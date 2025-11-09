Учёные открыли существо, у которого мозг повсюду: морские ежи нарушили правила биологии

Морские ежи оказались куда сложнее, чем представлялось ранее. Международная команда биологов обнаружила, что эти морские животные обладают распределённым мозгом, охватывающим всё тело. Их нервные клетки и фоторецепторы образуют единую сеть, которая позволяет ежам воспринимать свет и реагировать на него без привычных органов зрения.
Ранее считалось, что морские ежи имеют простейшую нервную систему, но новое исследование, проведённое в Берлине, Неаполе, Вильфранше и Лионе, показало обратное. Учёные выяснили: нейроны ежей связаны в единую сеть, пронизывающую всё тело, и выполняют функции, аналогичные мозгу позвоночных животных.
Вместо централизованного мозга, как у человека или рыбы, у ежа каждая часть тела участвует в обработке сигналов. Это означает, что животное способно реагировать на раздражители любым участком тела, превращая организм в своеобразную "живую антенну".
"Мозг этих животных заполняет всё тело, а его организация напоминает мозг позвоночных", — отметила автор исследования, биолог Екатерина Морозова.
Учёные описали клетки, похожие на элементы человеческой сетчатки. Эти фоторецепторы разбросаны по поверхности тела и позволяют ежам различать яркость, направление и даже источник света. Некоторые клетки содержат два типа опсинов — белков, чувствительных к свету, — что говорит о способности ежей воспринимать разные спектры.
Такой механизм помогает морским ежам ориентироваться в пространстве и избегать опасности, несмотря на отсутствие глаз. Фактически, всё их тело "видит".
Исследование помогло понять, как один геном формирует две разные формы жизни: симметричную личинку и взрослую особь с пятиконечной радиальной структурой. Анализ отдельных клеток показал, что строение тела взрослого ежа напоминает строение головы, а многие гены, активные у позвоночных в мозге, у ежей работают в периферийных тканях.
Это доказывает, что морские ежи развили уникальную форму интеллекта без центра управления — сложную сеть, распределённую по всему телу.
|Животное
|Тип организации
|Мозговой центр
|Особенности
|Человек
|Централизованный
|Есть
|Мозг управляет всеми органами
|Осьминог
|Полураспределённый
|Несколько центров
|Развитые щупальца с нейронами
|Морской ёж
|Полностью распределённый
|Нет
|Всё тело реагирует на раздражители
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Рассматривать ежа как примитивное животное
|Недооценка его эволюционной сложности
|Использовать клеточные технологии для анализа функций
|Исключать беспозвоночных из нейроисследований
|Потеря уникальных моделей для изучения мозга
|Включать их в сравнительные исследования
|Игнорировать роль света в поведении
|Ошибочные выводы о реакции животных
|Проводить эксперименты при разных уровнях освещения
Учёные предполагают, что распределённые нервные системы могут встречаться у большего числа видов, чем считалось раньше. У медуз, гидр и некоторых червей наблюдаются похожие принципы — управление без центрального узла. Возможно, именно такая схема была первичной моделью мозга на ранних этапах эволюции.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая выживаемость при повреждениях тела
|Отсутствие сложных когнитивных функций
|Одновременная реакция на раздражители
|Затруднённая координация движений
|Энергетическая эффективность
|Невозможность концентрировать память
Прямых доказательств обучения нет, но реакция на повторяющиеся стимулы показывает зачатки адаптивного поведения.
Фоторецепторы по всему телу воспринимают свет и тень, помогая животному ориентироваться и прятаться от хищников.
Учёные выяснили, что гены, формирующие туловище у других животных, у ежей активны только во внутренних органах.
Интерес к морским ежам возник ещё в XIX веке, когда биологи заметили, что их развитие не похоже на других животных. Однако только современные технологии секвенирования позволили рассмотреть их нервную систему на клеточном уровне. Новое открытие стало ключом к пониманию того, как природа может строить интеллект без мозга в привычном смысле.
Открытие распределённого мозга у морских ежей меняет представление о границах интеллекта в живой природе. Эти существа доказывают, что разумность может принимать самые разные формы — от человеческого мозга до сети, пронизывающей всё тело. Возможно, именно такие организмы помогут учёным понять, как зародилось сознание на нашей планете.
