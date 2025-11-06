Доброта, которая убивает: москвичи обрекают уток на гибель, даже не замечая этого

6:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Аномально тёплая погода, о которой предупреждали синоптики, не нарушила природные процессы. По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования Москвы Азамата Кунафина, флора и фауна региона давно приспособились к колебаниям климата — от ранней весны до продолжительной осени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек кормит утку

"Рептилии уже впали в спячку до весны, млекопитающие также постепенно переходят в состояние зимней спячки, и этот процесс не является одномоментным", — уточнил Азамат Кунафин.

Таким образом, для ежей, змей, насекомых и даже клещей нынешнее тепло не стало помехой — их биологические циклы идут по привычному сценарию.

Почему теплая погода не сбивает животных с ритма

Животные ориентируются не только на температуру, но и на сокращение светового дня. Этот фактор запускает механизмы подготовки к зиме: накопление жира, поиск убежищ, миграцию.

Согласно наблюдениям специалистов, большинство видов успело перейти в состояние покоя. Для спячки важно именно постепенное охлаждение, а не резкое похолодание, поэтому нынешняя осень даже облегчила переходный период.

Перелетные птицы: миграция по графику

Процесс миграции у птиц растянут во времени — с конца сентября до ноября. У каждой породы свои сроки: кто-то покидает регион раньше, кто-то позже.

"Невозможно назвать конкретный день, когда последняя перелётная птица покинет столичный регион, поскольку у каждого вида свои сроки миграции, и пока эти процессы не выходят за пределы нормы", — отметил Азамат Кунафин.

Тем не менее, часть птиц, например утки-кряквы, остаётся зимовать в Москве. Причина — человеческое вмешательство.

Когда помощь оборачивается вредом

Постоянное кормление уток на водоёмах привело к тому, что некоторые из них перестали улетать. Для орнитологов это тревожный сигнал.

"Хотя большинство крякв мигрирует, определённая часть популяции остаётся зимовать, привыкнув к регулярному кормлению. С биологической точки зрения это негативное явление", — подчеркнул Азамат Кунафин.

Если люди перестают подкармливать птиц зимой, когда естественной пищи почти нет, утки оказываются на грани гибели. Эксперты советуют не нарушать естественные механизмы выживания животных — природа лучше знает, когда пора лететь на юг, как сообщает Москва 24.

Как действовать, если встретили дикое животное

Не подходите близко и не пытайтесь помочь без необходимости. Если животное выглядит здоровым, просто обойдите его стороной — вероятно, оно ищет место для зимовки. При подозрении на травму или инфекцию звоните на горячую линию правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Не кормите диких животных — особенно в городских парках. Держите домашних питомцев на поводке, чтобы избежать случайных контактов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Кормить уток хлебом и булками.

Последствие: Нарушение пищеварения и зависимость от человека.

Альтернатива: Использовать специализированные зерновые смеси или вовсе не кормить.

Ошибка: Подходить к еже или змее, чтобы "помочь".

Последствие: Укус, стресс у животного, нарушение спячки.

Альтернатива: Сообщить специалистам или оставить животное в покое.

Сравнение: реакции животных на тёплую осень

Группа животных Поведение Комментарий Рептилии Уже ушли в спячку Температура не влияет критично Ежи и мелкие млекопитающие Готовятся к зиме Идёт накопление жира Насекомые и клещи Переходят в фазу покоя Активность снижается Перелётные птицы Завершают миграцию В пределах нормы Утки-кряквы Частично остаются зимовать Из-за кормления людьми

А что если зима задержится?

Если холода наступят позже обычного, большинство животных адаптируется без проблем. Но важно помнить: продлённое тепло может вызвать "ложное пробуждение" у некоторых насекомых и спящих зверьков. Поэтому специалисты продолжают мониторинг, чтобы вовремя выявить такие отклонения.

Плюсы и минусы аномально тёплой осени

Плюсы Минусы Животным легче подготовиться к зиме Увеличивается риск нарушения миграции Снижается смертность среди мелких зверей Дольше активны клещи Проще контролировать экологическую ситуацию Птицы зависят от подкормки

FAQ

Почему утки не улетают из Москвы?

Из-за обилия пищи, которую дают горожане, часть птиц адаптировалась к зимовке в городе.

Стоит ли кормить птиц зимой?

Лучше не делать этого систематически — постоянная подкормка нарушает естественные инстинкты.

Что делать, если встретил ежа в ноябре?

Не трогайте. Вероятно, он ищет место для спячки. Если животное раненое — звоните специалистам.

Мифы и правда

Миф: Теплая осень сбивает животных с биоритмов.

Правда: Большинство видов ориентируется на длину дня, а не только на температуру.

Миф: Кормление птиц всегда полезно.

Правда: Избыточная помощь делает их зависимыми от человека.

Миф: Все змеи спят только в мороз.

Правда: Рептилии впадают в спячку заранее, задолго до первых снегов.

3 интересных факта

В Москве насчитывается около 150 видов птиц, из которых треть зимует в пределах города. Ежи могут менять место спячки, если температура поднимается выше нормы. Городские утки способны выдерживать морозы до -20 °C, если у них есть открытая вода.

Исторический контекст

Ранее в XX веке зима в столичном регионе наступала стабильно в ноябре. Сегодня климат изменился: периоды тепла стали дольше, а снегопады — короче. Несмотря на это, городская фауна демонстрирует удивительную устойчивость. Наблюдения показывают, что большинство видов успешно адаптируется, сохраняя баланс между природой и урбанизацией.