На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники

5:17
Зоосфера

Милые пушистые грызуны, которых мы привыкли считать безобидными любителями орешков и зёрен, оказались вовсе не такими мирными. Новые наблюдения американских зоологов показали: суслики способны охотиться, причём делают это с поразительной сноровкой.

Агрессивный суслик
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Агрессивный суслик

Неожиданное открытие

Калифорнийские суслики десятилетиями считались растительноядными — основу их рациона составляли жёлуди, орехи, семена и фрукты. Иногда их замечали за поеданием насекомых или птичьих яиц, но учёные относили это к случайностям. Всё изменилось после наблюдений в рамках проекта "Долгосрочная поведенческая экология калифорнийских сусликов", который ведётся с 2013 года в парке Брионес (Калифорния).

В июне и июле 2024 года исследователи зафиксировали 74 встречи сусликов с полёвками, и в 31 случае суслики нападали первыми. Это поведение не оставляет сомнений — перед нами не падальщики, а настоящие хищники.

"Наблюдать, как суслики охотятся, было шокирующе. Мы привыкли считать их исключительно травоядными", — отметила соавтор исследования, биолог Дженнифер Смит.

Как охотятся суслики

Учёные выделили две основные тактики поведения:

  • Преследование на открытой местности: суслик быстро сокращает дистанцию и хватает жертву.
  • Засада: животное замирает у норы или кустов и внезапно атакует проходящую полёвку.

В 70% успешных случаев суслик уносил добычу, чтобы съесть её в укромном месте. Что удивительно, охотой занимались не только взрослые самцы, но и самки, а также молодняк.

Почему это случилось именно сейчас

За десятилетие наблюдений подобное поведение фиксировали впервые. Учёные предполагают, что всплеск хищной активности связан с резким увеличением численности полёвок — лёгкой и доступной добычи. Суслики оказались достаточно гибкими, чтобы подстроиться под новые условия и использовать новый источник пищи.

Как изменилось представление о сусликах

Параметр Раньше считалось Новые данные
Тип питания Травоядные с элементами всеядности Активные хищники
Поведение Осторожные, избегают конфликтов Нападают на мелких грызунов
Влияние среды Малозаметное Гибкая адаптация к численности добычи
Роль в экосистеме Семяраспространители Потенциальные регуляторы популяций

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать сусликов безобидными зерноедами.
    Последствие: недооценка их роли в экосистеме.
    Альтернатива: признать их всеядность и способность к охоте.

  • Ошибка: игнорировать поведенческие изменения мелких видов.
    Последствие: искажённая оценка пищевых цепей.
    Альтернатива: продолжать долговременные наблюдения.

  • Ошибка: объяснять всё лишь климатом.
    Последствие: упускаются внутренние механизмы адаптации.
    Альтернатива: учитывать динамику популяций и поведенческую пластичность.

А что если суслики и раньше были охотниками

Возможно, их хищное поведение существовало всегда, но оставалось незамеченным из-за редкости событий. Учёные предполагают, что всплески охоты могли происходить циклично — в периоды роста численности полёвок или дефицита растительной пищи. Теперь исследователи планируют установить камеры наблюдения и отследить, передаётся ли этот инстинкт от взрослых особей к молодым.

Плюсы и минусы нового поведения для экосистемы

Плюсы Минусы
Сдерживание численности полёвок Риск заражения паразитами от добычи
Расширение рациона и адаптивность Возможное сокращение биоразнообразия
Рост устойчивости популяции Повышенная агрессия между сусликами

FAQ

Почему суслики начали охотиться

Из-за изобилия мелких грызунов и доступности лёгкой добычи.

Опасны ли они для человека

Нет. Их охота направлена исключительно на животных меньшего размера.

Повлияет ли это на экосистему

Да, но не критично — суслики регулируют численность полёвок, поддерживая баланс.

Мифы и правда

  • Миф: суслики питаются исключительно растительной пищей.
    Правда: они всеядны и способны охотиться на грызунов.

  • Миф: только самцы демонстрируют агрессию.
    Правда: самки и молодые особи также участвуют в охоте.

  • Миф: изменение рациона вредно для популяции.
    Правда: наоборот, это повышает её устойчивость к колебаниям климата и пищи.

3 любопытных факта

  • Суслики используют передние лапы как ловчие инструменты, а не просто для копания.
  • Во время охоты они издают короткие резкие звуки — своего рода "боевой крик".
  • Некоторые суслики после охоты зарывают остатки добычи — возможный намёк на зачатки планирования.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
