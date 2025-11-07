На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники

Милые пушистые грызуны, которых мы привыкли считать безобидными любителями орешков и зёрен, оказались вовсе не такими мирными. Новые наблюдения американских зоологов показали: суслики способны охотиться, причём делают это с поразительной сноровкой.

Неожиданное открытие

Калифорнийские суслики десятилетиями считались растительноядными — основу их рациона составляли жёлуди, орехи, семена и фрукты. Иногда их замечали за поеданием насекомых или птичьих яиц, но учёные относили это к случайностям. Всё изменилось после наблюдений в рамках проекта "Долгосрочная поведенческая экология калифорнийских сусликов", который ведётся с 2013 года в парке Брионес (Калифорния).

В июне и июле 2024 года исследователи зафиксировали 74 встречи сусликов с полёвками, и в 31 случае суслики нападали первыми. Это поведение не оставляет сомнений — перед нами не падальщики, а настоящие хищники.

"Наблюдать, как суслики охотятся, было шокирующе. Мы привыкли считать их исключительно травоядными", — отметила соавтор исследования, биолог Дженнифер Смит.

Как охотятся суслики

Учёные выделили две основные тактики поведения:

Преследование на открытой местности: суслик быстро сокращает дистанцию и хватает жертву.

суслик быстро сокращает дистанцию и хватает жертву. Засада: животное замирает у норы или кустов и внезапно атакует проходящую полёвку.

В 70% успешных случаев суслик уносил добычу, чтобы съесть её в укромном месте. Что удивительно, охотой занимались не только взрослые самцы, но и самки, а также молодняк.

Почему это случилось именно сейчас

За десятилетие наблюдений подобное поведение фиксировали впервые. Учёные предполагают, что всплеск хищной активности связан с резким увеличением численности полёвок — лёгкой и доступной добычи. Суслики оказались достаточно гибкими, чтобы подстроиться под новые условия и использовать новый источник пищи.

Как изменилось представление о сусликах

Параметр Раньше считалось Новые данные Тип питания Травоядные с элементами всеядности Активные хищники Поведение Осторожные, избегают конфликтов Нападают на мелких грызунов Влияние среды Малозаметное Гибкая адаптация к численности добычи Роль в экосистеме Семяраспространители Потенциальные регуляторы популяций

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать сусликов безобидными зерноедами.

Последствие: недооценка их роли в экосистеме.

Альтернатива: признать их всеядность и способность к охоте.

Ошибка: игнорировать поведенческие изменения мелких видов.

Последствие: искажённая оценка пищевых цепей.

Альтернатива: продолжать долговременные наблюдения.

Ошибка: объяснять всё лишь климатом.

Последствие: упускаются внутренние механизмы адаптации.

Альтернатива: учитывать динамику популяций и поведенческую пластичность.

А что если суслики и раньше были охотниками

Возможно, их хищное поведение существовало всегда, но оставалось незамеченным из-за редкости событий. Учёные предполагают, что всплески охоты могли происходить циклично — в периоды роста численности полёвок или дефицита растительной пищи. Теперь исследователи планируют установить камеры наблюдения и отследить, передаётся ли этот инстинкт от взрослых особей к молодым.

Плюсы и минусы нового поведения для экосистемы

Плюсы Минусы Сдерживание численности полёвок Риск заражения паразитами от добычи Расширение рациона и адаптивность Возможное сокращение биоразнообразия Рост устойчивости популяции Повышенная агрессия между сусликами

Почему суслики начали охотиться

Из-за изобилия мелких грызунов и доступности лёгкой добычи.

Опасны ли они для человека

Нет. Их охота направлена исключительно на животных меньшего размера.

Повлияет ли это на экосистему

Да, но не критично — суслики регулируют численность полёвок, поддерживая баланс.

Мифы и правда

Миф: суслики питаются исключительно растительной пищей.

Правда: они всеядны и способны охотиться на грызунов.

Миф: только самцы демонстрируют агрессию.

Правда: самки и молодые особи также участвуют в охоте.

Миф: изменение рациона вредно для популяции.

Правда: наоборот, это повышает её устойчивость к колебаниям климата и пищи.

3 любопытных факта

Суслики используют передние лапы как ловчие инструменты, а не просто для копания.

Во время охоты они издают короткие резкие звуки — своего рода "боевой крик".

Некоторые суслики после охоты зарывают остатки добычи — возможный намёк на зачатки планирования.