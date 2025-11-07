Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Москве ветеринары удалили морской свинке камень размером с горошину

Зоосфера

В московской Калининской ветклинике прошла необычная операция — ветеринары извлекли из мочевого пузыря морской свинки камень размером более одного сантиметра. Пациентом стал годовалый питомец редкой породы американский тедди по кличке Рокки.

морская свинка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
морская свинка

Эти миниатюрные животные известны своей мягкой, пушистой шерстью и дружелюбным нравом. По словам владельцев, Рокки всегда отличался активностью и отличным аппетитом, но внезапно начал тревожиться и отказываться от любимых лакомств. Тогда хозяева заметили тревожный симптом — красные пятна на подстилке. Это и стало поводом немедленно обратиться к ветеринарам.

"Любимец семьи всегда был активным, но вдруг начал проявлять беспокойство и отказываться от угощений. Кроме того, на подстилке у Рокки были замечены красные капли", — отметили в пресс-службе столичной ветслужбы.

На приеме свинку осмотрел хирург и ратолог Сергей Маслов, который назначил рентгенографию. Снимки подтвердили диагноз — в мочевом пузыре животного обнаружен крупный уролит. Операцию по удалению камня провели под наркозом, как сообщает Москва 24.

"После цистотомии Рокки быстро пришел в себя и сразу начал есть", — добавили в ведомстве.

Сравнение: частые причины мочекаменной болезни у мелких животных

Причина Проявления Риск для питомца
Неправильное питание (избыток кальция) Помутнение мочи, кровь Высокий
Недостаток жидкости Малое количество мочи Средний
Малоподвижный образ жизни Ожирение, застой жидкости Средний
Генетическая предрасположенность Повторные эпизоды болезни Высокий

Советы шаг за шагом: как предотвратить образование камней

  1. Контролируйте рацион. В меню морской свинки должны преобладать свежие овощи и сено, а зерновые смеси и орехи стоит давать строго в ограниченных количествах.

  2. Следите за питьевым режимом. Чистая вода должна быть в поилке всегда. Недостаток жидкости — частая причина уролитиаза.

  3. Обеспечьте движение. Активные прогулки по клетке и игра с хозяином стимулируют обмен веществ.

  4. Регулярные осмотры. Плановый визит к ветеринару раз в полгода позволяет вовремя выявить нарушения обмена веществ.

  5. Используйте витамины. Комплексы с витамином C необходимы всем видам морских свинок, так как их организм не синтезирует его самостоятельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Содержание морской свинки на сухом комбикорме без сочных кормов.
    Последствие: Повышение концентрации кальция в моче, образование камней.
    Альтернатива: Рацион на основе сена и овощей — брокколи, огурцов, перца.

  • Ошибка: Редкая смена воды или использование жесткой воды из-под крана.
    Последствие: Скопление солей и раздражение мочевого пузыря.
    Альтернатива: Использовать фильтрованную или бутилированную воду.

  • Ошибка: Игнорирование первых признаков болезни.
    Последствие: Болезненное воспаление и необходимость операции.
    Альтернатива: Срочное обращение в ветклинику при изменении поведения питомца.

А что если болезнь вернётся?

После успешного удаления камня важно соблюдать профилактические меры. При рецидиве уролитиаза ветеринары могут назначить специальную диету и лабораторные анализы. В некоторых случаях используется УЗИ для отслеживания состояния мочевого пузыря.

Плюсы и минусы хирургического лечения

Плюсы Минусы
Быстрое устранение источника боли Необходимость наркоза
Снижение риска воспалений Послеоперационный уход
Возможность точного анализа камня Стресс для питомца

FAQ

Как понять, что у морской свинки проблемы с мочевым пузырем?
Она может часто садиться в углу клетки, пищать при мочеиспускании, моча становится мутной или с красноватым оттенком.

Сколько стоит операция по удалению камня?
Цена зависит от клиники и сложности случая — в среднем от 5 до 12 тысяч рублей.

Что лучше для профилактики — диета или витамины?
Лучше сочетать: диета с ограничением кальция и добавки с витамином C помогают поддерживать баланс.

Мифы и правда

  • Миф: Камни в мочевом пузыре бывают только у пожилых животных.
    Правда: Болезнь может развиться даже у молодых особей, как в случае с Рокки.

  • Миф: Если питомец снова активен, можно отменить лечение.
    Правда: Симптомы могут временно исчезнуть, но без терапии болезнь вернётся.

  • Миф: Домашние средства помогают растворить камни.
    Правда: Это опасно. Растворить уролиты медикаментозно у грызунов невозможно.

Интересные факты

  1. Морские свинки не потеют, поэтому у них повышенный риск перегрева.

  2. Эти животные не синтезируют витамин C, и его дефицит часто приводит к болезням.

  3. Самцы чаще подвержены мочекаменной болезни из-за особенностей строения мочевыводящих путей.

Исторический контекст

Первые упоминания о морских свинках как домашних питомцах относятся к XVI веку. Их завезли в Европу испанские мореплаватели из Южной Америки. В XX веке животные стали популярными лабораторными моделями, а позже — любимцами детей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
