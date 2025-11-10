Море вспыхнуло изнутри: загадочные зелёные огни оказались сигналом от неизвестного вида

На юге Японии, недалеко от острова Минамидайто, учёные впервые зафиксировали загадочные зелёные вспышки в морской пещере на глубине 385 метров. Сначала это выглядело как сбой техники, но затем стало ясно: свечение исходит от живых организмов. Так мир узнал о новом виде кораллов — Corallizoanthus aureus, который оказался не просто редкостью, а настоящей научной сенсацией.
Исследование провела команда Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC). Из-за опасного рельефа острова и сильных течений учёные использовали дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV). Именно он зафиксировал мягкое зелёное свечение в одной из карстовых пещер, когда его механический манипулятор случайно задел колонию неизвестных кораллов.
"Мы увидели, как стена пещеры вдруг загорелась изумрудным светом — это было похоже на дыхание подводного мира", — рассказал морской биолог Хироки Кисе.
Кораллы не светились постоянно — свечение возникало только при физическом контакте. Это и стало первым доказательством биолюминесценции, зафиксированной в глубоководной пещере.
Несмотря на внешнее сходство с растениями, кораллы — это животные, и новый вид не исключение. Его полное научное название переводится как "золотистый кораллизоантус". Колонии состоят из множества полипов, соединённых общей тканью. Цвета — от бледно-жёлтого до янтарного, но при прикосновении полипы вспыхивают насыщенным зелёным.
Учёные полагают, что свечение выполняет защитную функцию. Когда к кораллу приближается хищник, контакт вызывает вспышку, способную привлечь других хищников, нападающих уже на нападающего. Таким образом, биолюминесценция служит своеобразной "сигнализацией".
Для экспедиции использовался робот ROV с камерой высокого разрешения и датчиками химического состава воды. Он спускался в пещеру на глубину почти четырёхсот метров, где давление в десятки раз превышает атмосферное.
На видеозаписях видно, как робот случайно задевает колонию — и мгновенно в темноте вспыхивает зелёное сияние. Позже образцы были подняты на поверхность для генетического анализа.
|Организм
|Цвет свечения
|Механизм
|Глубина обитания
|Corallizoanthus aureus
|зелёный
|механическая стимуляция
|385 м
|Медуза Aequorea victoria
|зелёно-голубой
|белок GFP
|10-100 м
|Рыба-фонарик (Anomalops)
|сине-зелёный
|симбиоз бактерий
|200-400 м
|Кальмар Watasenia scintillans
|голубой
|химическая реакция
|до 700 м
Новый коралл выделяется тем, что светится не из-за химической реакции или бактериального симбиоза, а исключительно при внешнем раздражении.
До сих пор случаи биолюминесценции у кораллов считались редкостью, особенно в тёмных, глубоких экосистемах. Обнаружение Corallizoanthus aureus меняет представление о распределении света в океанских пещерах.
"Мы предполагали, что на таких глубинах биолюминесценция невозможна, но природа снова нас удивила", — отметил исследователь Дэниел Грэм.
Найденный вид стал первым подтверждением того, что даже в средах, лишённых солнечного света, жизнь не только существует, но и использует свет как средство коммуникации.
Учёные считают, что подобные кораллы могут встречаться и в других районах Тихого океана, но пока остаются незамеченными из-за труднодоступности мест. Современные ROV и автономные подводные дроны с улучшенными сенсорами откроют возможность находить новые виды без риска для людей.
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет знания о биолюминесценции
|Сложность изучения из-за глубины
|Помогает исследовать эволюцию кораллов
|Высокая стоимость экспедиций
|Открывает перспективы для биотехнологий
|Ограниченные образцы
Предположительно, свечение связано с защитной реакцией на раздражение или угрозу.
Пока нет: пещера находится на глубине почти 400 метров, и туда допускают только подводные аппараты.
Такая гипотеза обсуждается, но подтверждений пока нет — требуются наблюдения в естественной среде.
