Отворачивается — не значит виновата: как понять, что на самом деле чувствует собака

8:22
Зоосфера

Когда собака делает что-то не так, например, разорвёт диван или погрызёт обувь, она часто выглядит так, как будто чувствует вину: отводит глаза, прячет уши и пятится. Казалось бы, это явный признак того, что питомец осознает свою провинность и хочет извиниться. Однако все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Разберёмся, что на самом деле стоит за поведением собаки, которое мы часто воспринимаем как "виноватый взгляд".

Боксёр
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр

Собаки не чувствуют вины

Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понять, что эмоции собак сильно отличаются от человеческих. Хотя питомцы могут испытывать базовые чувства, такие как радость, тревога, страх, они не способны переживать сложные эмоции, характерные для людей. Например, вину, гордость, обиду или презрение собаки не испытывают.

Человек начинает осознавать вину примерно с трех лет, и только к четырех годам формируется способность к презрению. Собаки же не могут достичь такого уровня эмоциональной зрелости. Эмоции их ближе к тем, что присущи маленьким детям, а не взрослым людям.

Когда собака начинает избегать взгляда хозяина или прячется после проступка, это не означает, что она чувствует вину. На самом деле, у нее могут быть другие причины для такого поведения.

Причина №1. Страх перед наказанием

Одна из главных причин, по которой собака может прятаться или отворачиваться, — это страх перед возможным наказанием. Если питомец понял, что его действия вызвали негативную реакцию хозяина, он может ассоциировать такие ситуации с наказанием. Например, если хозяин когда-то ругал собаку за разорванный диван или погрызенную обувь, она будет ожидать подобной реакции и в будущем.

Собаки — очень чувствительные животные, и они хорошо умеют читать язык тела человека, его интонацию и выражения лиц. Если хозяин хмурится или проявляет недовольство, собака может почувствовать, что ей грозит наказание. Это заставляет ее прятать глаза и избегать контакта.

"Собаки очень хорошо чувствуют настроения владельцев и могут запомнить, как те реагируют на их поведение. Поэтому их поведение после проступка часто связано с ожиданием наказания", — отметил ветеринар Иван Сидоров.

Причина №2. Предупреждение о границах

В некоторых случаях собака пытается предупредить хозяина, что она не хочет продолжать конфликт. Например, если владельцы слишком бурно реагируют на проступки, собака может начать демонстрировать признаки беспокойства и избегать контакта, чтобы избежать дальнейшей агрессии.

Такой тип поведения собаки часто можно объяснить через "лестницу агрессии". Это последовательность сигналов, которые собака посылает человеку в случае угрозы. Если человек продолжает агрессивно вести себя, собака может перейти к более активным действиям, таким как лай или даже укус. Но если хозяин замечает предупредительные знаки — например, когда собака отводит взгляд или пытается уйти, — он может избежать эскалации конфликта.

Собака, отворачиваясь или избегая взгляда, показывает, что она не хочет продолжать взаимодействие. Это всего лишь сигнал на начальной стадии "лестницы агрессии", когда животное пытается избежать неприятной ситуации.

Как правильно реагировать владельцу

Если собака проявляет подобное поведение, важно помнить, что она не чувствует вины, а скорее переживает страх или пытается избежать наказания. Владельцы должны быть внимательны к реакции своих питомцев и стараться не усиливать стрессовую ситуацию.

  1. Будьте спокойными и уверенными. Вместо того чтобы ругать собаку, постарайтесь понять, что могло вызвать ее поведение.
  2. Избегайте бурных эмоций. Собаки чувствуют негативные эмоции хозяев, и это может усилить их страх.
  3. Регулярно тренируйте собаку. Обучение и позитивное подкрепление помогают питомцу лучше понимать, что от него ожидается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерная агрессия или наказание.
  • Последствия: собака пугается и становится еще более нервной или агрессивной.
  • Альтернатива: спокойное обучение, использование положительных методов воспитания.
  • Ошибка: не замечать, что собака избегает взгляда из-за страха.
  • Последствия: проблемы в отношениях между владельцем и питомцем, ухудшение психоэмоционального состояния собаки.
  • Альтернатива: постепенное укрепление доверия и безопасности для питомца, внимательное наблюдение за его реакциями.
  • Ошибка: игнорировать предупредительные сигналы собаки.
  • Последствия: повышение агрессии со стороны собаки, переход к физическим действиям.
  • Альтернатива: уважение границ собаки, внимательное обращение к ее сигналам.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Понимание собаки помогает избежать ненужных конфликтов Игнорирование предупреждающих сигналов может привести к эскалации агрессии
Позитивное подкрепление укрепляет доверие питомца Нереалистичные ожидания от собаки могут повлиять на отношения
Спокойная реакция хозяина помогает снять стресс у собаки Частое наказание может ухудшить психоэмоциональное состояние собаки

FAQ

Как реагировать, если собака боится наказания?

Важно проявлять терпимость и понимание, избегать ярких агрессивных реакций. Вместо наказания старайтесь научить собаку правильному поведению с помощью позитивных методов.

Что делать, если собака продолжает избегать взгляда?

Это может быть сигналом, что собака чувствует тревогу или боится наказания. Попробуйте укрепить доверие через спокойное поведение и позитивные реакции.

Какие способы обучения собаки лучше всего подходят?

Используйте методы положительного подкрепления, такие как лакомства, похвала и игры, чтобы собака ассоциировала правильное поведение с приятными моментами.

Мифы и правда

  • Миф: собака чувствует вину за свои поступки.
  • Правда: собаки не могут переживать вину. Они могут бояться наказания или избегать контакта, но не осознают, что поступили неправильно.
  • Миф: если собака отворачивается, это знак того, что она раскаивается.
  • Правда: поведение, при котором собака отворачивается или прячет взгляд, чаще всего связано с ее страхом перед возможным наказанием.

Интересные факты

  1. Собаки могут чувствовать настроение человека и реагировать на его эмоциональные состояния, такие как тревога или радость.
  2. Некоторые породы собак, например, бордер-колли, могут показывать более выраженные признаки стресса и беспокойства при наказании.
  3. Применение положительного подкрепления в воспитании собак значительно снижает уровень стресса у питомцев и помогает строить доверительные отношения.

Исторический контекст

Понимание эмоций собак и их поведения начало развиваться с конца XIX века, когда ученые начали серьезно изучать связь между поведением животных и их реакциями на окружающий мир. Современные исследования показывают, что собаки могут испытывать базовые эмоции, но не в той степени, как люди.

Собаки не способны испытывать сложные эмоции, такие как вина, что объясняет их поведение после проступков. Когда питомец отворачивается, прячет взгляд или боится, это чаще всего связано с реакцией на страх перед наказанием или попыткой избежать конфликта. Владельцы должны помнить, что такие реакции — это не признание вины, а способ собаки предотвратить неприятные последствия. Важно проявлять терпимость и использовать позитивные методы воспитания, чтобы снизить уровень стресса у питомца и укрепить доверие в отношениях.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
