там, в тепле и безопасности, появляются на свет 2-3 детёныша.

Весной малыши выходят наружу и учатся охоте. Всё это время мать кормит их запасами, сделанными заранее. Самцы, как и у большинства куньих, участия в воспитании не принимают.

А что если не будет снега

Изменение климата угрожает привычному укладу жизни росомах. Потепление и сокращение снежного покрова лишают животных естественного "холодильника" и безопасного места для выведения потомства. Исследователи отмечают, что в последние десятилетия ареал росомах постепенно смещается всё дальше на север.

Плюсы и минусы жизни в снегу

Преимущества Недостатки
Снег сохраняет запасы пищи Зависимость от холодного климата
Отличная маскировка Сложность добычи пропитания зимой
Укрытие для потомства Угроза хищников при таянии снежных нор

Интересные факты о росомахе

  • Росомаха способна переносить добычу, вес которой превышает её собственный.
  • Её мех считается одним из самых тёплых — он не обмерзает даже при сильных морозах.
  • В финно-угорских мифах росомаху называли "духом гор" и считали символом стойкости.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Недвижимость
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Популярное
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин

Зоопсихолог объяснила, как помочь собакам, пережившим насилие или жизнь в приюте. Главное условие восстановления — терпение и предсказуемость.

Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
Последние материалы
Китайский авианосец с катапультой: у американских монстров появился конкурент
Из мечты в головную боль: подержанные машины из Китая стремительно обесцениваются
Кинологи рассказали, как создать комфортную атмосферу для собаки дома
Собаки не говорят словами, но показывают всё телом: как понять, что чувствует ваш питомец
Ваши духи могут вредить коже: аромат, который оставляет не только шлейф
Обычная специя меняет исход сезона: что добавить в бак, чтобы лист держал защитную плёнку
Ваша тренировка вызывает головокружение? Вот что нужно сделать, чтобы избежать этого
Неудача или новый старт? Татьяна Буланова объяснила закрытие своего ресторана
Фразы, которые моментально делают ремонт дороже: строители распознают неопытных заказчиков с первых минут
Сыр живёт, пока дышит: простое правило, которое продлевает ему жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.