Россию накрыл собачий террор: число нападений на людей выросло в 5,2 раза

За последние годы "собачья тема" стала одной из самых острых в российском обществе. Проблема уже не только в бродячих стаях, но и в безответственности владельцев домашних питомцев. Всё чаще в сводках новостей появляются сообщения о нападениях собак на людей, в том числе на детей. Несмотря на это, наказание для хозяев, нарушающих правила содержания, остаётся символическим.

Рост числа нападений

По данным Следственного комитета России, с 2022 года количество нападений собак на людей выросло в 5,2 раза, а число случаев, требующих правовой оценки, — в 6,5 раза.

С начала 2025 года трагические эпизоды зафиксированы в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской, Пензенской, Астраханской областях и других регионах. В среднем ежегодно в России происходит около 360 тысяч обращений по поводу укусов. В 2024 году пострадали 237 тысяч человек, и далеко не все животные были бездомными.

"Собаки нередко нападают даже в присутствии хозяев, находясь без намордника или на длинном поводке", — отметили в пресс-службе СК России.

Когда домашний питомец превращается в угрозу

Даже в Москве, где контроль должен быть самым строгим, владельцы собак повсеместно игнорируют правила. В парках и на бульварах нередко можно увидеть, как крупные псы гуляют без намордников. Особенно тревожно, что это касается потенциально опасных пород - питбулей, стаффордширских терьеров, бандогов, волкособов и других.

Один из недавних инцидентов произошёл на Сиреневом бульваре, где собака бойцовой породы напала на журналиста, шедшего по тропинке. Мужчина получил рваные раны руки и живота.

"Если бы это был ребёнок или пожилой человек — исход мог быть трагическим. Я шёл спокойно, никого не трогал. Собака просто бросилась", — рассказал пострадавший журналист.

Мировая практика: жёсткий контроль и ответственность

Для сравнения стоит взглянуть на опыт других стран.

Страна Меры контроля Ответственность Китай Регистрация и чипирование обязательны; запрещено держать крупные и опасные породы; собак без намордников могут изъять и усыпить Штраф до 5000 юаней (≈ 770 $) Германия Для опасных пород требуется специальное разрешение и страховка до €500 000 Лишение права содержания при повторных нарушениях Испания Обязательная лицензия для владельцев бойцовых собак Штраф и изъятие животного при нарушении Россия Формально обязателен поводок и намордник Штраф 1000-2000 ₽

В России с 2018 по 2025 год зафиксировано 670 000 нападений бесхозных собак на детей. Только за 2024 год погибло 27 человек. Среди жертв — жители Волгограда, Хабаровска, Астрахани, Тулы и других городов. Случаи нападений фиксируются даже в столице, как сообщает argumenti.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Мягкие штрафы за отсутствие намордника или поводка.

Последствие: Владельцы не боятся нарушать закон.

Альтернатива: Увеличить штрафы до десятков тысяч рублей и вводить административный арест за повторное нарушение.

Ошибка: Отсутствие обязательного страхования ответственности.

Последствие: Пострадавшие вынуждены сами оплачивать лечение.

Альтернатива: Ввести аналог "собачьего ОСАГО" с выплатой до 1 млн ₽ при травме.

Ошибка: Слабый контроль за опасными породами.

Последствие: Рост числа нападений и смертельных случаев.

Альтернатива: Создать единый реестр опасных пород и требовать лицензии на их содержание.

Советы шаг за шагом: безопасный выгул

Поводок и намордник — всегда. Даже самая спокойная собака может испугаться и напасть. Избегайте людных мест. Выгуливайте питомца на специально отведённых площадках. Следите за реакцией животного. Если собака нервничает или рычит, уходите от раздражителей. Убирайте за питомцем. Это не только норма этикета, но и требование закона. Социализируйте собаку. С раннего возраста приучайте её спокойно реагировать на других людей и животных.

А что если ужесточить законы?

Многие эксперты убеждены: только реальные меры способны изменить ситуацию. Если владельцы будут знать, что за нарушение им грозит высокий штраф, конфискация животного или лишение права на содержание, число нападений значительно снизится.

"Сегодня в выигрыше остаются самые безответственные владельцы. Укусили человека — максимум штраф 1000 ₽. Это нужно менять", — подчеркнул юрист-кинолог Александр Герасимов.

Плюсы и минусы ужесточения контроля

Плюсы Минусы Повышение безопасности на улицах Рост недовольства среди владельцев собак Снижение числа нападений Необходимость расширить службу контроля Формирование культуры ответственного содержания Увеличение расходов на регистрацию и страхование

FAQ

Почему собаки нападают на людей?

Причины разные: отсутствие дрессировки, стресс, неправильное воспитание, агрессивная реакция на страх.

Какие породы считаются опасными в России?

В список входят 12 пород, включая питбульмастифа, волкособа, амбульдога и метисов этих пород.

Что делать, если укусила собака?

Обратиться в травмпункт, пройти курс вакцинации от бешенства и потребовать у хозяина справку о прививках животного.

Мифы и правда

Миф: Намордник делает собаку несчастной.

Правда: Намордник — средство безопасности, к которому питомца легко приучить.

Миф: Нападают только бродячие собаки.

Правда: Более половины случаев связаны с домашними животными.

Миф: Жёсткие законы нарушают права владельцев.

Правда: Они защищают общество и самих животных от безответственного обращения.

Интересные факты

В Германии владельцы опасных собак обязаны проходить психотест перед получением разрешения. В Китае при повторных нарушениях собаку могут изъять и усыпить. В Испании для "бойцовых" пород владельцы обязаны проходить ежегодные курсы ответственности.

Исторический контекст

Первый закон о контроле за собаками появился в Европе в XIX веке — тогда города столкнулись с эпидемией бешенства. В России обсуждение ответственности владельцев идёт уже более 20 лет, но реальные механизмы до сих пор не внедрены.

"Система ОСВВ фактически легализовала бродячих собак. Перепроизводство животных колоссально", — отметил президент Федерации спортивно-прикладного собаководства Валерий Гаврилин.