Красота маскирует ярость: эта птица убивает, защищая свою территорию — живой потомок динозавров

Мир пернатых полон удивительных существ — от миниатюрных колибри до огромных орлов. Но есть птица, о встрече с которой лучше даже не мечтать. Южный казуар, живущий в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии, признан самой опасной птицей в мире. Его внешность завораживает, но за экзотической красотой скрывается мощь, с которой не поспорит ни один хищник джунглей.
Казуар похож на существо из доисторической эпохи: высота — до двух метров, масса — до 76 килограммов. Голубая шея, ярко-красные кожистые отростки и костяной шлем на голове придают ему вид, достойный динозавра. Но куда опаснее его ноги — две мускулистые «пружины», каждая с когтем длиной до 12 сантиметров. Этим оружием казуар способен распороть даже кожу буйвола, не говоря уже о человеке.
В природе казуар обычно избегает конфликтов, но превращается в агрессора, если чувствует угрозу. Особенно яростно он защищает птенцов. В такие моменты птица способна развить скорость до 50 километров в час и прыгнуть на противника, нанося мощный удар ногами. Случаи нападения на людей редки, но зафиксированы даже смертельные исходы — например, в 2019 году во Флориде, где домашний казуар убил своего хозяина.
"Хотя эпизоды нападений казуара на человека редки, порой это все же случается", — отмечает эксперт по экологии птиц Хеннер Дамке.
|Птица
|Средняя масса
|Основное оружие
|Угроза для человека
|Южный казуар
|до 76 кг
|Когти на ногах
|Смертельно опасен при провокации
|Африканский страус
|до 145 кг
|Мощные ноги, клюв
|Опасен ударами, но чаще пугает
|Гарпия (орёл)
|до 9 кг
|Когти до 13 см
|Может атаковать мелких животных
|Филин вершинный
|до 3 кг
|Когти и клюв
|Атаки случаются крайне редко
Казуар выделяется среди всех — его сила сочетается с территориальностью и вспыльчивым нравом. Это не хищник в привычном понимании, но потенциальная угроза для любого, кто нарушит границы его территории.
Как выглядит казуар?
Это крупная нелетающая птица с ярким оперением, костяным гребнем и мощными лапами.
Сколько живёт казуар?
В дикой природе — около 40 лет, в неволе может дожить до 60.
Можно ли держать казуара дома?
Нет. Это крайне опасно: птица не поддаётся дрессировке и способна нанести смертельные ранения.
Почему казуары исчезают?
Главные угрозы — вырубка лесов и столкновения с автомобилями. В дикой природе осталось около 4 тысяч особей.
Южный казуар — удивительное напоминание о том, насколько тонка грань между красотой и опасностью в природе. Эта птица, похожая на древнего ящера, не нападает без причины, но требует уважения и дистанции. Сохранив для неё естественную среду обитания и научившись мирно сосуществовать, человек сможет защитить не только редкий вид, но и хрупкое равновесие дикой тропической экосистемы.
