Не фантастика, а реальность: паразиты-зомби, похищающие мозг и меняющие поведение хозяев

Мир природы полон существ, которые поразительно напоминают чудовищ из фильмов ужасов. Некоторые паразиты способны буквально превращать своих хозяев в "зомби" — полностью лишая их воли и заставляя выполнять действия, выгодные захватчику. Эти микроскопические существа управляют поведением животных так, чтобы завершить свой жизненный цикл, размножиться и распространиться, зачастую ценой жизни жертвы.

Крыса в городе

Когда природа страшнее вымысла

То, что кажется сценарием фантастического фильма вроде The Last of Us, — реальность. "Зомби"-грибы, черви и простейшие действительно существуют. Они превращают насекомых, рыб, крабов и даже млекопитающих в марионеток, выполняющих чужую волю.

"В природе всё подчинено инстинкту выживания — даже если для этого приходится управлять чужим телом", — отметил биолог Александр Гринберг.

Ниже — десять самых впечатляющих примеров паразитов, чья изобретательность пугает даже учёных.

Кордицепс — гриб, создающий муравьёв-зомби

Гриб Ophiocordyceps unilateralis поражает муравьёв-плотников. Заражённый муравей теряет контроль над телом, карабкается на дерево и цепляется за лист, пока грибок прорастает сквозь его голову, выпуская споры. Так заражаются новые особи.

Этот гриб стал прототипом для зомби из The Last of Us, но в отличие от сериала, в реальной жизни он поражает лишь насекомых.

Sacculina carcini — паразит, кастрирующий крабов

Этот усоногий рак внедряется в тело зелёного краба и подавляет его нервную и репродуктивную систему. Краб перестаёт линять и теряет способность к размножению. Более того, под влиянием паразита он начинает ухаживать за чужой икрой, будто она его собственная.

Leucochloridium paradoxum — червь, превращающий улиток в пульсирующие маячки

Плоский червь поселяется в теле улитки и проникает в её щупальца, заставляя их пульсировать зелёно-розовыми полосами. Эти "сигналы" привлекают птиц, которые клюют улитку, тем самым помогая паразиту попасть к своему следующему хозяину.

Euhaplorchis californiensis — трематода, заставляющая рыб танцевать

Этот паразит внедряется в мозг рыбы-киллифиша и меняет её поведение. Рыба начинает трястись и подниматься к поверхности, словно танцуя. Такое странное поведение делает её лёгкой добычей для птиц — финальных хозяев паразита.

Dicrocoelium dendriticum — двуустка, управляющая муравьями

Эта трематода проходит сложный путь: от улитки к муравью, а затем — к жвачным животным. В мозге муравья паразит блокирует инстинкт самосохранения, заставляя того забираться на травинки и цепляться за них, чтобы быть съеденным коровой или овцой.

Toxoplasma gondii — паразит, превращающий крыс в самоубийц

Простейшее существо Toxoplasma gondii снижает страх грызунов перед кошками. Заражённая крыса не избегает хищника, а наоборот, ищет его запах. В результате кошка поедает грызуна, и паразит получает возможность размножаться в её организме.

Любопытно, что Toxoplasma gondii может заражать и людей. Некоторые исследования показывают связь между паразитом и повышенной склонностью к риску, но научные данные остаются противоречивыми.

Cymothoa exigua — рачок, поедающий язык рыбы

Этот паразит внедряется в рот рыбы, съедает её язык и сам занимает его место. После этого рыба продолжает жить, используя паразита как собственный орган. Ужасно, но факт: единственный известный случай в природе, когда паразит "заменяет" орган хозяина.

Hymenoepimecis argyraphaga — оса, заставляющая пауков плести дом смерти

Оса откладывает яйцо на теле паука. Личинка постепенно высасывает из него питательные вещества, при этом заставляет паука сплести особую сеть, идеально подходящую для кокона паразита. После завершения строительства личинка убивает паука и окукливается в его паутине.

Glyptapanteles — паразитическая оса, создающая телохранителей-зомби

Эта оса заражает гусеницу, откладывая в неё яйца. Когда личинки покидают тело хозяина, одна остаётся внутри и контролирует поведение гусеницы. Та стоит неподвижно над коконами паразита и защищает их, пока не погибнет.

Ribeiroia ondatrae — паразит, превращающий лягушек в монстров

Этот плоский червь поражает развивающихся головастиков, заставляя их вырастать с лишними или деформированными конечностями. Такие лягушки становятся лёгкой добычей для птиц — следующего хозяина паразита.

Почему паразиты управляют поведением хозяев

Смысл контроля — в выживании вида. Паразиту необходимо попасть в организм нужного животного, чтобы завершить свой жизненный цикл. Поэтому он меняет поведение хозяина так, чтобы увеличить шанс быть съеденным нужным хищником или попасть в нужную среду.

Плюсы и минусы симбиоза с точки зрения эволюции

Паразит Польза для него Последствия для хозяина Кордицепс распространение спор гибель муравья Sacculina полная зависимость краба кастрация и смерть Leucochloridium попадание в птицу частичная гибель улитки Toxoplasma размножение в кошках потеря инстинкта страха Cymothoa питание за счёт рыбы утрата языка

Мифы и правда о зомби — паразитах

Миф: паразиты всегда убивают хозяина.

Правда: часто они поддерживают жизнь жертвы до завершения цикла.

Миф: подобные организмы существуют только в тропиках.

Правда: их можно найти даже в умеренных широтах.

Миф: человек защищён от всех паразитов.

Правда: некоторые, как Toxoplasma gondii, могут проникать и в человеческий мозг.

3 интересных факта

Гриб Ophiocordyceps известен человечеству более 200 лет и даже используется в традиционной медицине Азии.

Поведение заражённых животных изучается нейробиологами как модель для понимания механизмов зависимости и страха.

Учёные предполагают, что подобные формы манипуляции могли сыграть роль в эволюции поведения животных.