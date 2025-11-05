Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект сошел с ума: соцсети превращают его в цифрового психопата
Как превратить осенний вечер в праздник: рецепт домашних каштанов
Взлёт по-новому — умнее, тише и дальше: самолёты сократят расстояние до труднодоступных уголков России
Тропическое дыхание над Севером: как ураган Мелисса изменил российскую погоду в ноябре
Американский монстр научился шептать: Cadillac нашёл баланс между драйвом и комфортом
Когда каждая минута на вес золота: как действовать, если ребёнок решил не ждать врачей
Посей сейчас — соберёшь раньше всех: подзимний секрет ароматной петрушки
Дружба мешает отличить правду от лжи — открытие, которое удивило нейробиологов
Живёт во Франции, но не отпускает Москву: что Дмитрий Назаров* решил не продавать

Залетел крокодил на 3 кг: реки Омска внезапно превратились в щучье Эльдорадо

5:50
Зоосфера

Холодная осень в Омской области обернулась настоящим праздником для рыбаков. Пока другие жалуются на дожди и заморозки, местные любители тихой охоты отправляются на берега Иртыша и Омки за трофеями, которыми не грех похвастаться в соцсетях.

Вечер рыбака с сетью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вечер рыбака с сетью

Осенний сезон: когда рыба идёт на рекорды

Пока грибники с грустью прячут корзины, рыбаки продолжают выходить к воде. Щука, налим, окунь и язь — главные герои омских рек этой осени. Судя по публикациям в сообществе "Рыбалка в Омске", крупная добыча буквально сама идёт в руки — нужно лишь оказаться в нужном месте.

Один из таких удачливых рыбаков отправился к Омке, чтобы оценить перспективы ловли налима, и взял спиннинг "на всякий случай". Результат превзошёл все ожидания.

"Затем последовал сход и после этого началось Эльдорадо: три щуки подряд весом соответственно 800 г, 1,1 кг и 1,5 кг. Ну и финалочкой залетел крокодил почти на 3 кг", — отметил счастливый обладатель трофея.

Для рыбака это стал личный рекорд и доказательство того, что даже осенью вода в Омке хранит свои сюрпризы.

Где клюёт лучше всего

По наблюдениям местных, ближе к ноябрю рыба становится осторожнее, но активнее реагирует на приманку в "чистых пятнах" воды. Щука прячется возле мальков, поэтому опытные рыбаки внимательно следят за местами, где поверхность слегка колышется.

Особенно удачными в этом сезоне стали участки:
• район улицы Николая Штанина на Омке;
• затоны Иртыша в черте города — РЭБ и "Лампочка";
• переправа между Муромцево и Большеречьем;
• пригороды Омска — Николаевка и окрестности Тары.

Здесь ловят не только щуку, но и налима — хищника, который осенью особенно активен и охотится на мелкую рыбу, как сообщает gorod55.ru.

Сравнение уловов на Омке и Иртыше

Показатель Омка Иртыш
Основная рыба Щука, окунь Налим, судак, язь
Средний вес трофея 1,5-3 кг 2-3,5 кг
Удобство ловли Высокое — ближе к городу Среднее — много барж и помех
Лучшее время Утро, вечер День, перед закатом

Советы рыбакам

  1. Следите за погодой. Перед похолоданием рыба особенно активна.

  2. Используйте спиннинг средней жёсткости. Он помогает справиться с крупной добычей.

  3. Выбирайте естественные приманки. Осенью лучше работают цвета под малька.

  4. Не торопитесь. После первого схода крупная рыба может вернуться через несколько минут.

  5. Делайте фото! Осенние кадры с уловом — лучший трофей для зимних вечеров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ставить слишком тонкую леску.

  • Последствие: Потеря крупного экземпляра.

  • Альтернатива: Используйте шнур с разрывной нагрузкой от 8 кг.

  • Ошибка: Ловить в мутной воде.

  • Последствие: Снижается видимость приманки.

  • Альтернатива: Ищите участки с прозрачной водой или слабым течением.

  • Ошибка: Пренебрегать безопасностью.

  • Последствие: Обморожение и падения с берега.

  • Альтернатива: Одевайтесь послойно, используйте нескользящую обувь.

А что если поехать вдвоём?

Опыт показывает: рыбалка вдвоём приносит не только удовольствие, но и удваивает шансы на успех. Семейная пара из Николаевки доказала это на практике — им удалось выловить целую гору рыбы за несколько часов. Совместное увлечение укрепляет отношения и помогает делить радость победы.

Плюсы и минусы осенней рыбалки

Плюсы Минусы
Крупная активная рыба Холод и ветер
Меньше конкуренции на водоёмах Короткий световой день
Спокойная атмосфера на природе Скользкие берега
Возможность поймать трофей Требуется тёплое снаряжение

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда заканчивается "сезон жидкой воды"?
В среднем к концу ноября — когда первые морозы сковывают берега льдом.

Какая рыба сейчас наиболее активна?
Щука и налим — оба хищника готовятся к зиме и активно кормятся.

Нужна ли лицензия на ловлю?
Для любительской рыбалки на Омке и Иртыше в черте города лицензия не требуется.

Мифы и правда

Миф: "Осенью рыба уже не клюёт".
Правда: Клюёт, и как! Осенний период — один из самых продуктивных.

Миф: "На Иртыше сложно поймать крупную рыбу".
Правда: Наоборот — именно там чаще всего встречаются рекордные экземпляры.

Миф: "Налим ловится только зимой".
Правда: Осенью он особенно активен и идёт ближе к берегу.

Интересные факты

• Щука может менять окраску в зависимости от прозрачности воды.
• Налим — единственная пресноводная рыба, предпочитающая холод.
• В Омской области зарегистрировано более 50 официальных рыболовных сообществ.

Исторический контекст

Рыбалка на Иртыше имеет вековые традиции. В дореволюционные годы омские купцы устраивали соревнования по ловле щуки, а в советское время на берегах проводились массовые выезды с семьями. Сегодня социальные сети продолжают эту традицию — теперь рыбацкие "байки" и трофеи видит весь город.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Пышные листья — полный кошелёк: в чём магия замиокулькаса и как её не разрушить
Садоводство, цветоводство
Пышные листья — полный кошелёк: в чём магия замиокулькаса и как её не разрушить
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Искусственный интеллект сошел с ума: соцсети превращают его в цифрового психопата
Как превратить осенний вечер в праздник: рецепт домашних каштанов
Залетел крокодил на 3 кг: реки Омска внезапно превратились в щучье Эльдорадо
Взлёт по-новому — умнее, тише и дальше: самолёты сократят расстояние до труднодоступных уголков России
Тропическое дыхание над Севером: как ураган Мелисса изменил российскую погоду в ноябре
Американский монстр научился шептать: Cadillac нашёл баланс между драйвом и комфортом
Когда каждая минута на вес золота: как действовать, если ребёнок решил не ждать врачей
Посей сейчас — соберёшь раньше всех: подзимний секрет ароматной петрушки
Дружба мешает отличить правду от лжи — открытие, которое удивило нейробиологов
Живёт во Франции, но не отпускает Москву: что Дмитрий Назаров* решил не продавать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.