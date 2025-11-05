Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотека как второй налог: Омская область тратит больше среднего, ряд регионов уходит в минус
Этот возраст критичен для здоровья женщин: важные шаги для сохранения здоровья и долголетия
Откройте банку — и узнайте свой биологический возраст: домашние тесты, которые расскажут всю правду
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Я настроена позитивно: Анфиса Чехова рассказала о внезапной беде и надежде на лучший исход
Зима проверяет не мотор, а водителя: когда комфорт в салоне становится врагом безопасности
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Собака выбрала в семье врага: почему питомец боится одного, а других обожает
Авария может случиться даже с идеальным водителем: правила, которые спасают жизнь

Ошибка в генах: почему некоторые собаки рождаются злыми, а воспитание почти не помогает

Зоосфера

Собаки по праву считаются лучшими друзьями человека, но даже самые преданные породы могут быть опасны. Кинологи составили рейтинг пород, чаще всего фигурирующих в статистике нападений. Итоги оказались неожиданными даже для опытных заводчиков.

Питбуль
Фото: pixabay.com by Cseszka is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Питбуль

Кто возглавил рейтинг

На первом месте оказались питбули. Эти собаки отличаются выносливостью, мощной мускулатурой и железной хваткой. При правильном воспитании они послушны и преданы, но без дисциплины способны проявлять агрессию.

"Питбуль — не зло, а сила без направляющей руки", — отметил кинолог Андрей Логинов.

Следом идут ротвейлеры - крупные собаки с мощным телосложением и выраженным охранным инстинктом. Они защищают хозяина до последнего, но при отсутствии социализации становятся неконтролируемыми.

На третьем месте — немецкая овчарка. Несмотря на её популярность среди полицейских и спасателей, именно эта порода часто попадает в сводки о нападениях. Причина проста: овчаркам нужна постоянная нагрузка, иначе их энергия находит выход в агрессии.

В рейтинг также вошли доберманы, бульмастифы и волчьи гибриды - породы, требующие опыта, терпения и строгой дрессировки.

Почему "опасные" не значит "злые"

Специалисты подчёркивают: агрессия не возникает из ниоткуда. Чаще всего её провоцирует неправильное воспитание, страх или отсутствие социализации. Даже самая сильная собака без внимания человека превращается в угрозу.

Тем не менее, генетика тоже играет роль. Некоторые породы создавались для охоты или боёв, где требовались смелость и реакция на раздражитель. Эти качества закрепились на уровне инстинктов и требуют корректировки через воспитание.

Сравнение популярных пород

Порода Характер Уровень опасности* Требования к воспитанию
Питбуль Сильный, упрямый Высокий Ранняя социализация, чёткие команды
Ротвейлер Территориальный, верный Средне-высокий Контроль и дрессировка
Немецкая овчарка Умная, энергичная Средний Ежедневные тренировки
Доберман Подвижный, осторожный Средний Контакт с хозяином
Волчий гибрид Непредсказуемый Очень высокий Не рекомендуется новичкам

*- по данным кинологических клубов и ветеринарной статистики.

Как избежать опасного поведения

  1. Начинайте обучение с детства. Щенок должен привыкать к людям и другим животным.

  2. Избегайте агрессии в дрессировке. Крик и физическое наказание вызывают страх и ответную реакцию.

  3. Нагружайте физически и умственно. Прогулки, команды, игры — всё это снижает уровень стресса.

  4. Контролируйте общение. Опытный хозяин всегда следит, как питомец реагирует на незнакомцев.

  5. Регулярно посещайте ветеринара. Иногда агрессия — симптом боли или болезни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать породу по внешности.

  • Последствие: трудности с контролем и воспитанием.

  • Альтернатива: изучить особенности темперамента заранее.

  • Ошибка: пренебрегать социализацией.

  • Последствие: собака боится людей, реагирует агрессивно.

  • Альтернатива: приучать к разным ситуациям и звукам с первых месяцев.

  • Ошибка: оставлять питомца без движения.

  • Последствие: переизбыток энергии выливается в деструктивное поведение.

  • Альтернатива: ежедневные тренировки и прогулки по часу минимум.

А что если всё же хочется завести сильную собаку?

Если человек уверен в своих силах, выбор породы должен сопровождаться ответственным подходом. Важно пройти курсы послушания, а в идеале — работать с кинологом. Сильные породы — не игрушка, но в руках опытного владельца они становятся надёжными защитниками семьи.

Плюсы и минусы "силовых" пород

Плюсы Минусы
Ум, сила, выносливость Требуют постоянного контроля
Отличные охранные качества Склонность к доминированию
Преданность хозяину Непредсказуемая реакция без воспитания
Возможность участия в спорте Не подходят новичкам

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какая порода чаще всего нападает на людей?
По данным кинологических центров — питбули и ротвейлеры.

Можно ли вырастить доброго питбуля?
Да, при грамотной дрессировке и социализации с щенячьего возраста.

Какая порода безопасна для семьи с детьми?
Лабрадор, голден-ретривер и колли считаются самыми надёжными компаньонами.

Мифы и правда

Миф: "Опасные породы нельзя приручить".
Правда: Всё зависит от воспитания и отношения хозяина.

Миф: "Питбули агрессивны от природы".
Правда: Их поведение формирует человек, а не генетика в чистом виде.

Миф: "Овчарки всегда послушны".
Правда: Без тренировок даже умная овчарка становится деструктивной.

Интересные факты

• Первые питбули выводились для охоты на быков, а не для боёв.
• У ротвейлеров интеллект сопоставим с уровнем трёхлетнего ребёнка.
• Доберманы считались "служебной элитой" армии в начале XX века.

Исторический контекст

Первые систематические исследования агрессивного поведения собак начались в 1970-х годах. Тогда же появились программы по обязательной дрессировке и регистрации опасных пород. Сегодня в ряде стран (включая Германию, Канаду и Австралию) действует особый контроль за содержанием питбулей и волчьих гибридов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Упражнение, которое заменит сразу три тренировки: пресс и спина скажут спасибо
Новости спорта
Упражнение, которое заменит сразу три тренировки: пресс и спина скажут спасибо
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Недвижимость
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Белоруссия закрывает дверь для грузовых авто из Евросоюза
Белоруссия закрывает дверь для грузовых авто из Евросоюза
Последние материалы
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Собака выбрала в семье врага: почему питомец боится одного, а других обожает
Авария может случиться даже с идеальным водителем: правила, которые спасают жизнь
Завтрак, который делает день лучше: как приготовить идеальную овсянку без хлопот
Фруктовая ловушка: как кислоты из полезных угощений незаметно разрушают эмаль детских зубов
Шаман и Мизулина поженились: выбор города, где прошла церемония, стал неожиданностью для всех
Верховный суд США смотрит на пошлины Трампа под лупой: ставки для экономики растут
Цены рухнут на треть: россиян ждет невиданное удешевление зарубежных поездок к 2026 году
Быстрее, точнее, спокойнее: чем мозг атлета превосходит мозг обычного человека
Ржавчина атакует: почему садоводы всё чаще сталкиваются с этой болезнью и как её победить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.