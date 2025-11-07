На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники

Милые пушистые грызуны, которых мы привыкли считать безобидными любителями орешков и зёрен, оказались вовсе не такими мирными. Новые наблюдения американских зоологов показали: суслики способны охотиться, причём делают это с поразительной сноровкой.
Калифорнийские суслики десятилетиями считались растительноядными — основу их рациона составляли жёлуди, орехи, семена и фрукты. Иногда их замечали за поеданием насекомых или птичьих яиц, но учёные относили это к случайностям. Всё изменилось после наблюдений в рамках проекта "Долгосрочная поведенческая экология калифорнийских сусликов", который ведётся с 2013 года в парке Брионес (Калифорния).
В июне и июле 2024 года исследователи зафиксировали 74 встречи сусликов с полёвками, и в 31 случае суслики нападали первыми. Это поведение не оставляет сомнений — перед нами не падальщики, а настоящие хищники.
"Наблюдать, как суслики охотятся, было шокирующе. Мы привыкли считать их исключительно травоядными", — отметила соавтор исследования, биолог Дженнифер Смит.
Учёные выделили две основные тактики поведения:
В 70% успешных случаев суслик уносил добычу, чтобы съесть её в укромном месте. Что удивительно, охотой занимались не только взрослые самцы, но и самки, а также молодняк.
За десятилетие наблюдений подобное поведение фиксировали впервые. Учёные предполагают, что всплеск хищной активности связан с резким увеличением численности полёвок — лёгкой и доступной добычи. Суслики оказались достаточно гибкими, чтобы подстроиться под новые условия и использовать новый источник пищи.
|Параметр
|Раньше считалось
|Новые данные
|Тип питания
|Травоядные с элементами всеядности
|Активные хищники
|Поведение
|Осторожные, избегают конфликтов
|Нападают на мелких грызунов
|Влияние среды
|Малозаметное
|Гибкая адаптация к численности добычи
|Роль в экосистеме
|Семяраспространители
|Потенциальные регуляторы популяций
Ошибка: считать сусликов безобидными зерноедами.
Последствие: недооценка их роли в экосистеме.
Альтернатива: признать их всеядность и способность к охоте.
Ошибка: игнорировать поведенческие изменения мелких видов.
Последствие: искажённая оценка пищевых цепей.
Альтернатива: продолжать долговременные наблюдения.
Ошибка: объяснять всё лишь климатом.
Последствие: упускаются внутренние механизмы адаптации.
Альтернатива: учитывать динамику популяций и поведенческую пластичность.
Возможно, их хищное поведение существовало всегда, но оставалось незамеченным из-за редкости событий. Учёные предполагают, что всплески охоты могли происходить циклично — в периоды роста численности полёвок или дефицита растительной пищи. Теперь исследователи планируют установить камеры наблюдения и отследить, передаётся ли этот инстинкт от взрослых особей к молодым.
|Плюсы
|Минусы
|Сдерживание численности полёвок
|Риск заражения паразитами от добычи
|Расширение рациона и адаптивность
|Возможное сокращение биоразнообразия
|Рост устойчивости популяции
|Повышенная агрессия между сусликами
Из-за изобилия мелких грызунов и доступности лёгкой добычи.
Нет. Их охота направлена исключительно на животных меньшего размера.
Да, но не критично — суслики регулируют численность полёвок, поддерживая баланс.
Миф: суслики питаются исключительно растительной пищей.
Правда: они всеядны и способны охотиться на грызунов.
Миф: только самцы демонстрируют агрессию.
Правда: самки и молодые особи также участвуют в охоте.
Миф: изменение рациона вредно для популяции.
Правда: наоборот, это повышает её устойчивость к колебаниям климата и пищи.
