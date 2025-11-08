Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из пустыни с газом: новое месторождение подарит Египту надежду на светлое энергетическое будущее
От звука гитар до звона монет: дом Оззи Осборна продают по цене, доступной только избранным
Шотландский мост, где собаки сходят с ума: тайна, которая пугает уже несколько поколений
Золотой яд на ложке: что бывает, если переоценить пользу меда и довериться сладости, а не разуму
Ваш дом сходит с ума: 7 признаков, что в квартире завелись незваные соседи
Мягко обнимает, но предаёт возраст: какие шарфы превращают тренд в антимоду
Не спешите рубить буреющую тую: вот что поможет вернуть ей жизнь за пару недель
Кошка приклеилась к вам на улице: это не мистика, а важное послание, которое вы игнорируете
Неочевидные очаги грязи: 6 забытых точек, без которых уборка никогда не будет полной

Хвост вместо терапевта: восемь пород, которые прописывают объятия трижды в день

0:51
Зоосфера

Некоторые собаки будто рождены для того, чтобы делиться теплом. Они чувствуют настроение хозяина, ловят малейшие эмоции и без слов умеют успокоить. Их преданность, мягкость и умение быть рядом превращают обыкновенные дни в уютные воспоминания.

Бишон-фризе
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бишон-фризе

Лабрадор ретривер: радость на четырёх лапах

Если бы существовала порода, способная улыбаться, — это был бы лабрадор. Эти собаки живут с неиссякаемым оптимизмом. Они радуются встрече, даже если вы отсутствовали всего пять минут. Лабрадоры тонко чувствуют человека: грусть мгновенно читается по вашему лицу, и вот уже тёплая морда оказывается на коленях.

Изначально лабрадоры помогали рыбакам доставать сети и вытаскивать улов. Но с годами их добродушие и дружелюбие сделали из них семейных компаньонов. Сегодня лабрадоры — это символ безусловной любви и преданности.

Золотистый ретривер: золотое сердце и безупречные манеры

Голден ретриверы — воплощение спокойствия и доброжелательности. Эти собаки не навязываются, но всегда рядом, когда нужна поддержка. Они мягко чувствуют пространство и ведут себя удивительно тактично.

С детьми ретриверы ведут себя как заботливые старшие братья: позволяют обнимать, тискать и даже играть в паровозики. Их терпение и доброта не знают границ.

Ньюфаундленд: огромный друг с нежной душой

Эти великаны — как живые одеяла. Ньюфаундленды весят до семидесяти килограммов, но двигаются осторожно, будто боятся задеть кого-то. Их называют "спасателями по призванию": они действительно способны вытащить человека из воды и обладают удивительной интуицией.

Ньюфи невероятно терпеливы и спокойны. В доме с детьми они превращаются в мягких сторожей, которые готовы охранять покой и уют целой семьи.

Мопс: улыбка с морщинками

Мопсы созданы для обнимашек. Они не могут жить без человека, всегда стараются быть рядом, громко "комментируя" происходящее смешным ворчанием. Эти собаки будто понимают, что смех лечит, и делают всё, чтобы вы улыбнулись.

Мопс — идеальный житель квартиры. Он не требует длинных прогулок, но требует любви и внимания.

Питбультерьер: сила, спрятанная за нежностью

Питбули часто страдают от стереотипов, но те, кто знает их ближе, уверены — это собаки с огромным сердцем. При доверительных отношениях с хозяином они превращаются в ласковых, нежных "малышей", которые не прочь полежать, уткнувшись в вас всей массой.

Английский кокер-спаниель: эмоциональный компас

Эти пёсики словно чувствуют биение человеческого сердца. Стоит вам загрустить — и рядом появляется кокер, глядящий так, что хочется всё ему рассказать. Их глаза полны искренности, а хвост никогда не стоит на месте.

Кокеры формируют сильную эмоциональную связь, поэтому плохо переносят одиночество. Зато в ответ дарят океан любви.

Бишон-фризе: маленькое облако счастья

Белоснежные, кудрявые бишоны выглядят как игрушки, но внутри — живой вихрь радости. Они обожают внимание и моментально заряжают позитивом. Бишон всегда найдет способ стать центром веселья, будь то трюк или мягкое "приглашение" на диван под плед.

Немецкая овчарка: за строгостью — нежность

Эта порода часто ассоциируется с охраной, но в семье овчарка — мягкая, чувствительная и заботливая. Она безошибочно отличает "своих" от "чужих" и бережно относится к детям. В доме становится верным защитником, другом и утешителем.

Психология собачьей ласки

Учёные давно заметили: ласковость собак — результат веков селекции. Люди выбирали питомцев не только за рабочие качества, но и за добрый характер. Эмпатия стала важной частью их поведения: чем ближе собака к человеку, тем сильнее её желание быть рядом.

Как выбрать своего пушистого друга

  1. Для активных семей — подойдут лабрадоры и голдены.

  2. Для городских жителей — мопсы или бишоны.

  3. Для просторного дома — ньюфаундленд или немецкая овчарка.

  4. Для эмоциональной поддержки — кокер-спаниель или питбуль.

Главное правило одно: ласковость собаки зависит от вашего отношения. Дайте ей любовь — и получите преданность в квадрате.

Ошибки → последствия → альтернатива

  • Ошибка: брать собаку "по картинке".
    Последствие: питомец может не подойти по темпераменту.
    Альтернатива: пообщайтесь с заводчиком, узнайте особенности породы.

  • Ошибка: игнорировать воспитание.
    Последствие: даже нежная собака станет неуправляемой.
    Альтернатива: уделяйте время дрессировке.

  • Ошибка: недостаток внимания.
    Последствие: собака начнёт скучать и шалить.
    Альтернатива: совместные прогулки, игры, ласка.

А что если завести сразу двух

Две ласковые собаки могут стать отличной компанией друг другу. Но важно помнить: двойная радость — это и двойная ответственность.

Плюсы и минусы содержания ласковых пород

Плюсы Минусы
Эмоциональная поддержка Требуют много внимания
Отлично ладят с детьми Не подходят для охраны
Легко дрессируются Могут скучать в одиночестве

FAQ

Как выбрать породу для ребёнка?
Лучше обратить внимание на лабрадоров, голденов и бишонов — они терпеливы и дружелюбны.

Сколько стоит содержание?
В среднем 5-10 тысяч рублей в месяц, включая корм, ветеринара и уход.

Что делать, если собака не любит обниматься?
Не заставляйте. Ласка приходит с доверием — дайте ей время.

Мифы и правда

Миф: питбули опасны.
Правда: при правильном воспитании они невероятно добрые.

Миф: крупные собаки не бывают ласковыми.
Правда: ньюфаундленд и овчарка опровергают это ежедневно.

Миф: маленькие породы не нуждаются в прогулках.
Правда: активность нужна всем — и мопсу, и бишону.

3 интересных факта

  1. Лабрадоры чаще других становятся собаками-поводырями.

  2. Бишон-фризе был любимцем французских аристократов.

  3. Ньюфаундленды умеют плавать даже в ледяной воде.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке собаки стали не просто помощниками человека, а полноценными членами семьи. Селекционеры начали обращать внимание на темперамент — так появились породы-компаньоны, способные утешать, радовать и поддерживать.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Недвижимость
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Последние материалы
От звука гитар до звона монет: дом Оззи Осборна продают по цене, доступной только избранным
Шотландский мост, где собаки сходят с ума: тайна, которая пугает уже несколько поколений
Золотой яд на ложке: что бывает, если переоценить пользу меда и довериться сладости, а не разуму
Ваш дом сходит с ума: 7 признаков, что в квартире завелись незваные соседи
Мягко обнимает, но предаёт возраст: какие шарфы превращают тренд в антимоду
Хвост вместо терапевта: восемь пород, которые прописывают объятия трижды в день
Не спешите рубить буреющую тую: вот что поможет вернуть ей жизнь за пару недель
Кошка приклеилась к вам на улице: это не мистика, а важное послание, которое вы игнорируете
Неочевидные очаги грязи: 6 забытых точек, без которых уборка никогда не будет полной
Тренировки становятся ловушкой: когда спорт перестаёт лечить и начинает ломать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.