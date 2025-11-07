Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы не растут? Вот что японцы делают иначе — секреты ухода, о которых никто не говорит
Древний Рим раскрывает свои тайны: раскопан бассейн, рядом с которым скрывается загадочная аномалия
Сим-карта под контролем: зачем на самом деле нужен период охлаждения после роуминга
Дата на правах решает судьбу водителя: как не оказаться вне закона из-за просрочки и бюрократии
Один перекус — и можно вызывать скорую: кому противопоказана шаурма
Плодородие уходит сквозь пальцы: почему земля перестала плодоносить и как это исправить
Логистические хитрости для доставки деликатесов: как краб из Мурманска покоряет китайский рынок
Шокирующее убийство криптомошенника Романа Новака в ОАЭ: что скрывает его блестящая биография
Когда тело само становится тренажёром: эта тренировка раскрывает потенциал дельт

Три копеечных предмета сделают кота счастливее дорогого корма: проверьте свою квартиру

1:29
Зоосфера

Каждому хозяину хочется, чтобы кошка была не просто ухоженной, а по-настоящему счастливой. Для этого питомцу нужно не так много: немного пространства, немного развлечений и немного внимания. Кошки по натуре охотники, но в квартире им приходится адаптироваться к жизни без добычи и ветра свободы. Если создать для них подходящую среду, пушистый друг станет спокойнее, ласковее и проживёт дольше.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот

Полочки и высота — территория кошачьего счастья

Кошки обожают наблюдать за всем, что происходит вокруг. Им важно видеть пространство сверху — это инстинкт охотника и способ чувствовать безопасность.
В дикой природе кошки выбирают возвышения, чтобы оценить обстановку и не стать добычей. Дома ту же роль выполняют шкафы, телевизоры и холодильники.

Лучше не бороться с этим поведением, а направить его в безопасное русло. Установите настенные полочки, по которым кошка сможет прыгать и отдыхать. Есть специальные кошачьи комплексы с лестницами и домиками, но подойдут и обычные прочные полки, покрытые ковролином или войлоком.

"Для кошки важно иметь место, где она может уединиться и наблюдать, не чувствуя угрозы", — отмечает ветеринар Ольга Климова.

Не располагайте полки слишком близко к потолку — оставьте пространство, чтобы питомец мог удобно ложиться и вставать. Если кошка пожилая или с избыточным весом, установите несколько уровней, чтобы ей не приходилось совершать высокие прыжки.

Уютный подоконник — любимое место для наблюдения

Подоконник — это кинотеатр, обсерватория и солнечный пляж в одном лице. Большинство кошек любят проводить там часы, наблюдая за птицами, машинами и прохожими. Чтобы сделать это место комфортным, достаточно убрать лишние предметы и постелить мягкую подушку или лежанку.

Некоторые владельцы используют специальные крепящиеся полки для кошек на окне - они выдерживают вес животного и создают уютный "балкончик". Если окно выходит на солнечную сторону, можно добавить шторку или тюль, чтобы питомец не перегревался.

"Свет и движение за окном стимулируют кошку, но не вызывают стресса, если у неё есть возможность отойти", — говорит фелинолог Марина Петрова.

Убедитесь, что окно закрывается надёжно, особенно если кошка любит вставать на задние лапы и касаться стекла. Безопасность должна быть приоритетом.

Игрушки — ключ к активности и хорошему настроению

Даже самая домашняя кошка нуждается в игре. Игра — это не просто развлечение, а способ реализовать инстинкт охотника. Без неё животное может скучать, толстеть и даже становиться раздражительным.

Лучше всего работают игрушки, которые имитируют добычу: махалки, мышки на верёвочке, мячи с перьями. У кошек сильная зрительная и слуховая реакция, поэтому движущиеся и шуршащие предметы привлекают их больше всего.

Постарайтесь чередовать игрушки, чтобы питомцу не наскучили одни и те же. Можно использовать простые варианты — бумажные шарики, коробки с отверстиями, старые ленточки. Главное, чтобы кошка могла охотиться, прыгать и выпускать когти безопасно.

"Игра для кошки — это не каприз, а необходимость. Она помогает снять напряжение и поддерживает здоровье", — добавляет зоопсихолог Евгений Морозов.

Таблица "Сравнение"

Элемент Зачем нужен Как реализовать
Полочки на стенах Возможность наблюдать, чувствовать безопасность Установить на разной высоте, покрыть нескользящим материалом
Подоконник Место для отдыха и наблюдения Убрать лишние вещи, добавить лежанку или коврик
Игрушки Физическая активность, снятие стресса Махалки, мячики, коробки, интерактивные мышки

Советы шаг за шагом

  1. Освободите пространство у стены или окна.

  2. Установите одну-две полочки для прыжков.

  3. Обустройте подоконник — добавьте подушку, уберите растения и предметы.

  4. Купите или сделайте несколько игрушек, которые кошка сможет таскать и кусать.

  5. Выделяйте 10-15 минут в день для совместных игр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ругать кошку за прыжки на мебель.
    Последствие: стресс, потеря доверия.
    Альтернатива: обустроить безопасные полки для лазания.

  • Ошибка: держать игрушки постоянно на виду.
    Последствие: быстрое привыкание и потеря интереса.
    Альтернатива: менять игрушки каждые 2-3 дня.

  • Ошибка: лишать кошку доступа к окну.
    Последствие: скука и апатия.
    Альтернатива: создать уютный наблюдательный подоконник.

А что если квартира маленькая?

Даже в небольшой комнате можно создать комфортное кошачье пространство. Используйте угловые полки, подоконники с креплением на батарею и вертикальные комплексы. Главное — задействовать высоту, а не площадь.

Если нет места для полок, поставьте когтеточку-домик: она сочетает в себе площадку, убежище и тренажёр.

Плюсы и минусы кошачьего обустройства

Плюсы Минусы
Кошка спокойнее и активнее Требуется немного времени и усилий
Меньше порчи мебели Нужно выделить место
Улучшается здоровье и поведение Придётся регулярно убирать шерсть

FAQ

Как часто нужно играть с кошкой?
Ежедневно, хотя бы по 10-15 минут. Игры поддерживают физическую форму и предотвращают скуку.

Какую лежанку выбрать для подоконника?
Лучше с бортиками и съёмным чехлом — их легко стирать.

Можно ли заменить игрушки подручными средствами?
Да, кошки обожают бумажные шары, картонные коробки и верёвочки — важно, чтобы они были безопасны и без мелких деталей.

Мифы и правда

Миф: Кошки сами по себе и не нуждаются в развлечениях.
Правда: Даже независимым питомцам нужна стимуляция — иначе они впадают в скуку и начинают портить мебель.

Миф: Кошке достаточно миски и лотка.
Правда: Ей необходимо пространство, где можно охотиться, играть и отдыхать.

Миф: Если кошка не выходит на улицу, ей не нужен спорт.
Правда: Домашние кошки страдают от гиподинамии, и игра — лучший способ поддерживать форму.

3 интересных факта

• У кошек есть "внутренний компас" — они запоминают расположение предметов и маршрутов в квартире.
• Подъём на высоту снижает у кошек уровень тревожности.
• Некоторые породы (например, бенгальские и абиссинские) нуждаются в активных играх в 2-3 раза больше, чем обычные.

Исторический контекст

Ещё в Древнем Египте кошек считали священными существами. Им разрешалось свободно ходить по домам и даже присутствовать за трапезой хозяев. Сегодня кошки стали полноценными членами семьи, но их потребности остались прежними: движение, наблюдение и охота — три основы кошачьего счастья.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Домашние животные
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Дата на правах решает судьбу водителя: как не оказаться вне закона из-за просрочки и бюрократии
Один перекус — и можно вызывать скорую: кому противопоказана шаурма
Плодородие уходит сквозь пальцы: почему земля перестала плодоносить и как это исправить
Логистические хитрости для доставки деликатесов: как краб из Мурманска покоряет китайский рынок
Шокирующее убийство криптомошенника Романа Новака в ОАЭ: что скрывает его блестящая биография
Когда тело само становится тренажёром: эта тренировка раскрывает потенциал дельт
Разглаживаем мимические линии за 7 минут: простой метод, который изменит ваше лицо
Тихие гости из бездны: доказательства, что мы не одни даже в собственной Солнечной системе
ФНС идет по следу скрытых доходов: кого ждут новые проверки и штрафы
Идеальный порядок, которому позавидует свекровь: как организовать холодильник раз и навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.