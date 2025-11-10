Море вспыхнуло изнутри: загадочные зелёные огни оказались сигналом от неизвестного вида

5:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На юге Японии, недалеко от острова Минамидайто, учёные впервые зафиксировали загадочные зелёные вспышки в морской пещере на глубине 385 метров. Сначала это выглядело как сбой техники, но затем стало ясно: свечение исходит от живых организмов. Так мир узнал о новом виде кораллов — Corallizoanthus aureus, который оказался не просто редкостью, а настоящей научной сенсацией.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Исследовательский подводный аппарат

Открытие на дне океана

Исследование провела команда Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC). Из-за опасного рельефа острова и сильных течений учёные использовали дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV). Именно он зафиксировал мягкое зелёное свечение в одной из карстовых пещер, когда его механический манипулятор случайно задел колонию неизвестных кораллов.

"Мы увидели, как стена пещеры вдруг загорелась изумрудным светом — это было похоже на дыхание подводного мира", — рассказал морской биолог Хироки Кисе.

Кораллы не светились постоянно — свечение возникало только при физическом контакте. Это и стало первым доказательством биолюминесценции, зафиксированной в глубоководной пещере.

Что известно о Corallizoanthus aureus

Несмотря на внешнее сходство с растениями, кораллы — это животные, и новый вид не исключение. Его полное научное название переводится как "золотистый кораллизоантус". Колонии состоят из множества полипов, соединённых общей тканью. Цвета — от бледно-жёлтого до янтарного, но при прикосновении полипы вспыхивают насыщенным зелёным.

Учёные полагают, что свечение выполняет защитную функцию. Когда к кораллу приближается хищник, контакт вызывает вспышку, способную привлечь других хищников, нападающих уже на нападающего. Таким образом, биолюминесценция служит своеобразной "сигнализацией".

Как учёные нашли живое золото океана

Для экспедиции использовался робот ROV с камерой высокого разрешения и датчиками химического состава воды. Он спускался в пещеру на глубину почти четырёхсот метров, где давление в десятки раз превышает атмосферное.

На видеозаписях видно, как робот случайно задевает колонию — и мгновенно в темноте вспыхивает зелёное сияние. Позже образцы были подняты на поверхность для генетического анализа.

Биолюминесцентные организмы океана

Организм Цвет свечения Механизм Глубина обитания Corallizoanthus aureus зелёный механическая стимуляция 385 м Медуза Aequorea victoria зелёно-голубой белок GFP 10-100 м Рыба-фонарик (Anomalops) сине-зелёный симбиоз бактерий 200-400 м Кальмар Watasenia scintillans голубой химическая реакция до 700 м

Новый коралл выделяется тем, что светится не из-за химической реакции или бактериального симбиоза, а исключительно при внешнем раздражении.

Почему это открытие важно

До сих пор случаи биолюминесценции у кораллов считались редкостью, особенно в тёмных, глубоких экосистемах. Обнаружение Corallizoanthus aureus меняет представление о распределении света в океанских пещерах.

"Мы предполагали, что на таких глубинах биолюминесценция невозможна, но природа снова нас удивила", — отметил исследователь Дэниел Грэм.

Найденный вид стал первым подтверждением того, что даже в средах, лишённых солнечного света, жизнь не только существует, но и использует свет как средство коммуникации.

А что если подобные виды уже рядом

Учёные считают, что подобные кораллы могут встречаться и в других районах Тихого океана, но пока остаются незамеченными из-за труднодоступности мест. Современные ROV и автономные подводные дроны с улучшенными сенсорами откроют возможность находить новые виды без риска для людей.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Расширяет знания о биолюминесценции Сложность изучения из-за глубины Помогает исследовать эволюцию кораллов Высокая стоимость экспедиций Открывает перспективы для биотехнологий Ограниченные образцы

FAQ

Почему коралл светится только при прикосновении

Предположительно, свечение связано с защитной реакцией на раздражение или угрозу.

Можно ли увидеть Corallizoanthus aureus своими глазами

Пока нет: пещера находится на глубине почти 400 метров, и туда допускают только подводные аппараты.

Используется ли свечение для общения

Такая гипотеза обсуждается, но подтверждений пока нет — требуются наблюдения в естественной среде.

3 интересных факта о свете под водой

На глубине 400 м солнечный свет полностью исчезает — всё, что светится, производит свет само.

Более 75% глубоководных организмов обладают биолюминесценцией, но у кораллов это зафиксировано впервые.

Белок GFP, выделенный из медузы, уже используется в медицине для отслеживания клеточных процессов — возможно, новый коралл подарит аналогичный биотехнологический инструмент.