Гоблинский дьявол из мелового ада: чудовище, которое океан поднял из бездны на свет

Понять тайны океана — всё равно что попытаться расшифровать древний язык, где каждое существо — отдельная история. Одним из самых загадочных персонажей подводного мира по праву считается акула-домовой, или акула-гоблин. Её облик настолько необычен, что вызывает одновременно ужас и восхищение. До недавнего времени считалось, что эти рыбы вырастают максимум до трёх метров, но улов 2023 года разрушил все представления: почти пятиметровая особь весом под тонну заставила учёных пересмотреть свои взгляды.
Акула-гоблин (митцекурина, скапаноринх) — редкий представитель ламнообразных. Несмотря на родство с белой акулой, внешне она совершенно иная: мягкое вытянутое тело, крупный хвостовой плавник и устрашающая морда с выдвижными челюстями. Учёные долго не могли определить её место в эволюционной цепочке, ведь ни одна другая акула не выглядит столь фантастически. Эта "живая ископаемая" скорее напоминает древнего монстра, чем современную рыбу.
Встретить митцекурину вживую почти невозможно. Она живёт на глубинах от 40 до 1370 метров, чаще — около 800. Эти акулы предпочитают темноту и покой, где давление чудовищно высокое, а свет не проникает вовсе. Из-за этого пойманные особи быстро погибают при подъёме на поверхность — единственная акула прожила в неволе всего неделю в аквариуме Токийского университета.
Именно поэтому большую часть сведений об этих существах учёные получают из изучения случайных уловов и музейных экземпляров. Даже фотографии акул-гоблинов — редкость: чаще можно встретить их изображения на иллюстрациях.
Несмотря на устрашающий облик, акула-домовой — не агрессивный убийца, а терпеливый засадный хищник. Её длинный, похожий на лопату нос — не украшение, а инструмент. В нём расположены особые сенсорные клетки — ампулы Лоренцини. Они улавливают электрические сигналы живых организмов, помогая хищнице чувствовать добычу в полной темноте.
Учёные полагают, что митцекурина не гоняется за жертвой, а медленно плывёт по течению, выжидая удобный момент. Когда цель оказывается рядом, акула выстреливает челюстью вперёд — со скоростью более 3 м/с. Нижняя челюсть движется чуть быстрее, создавая эффект молниеносного удара.
До 2023 года никто не видел беременную самку этой акулы. Первую такую особь поймали совсем недавно, и пока данные о ней изучаются. По аналогии с другими ламнообразными, предполагается, что акула-гоблин живородящая и рождает мало потомков. Эмбрионы, вероятно, питаются неоплодотворёнными яйцами или даже своими собратьями в утробе матери — как и у некоторых других видов акул.
|Характеристика
|Акула-гоблин
|Белая акула
|Среда обитания
|Глубоководные зоны (до 1300 м)
|Поверхностные воды, до 300 м
|Длина тела
|До 5 м
|До 6 м
|Тип охоты
|Засадная, с сенсорным наведением
|Активная, с преследованием
|Размножение
|Предположительно живорождение
|Живорождение
|Продолжительность жизни
|До 30 лет
|До 70 лет
Изучайте их повадки по документальным съёмкам и научным публикациям.
Не покупайте сувениры или челюсти акул — это поддерживает браконьерство.
Если вы дайвер, избегайте глубоководных погружений без сопровождения.
Участвуйте в программах поддержки океанографии — это помогает сохранять редкие виды.
Исчезновение этого вида станет тревожным сигналом для всей морской экосистемы. Глубоководные хищники играют роль "санитаров" океана, регулируя численность слабых и больных рыб. Потеря одного такого звена может вызвать непредсказуемые изменения на глубине, где всё связано тончайшими нитями.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный объект для науки
|Практически не поддаётся наблюдению
|Древний вид, живое ископаемое
|Не выживает вне глубины
|Не представляет угрозы человеку
|Плохо изучена биология и размножение
Как выглядит акула-гоблин?
У неё удлинённая морда, розоватая кожа и длинные подвижные челюсти, которые могут выдвигаться вперёд при атаке.
Где её можно встретить?
В основном в Тихом океане — у берегов Японии, Новой Зеландии, Южной Африки и Австралии.
Почему её называют "акулой-домовым"?
Из-за пугающего внешнего вида и способности внезапно появляться из темноты.
При рождении малыши уже длиной около 80 см.
Кожа акулы полупрозрачная — через неё видно кровеносные сосуды.
В некоторых культурах её считают символом тайных глубин и морских духов.
Первое научное описание акулы-гоблина появилось в конце XIX века. Тогда учёные были уверены, что перед ними вымерший вид. С тех пор поймано лишь несколько десятков особей, и каждая из них — событие мирового масштаба. В XXI веке интерес к митцекурине только растёт: современные технологии позволяют изучать её ДНК и поведение, не нарушая покой океанских глубин.
