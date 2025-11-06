Доброта, которая убивает: москвичи обрекают уток на гибель, даже не замечая этого

Аномально тёплая погода, о которой предупреждали синоптики, не нарушила природные процессы. По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования Москвы Азамата Кунафина, флора и фауна региона давно приспособились к колебаниям климата — от ранней весны до продолжительной осени.
"Рептилии уже впали в спячку до весны, млекопитающие также постепенно переходят в состояние зимней спячки, и этот процесс не является одномоментным", — уточнил Азамат Кунафин.
Таким образом, для ежей, змей, насекомых и даже клещей нынешнее тепло не стало помехой — их биологические циклы идут по привычному сценарию.
Животные ориентируются не только на температуру, но и на сокращение светового дня. Этот фактор запускает механизмы подготовки к зиме: накопление жира, поиск убежищ, миграцию.
Согласно наблюдениям специалистов, большинство видов успело перейти в состояние покоя. Для спячки важно именно постепенное охлаждение, а не резкое похолодание, поэтому нынешняя осень даже облегчила переходный период.
Процесс миграции у птиц растянут во времени — с конца сентября до ноября. У каждой породы свои сроки: кто-то покидает регион раньше, кто-то позже.
"Невозможно назвать конкретный день, когда последняя перелётная птица покинет столичный регион, поскольку у каждого вида свои сроки миграции, и пока эти процессы не выходят за пределы нормы", — отметил Азамат Кунафин.
Тем не менее, часть птиц, например утки-кряквы, остаётся зимовать в Москве. Причина — человеческое вмешательство.
Постоянное кормление уток на водоёмах привело к тому, что некоторые из них перестали улетать. Для орнитологов это тревожный сигнал.
"Хотя большинство крякв мигрирует, определённая часть популяции остаётся зимовать, привыкнув к регулярному кормлению. С биологической точки зрения это негативное явление", — подчеркнул Азамат Кунафин.
Если люди перестают подкармливать птиц зимой, когда естественной пищи почти нет, утки оказываются на грани гибели. Эксперты советуют не нарушать естественные механизмы выживания животных — природа лучше знает, когда пора лететь на юг, как сообщает Москва 24.
Не подходите близко и не пытайтесь помочь без необходимости.
Если животное выглядит здоровым, просто обойдите его стороной — вероятно, оно ищет место для зимовки.
При подозрении на травму или инфекцию звоните на горячую линию правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.
Не кормите диких животных — особенно в городских парках.
Держите домашних питомцев на поводке, чтобы избежать случайных контактов.
Ошибка: Кормить уток хлебом и булками.
Последствие: Нарушение пищеварения и зависимость от человека.
Альтернатива: Использовать специализированные зерновые смеси или вовсе не кормить.
Ошибка: Подходить к еже или змее, чтобы "помочь".
Последствие: Укус, стресс у животного, нарушение спячки.
Альтернатива: Сообщить специалистам или оставить животное в покое.
|Группа животных
|Поведение
|Комментарий
|Рептилии
|Уже ушли в спячку
|Температура не влияет критично
|Ежи и мелкие млекопитающие
|Готовятся к зиме
|Идёт накопление жира
|Насекомые и клещи
|Переходят в фазу покоя
|Активность снижается
|Перелётные птицы
|Завершают миграцию
|В пределах нормы
|Утки-кряквы
|Частично остаются зимовать
|Из-за кормления людьми
Если холода наступят позже обычного, большинство животных адаптируется без проблем. Но важно помнить: продлённое тепло может вызвать "ложное пробуждение" у некоторых насекомых и спящих зверьков. Поэтому специалисты продолжают мониторинг, чтобы вовремя выявить такие отклонения.
|Плюсы
|Минусы
|Животным легче подготовиться к зиме
|Увеличивается риск нарушения миграции
|Снижается смертность среди мелких зверей
|Дольше активны клещи
|Проще контролировать экологическую ситуацию
|Птицы зависят от подкормки
Почему утки не улетают из Москвы?
Из-за обилия пищи, которую дают горожане, часть птиц адаптировалась к зимовке в городе.
Стоит ли кормить птиц зимой?
Лучше не делать этого систематически — постоянная подкормка нарушает естественные инстинкты.
Что делать, если встретил ежа в ноябре?
Не трогайте. Вероятно, он ищет место для спячки. Если животное раненое — звоните специалистам.
Миф: Теплая осень сбивает животных с биоритмов.
Правда: Большинство видов ориентируется на длину дня, а не только на температуру.
Миф: Кормление птиц всегда полезно.
Правда: Избыточная помощь делает их зависимыми от человека.
Миф: Все змеи спят только в мороз.
Правда: Рептилии впадают в спячку заранее, задолго до первых снегов.
В Москве насчитывается около 150 видов птиц, из которых треть зимует в пределах города.
Ежи могут менять место спячки, если температура поднимается выше нормы.
Городские утки способны выдерживать морозы до -20 °C, если у них есть открытая вода.
Ранее в XX веке зима в столичном регионе наступала стабильно в ноябре. Сегодня климат изменился: периоды тепла стали дольше, а снегопады — короче. Несмотря на это, городская фауна демонстрирует удивительную устойчивость. Наблюдения показывают, что большинство видов успешно адаптируется, сохраняя баланс между природой и урбанизацией.
