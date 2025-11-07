Россию накрыл собачий террор: число нападений на людей выросло в 5,2 раза

За последние годы "собачья тема" стала одной из самых острых в российском обществе. Проблема уже не только в бродячих стаях, но и в безответственности владельцев домашних питомцев. Всё чаще в сводках новостей появляются сообщения о нападениях собак на людей, в том числе на детей. Несмотря на это, наказание для хозяев, нарушающих правила содержания, остаётся символическим.
По данным Следственного комитета России, с 2022 года количество нападений собак на людей выросло в 5,2 раза, а число случаев, требующих правовой оценки, — в 6,5 раза.
С начала 2025 года трагические эпизоды зафиксированы в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской, Пензенской, Астраханской областях и других регионах. В среднем ежегодно в России происходит около 360 тысяч обращений по поводу укусов. В 2024 году пострадали 237 тысяч человек, и далеко не все животные были бездомными.
"Собаки нередко нападают даже в присутствии хозяев, находясь без намордника или на длинном поводке", — отметили в пресс-службе СК России.
Даже в Москве, где контроль должен быть самым строгим, владельцы собак повсеместно игнорируют правила. В парках и на бульварах нередко можно увидеть, как крупные псы гуляют без намордников. Особенно тревожно, что это касается потенциально опасных пород - питбулей, стаффордширских терьеров, бандогов, волкособов и других.
Один из недавних инцидентов произошёл на Сиреневом бульваре, где собака бойцовой породы напала на журналиста, шедшего по тропинке. Мужчина получил рваные раны руки и живота.
"Если бы это был ребёнок или пожилой человек — исход мог быть трагическим. Я шёл спокойно, никого не трогал. Собака просто бросилась", — рассказал пострадавший журналист.
Для сравнения стоит взглянуть на опыт других стран.
|Страна
|Меры контроля
|Ответственность
|Китай
|Регистрация и чипирование обязательны; запрещено держать крупные и опасные породы; собак без намордников могут изъять и усыпить
|Штраф до 5000 юаней (≈ 770 $)
|Германия
|Для опасных пород требуется специальное разрешение и страховка до €500 000
|Лишение права содержания при повторных нарушениях
|Испания
|Обязательная лицензия для владельцев бойцовых собак
|Штраф и изъятие животного при нарушении
|Россия
|Формально обязателен поводок и намордник
|Штраф 1000-2000 ₽
В России с 2018 по 2025 год зафиксировано 670 000 нападений бесхозных собак на детей. Только за 2024 год погибло 27 человек. Среди жертв — жители Волгограда, Хабаровска, Астрахани, Тулы и других городов. Случаи нападений фиксируются даже в столице, как сообщает argumenti.ru.
Ошибка: Мягкие штрафы за отсутствие намордника или поводка.
Последствие: Владельцы не боятся нарушать закон.
Альтернатива: Увеличить штрафы до десятков тысяч рублей и вводить административный арест за повторное нарушение.
Ошибка: Отсутствие обязательного страхования ответственности.
Последствие: Пострадавшие вынуждены сами оплачивать лечение.
Альтернатива: Ввести аналог "собачьего ОСАГО" с выплатой до 1 млн ₽ при травме.
Ошибка: Слабый контроль за опасными породами.
Последствие: Рост числа нападений и смертельных случаев.
Альтернатива: Создать единый реестр опасных пород и требовать лицензии на их содержание.
Поводок и намордник — всегда. Даже самая спокойная собака может испугаться и напасть.
Избегайте людных мест. Выгуливайте питомца на специально отведённых площадках.
Следите за реакцией животного. Если собака нервничает или рычит, уходите от раздражителей.
Убирайте за питомцем. Это не только норма этикета, но и требование закона.
Социализируйте собаку. С раннего возраста приучайте её спокойно реагировать на других людей и животных.
Многие эксперты убеждены: только реальные меры способны изменить ситуацию. Если владельцы будут знать, что за нарушение им грозит высокий штраф, конфискация животного или лишение права на содержание, число нападений значительно снизится.
"Сегодня в выигрыше остаются самые безответственные владельцы. Укусили человека — максимум штраф 1000 ₽. Это нужно менять", — подчеркнул юрист-кинолог Александр Герасимов.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение безопасности на улицах
|Рост недовольства среди владельцев собак
|Снижение числа нападений
|Необходимость расширить службу контроля
|Формирование культуры ответственного содержания
|Увеличение расходов на регистрацию и страхование
Почему собаки нападают на людей?
Причины разные: отсутствие дрессировки, стресс, неправильное воспитание, агрессивная реакция на страх.
Какие породы считаются опасными в России?
В список входят 12 пород, включая питбульмастифа, волкособа, амбульдога и метисов этих пород.
Что делать, если укусила собака?
Обратиться в травмпункт, пройти курс вакцинации от бешенства и потребовать у хозяина справку о прививках животного.
Миф: Намордник делает собаку несчастной.
Правда: Намордник — средство безопасности, к которому питомца легко приучить.
Миф: Нападают только бродячие собаки.
Правда: Более половины случаев связаны с домашними животными.
Миф: Жёсткие законы нарушают права владельцев.
Правда: Они защищают общество и самих животных от безответственного обращения.
В Германии владельцы опасных собак обязаны проходить психотест перед получением разрешения.
В Китае при повторных нарушениях собаку могут изъять и усыпить.
В Испании для "бойцовых" пород владельцы обязаны проходить ежегодные курсы ответственности.
Первый закон о контроле за собаками появился в Европе в XIX веке — тогда города столкнулись с эпидемией бешенства. В России обсуждение ответственности владельцев идёт уже более 20 лет, но реальные механизмы до сих пор не внедрены.
"Система ОСВВ фактически легализовала бродячих собак. Перепроизводство животных колоссально", — отметил президент Федерации спортивно-прикладного собаководства Валерий Гаврилин.
Пейзаж осенней тайги Красноярского края в последние недели напоминает декорацию к тревожной хронике. В тех же местах, где месяц ищут без вести пропавшую семью Усольцевых, обнаружили тело 54-летнего рыбака Станислава.