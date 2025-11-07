Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россию накрыл собачий террор: число нападений на людей выросло в 5,2 раза

1:12
Зоосфера

За последние годы "собачья тема" стала одной из самых острых в российском обществе. Проблема уже не только в бродячих стаях, но и в безответственности владельцев домашних питомцев. Всё чаще в сводках новостей появляются сообщения о нападениях собак на людей, в том числе на детей. Несмотря на это, наказание для хозяев, нарушающих правила содержания, остаётся символическим.

Свора агрессивных бродячих собак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свора агрессивных бродячих собак

Рост числа нападений

По данным Следственного комитета России, с 2022 года количество нападений собак на людей выросло в 5,2 раза, а число случаев, требующих правовой оценки, — в 6,5 раза.

С начала 2025 года трагические эпизоды зафиксированы в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской, Пензенской, Астраханской областях и других регионах. В среднем ежегодно в России происходит около 360 тысяч обращений по поводу укусов. В 2024 году пострадали 237 тысяч человек, и далеко не все животные были бездомными.

"Собаки нередко нападают даже в присутствии хозяев, находясь без намордника или на длинном поводке", — отметили в пресс-службе СК России.

Когда домашний питомец превращается в угрозу

Даже в Москве, где контроль должен быть самым строгим, владельцы собак повсеместно игнорируют правила. В парках и на бульварах нередко можно увидеть, как крупные псы гуляют без намордников. Особенно тревожно, что это касается потенциально опасных пород - питбулей, стаффордширских терьеров, бандогов, волкособов и других.

Один из недавних инцидентов произошёл на Сиреневом бульваре, где собака бойцовой породы напала на журналиста, шедшего по тропинке. Мужчина получил рваные раны руки и живота.

"Если бы это был ребёнок или пожилой человек — исход мог быть трагическим. Я шёл спокойно, никого не трогал. Собака просто бросилась", — рассказал пострадавший журналист.

Мировая практика: жёсткий контроль и ответственность

Для сравнения стоит взглянуть на опыт других стран.

Страна Меры контроля Ответственность
Китай Регистрация и чипирование обязательны; запрещено держать крупные и опасные породы; собак без намордников могут изъять и усыпить Штраф до 5000 юаней (≈ 770 $)
Германия Для опасных пород требуется специальное разрешение и страховка до €500 000 Лишение права содержания при повторных нарушениях
Испания Обязательная лицензия для владельцев бойцовых собак Штраф и изъятие животного при нарушении
Россия Формально обязателен поводок и намордник Штраф 1000-2000 ₽

В России с 2018 по 2025 год зафиксировано 670 000 нападений бесхозных собак на детей. Только за 2024 год погибло 27 человек. Среди жертв — жители Волгограда, Хабаровска, Астрахани, Тулы и других городов. Случаи нападений фиксируются даже в столице, как сообщает argumenti.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Мягкие штрафы за отсутствие намордника или поводка.
    Последствие: Владельцы не боятся нарушать закон.
    Альтернатива: Увеличить штрафы до десятков тысяч рублей и вводить административный арест за повторное нарушение.

  • Ошибка: Отсутствие обязательного страхования ответственности.
    Последствие: Пострадавшие вынуждены сами оплачивать лечение.
    Альтернатива: Ввести аналог "собачьего ОСАГО" с выплатой до 1 млн ₽ при травме.

  • Ошибка: Слабый контроль за опасными породами.
    Последствие: Рост числа нападений и смертельных случаев.
    Альтернатива: Создать единый реестр опасных пород и требовать лицензии на их содержание.

Советы шаг за шагом: безопасный выгул

  1. Поводок и намордник — всегда. Даже самая спокойная собака может испугаться и напасть.

  2. Избегайте людных мест. Выгуливайте питомца на специально отведённых площадках.

  3. Следите за реакцией животного. Если собака нервничает или рычит, уходите от раздражителей.

  4. Убирайте за питомцем. Это не только норма этикета, но и требование закона.

  5. Социализируйте собаку. С раннего возраста приучайте её спокойно реагировать на других людей и животных.

А что если ужесточить законы?

Многие эксперты убеждены: только реальные меры способны изменить ситуацию. Если владельцы будут знать, что за нарушение им грозит высокий штраф, конфискация животного или лишение права на содержание, число нападений значительно снизится.

"Сегодня в выигрыше остаются самые безответственные владельцы. Укусили человека — максимум штраф 1000 ₽. Это нужно менять", — подчеркнул юрист-кинолог Александр Герасимов.

Плюсы и минусы ужесточения контроля

Плюсы Минусы
Повышение безопасности на улицах Рост недовольства среди владельцев собак
Снижение числа нападений Необходимость расширить службу контроля
Формирование культуры ответственного содержания Увеличение расходов на регистрацию и страхование

FAQ

Почему собаки нападают на людей?
Причины разные: отсутствие дрессировки, стресс, неправильное воспитание, агрессивная реакция на страх.

Какие породы считаются опасными в России?
В список входят 12 пород, включая питбульмастифа, волкособа, амбульдога и метисов этих пород.

Что делать, если укусила собака?
Обратиться в травмпункт, пройти курс вакцинации от бешенства и потребовать у хозяина справку о прививках животного.

Мифы и правда

  • Миф: Намордник делает собаку несчастной.
    Правда: Намордник — средство безопасности, к которому питомца легко приучить.

  • Миф: Нападают только бродячие собаки.
    Правда: Более половины случаев связаны с домашними животными.

  • Миф: Жёсткие законы нарушают права владельцев.
    Правда: Они защищают общество и самих животных от безответственного обращения.

Интересные факты

  1. В Германии владельцы опасных собак обязаны проходить психотест перед получением разрешения.

  2. В Китае при повторных нарушениях собаку могут изъять и усыпить.

  3. В Испании для "бойцовых" пород владельцы обязаны проходить ежегодные курсы ответственности.

Исторический контекст

Первый закон о контроле за собаками появился в Европе в XIX веке — тогда города столкнулись с эпидемией бешенства. В России обсуждение ответственности владельцев идёт уже более 20 лет, но реальные механизмы до сих пор не внедрены.

"Система ОСВВ фактически легализовала бродячих собак. Перепроизводство животных колоссально", — отметил президент Федерации спортивно-прикладного собаководства Валерий Гаврилин.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
