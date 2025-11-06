Портал в прошлое: на дне Тихого океана нашли живое существо эпохи динозавров — время будто застыло

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:52
Зоосфера

На дне затонувшего кратера в Тихом океане исследователи нашли удивительное создание, которое будто вышло из другой эпохи. В прибрежных водах Вануату, среди бурлящих серных источников и густого мрака глубин, подводные камеры впервые запечатлели редчайшего наутилуса, существующего со времён динозавров.

Наутилус под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наутилус под водой

Где оживает прошлое

Экспедиция под руководством Криса Томпсона, морского эколога из организации National Geographic Pristine Seas, длилась месяц. Учёные исследовали воды вокруг архипелага Вануату, от мелководных кораллов до глубин более километра. Их целью было понять, какие формы жизни скрываются в почти неизведанных областях южной части Тихого океана.

"Мы исследовали воды на мелководье и на глубине до 1250 метров, используя различные методы, в том числе подводное плавание с аквалангом, системы дистанционной съёмки и наш подводный аппарат Argonauta", — сказал морской эколог Крис Томпсон.

Исследователи установили камеры в провинции Торба — одной из самых удалённых частей страны. Именно там они впервые запечатлели на видео редкое существо, напоминающее живой реликт — наутилуса Вануату.

Доисторический странник

Эти морские животные практически не изменились за последние 500 миллионов лет. Их раковина — прочная, спиральная, разделённая на отсеки, а способ передвижения основан на реактивном принципе: наутилус втягивает и выталкивает воду, словно миниатюрная подлодка.

На глубине 300-400 метров камеры засняли наутилуса, медленно плывущего по склону древнего подводного кратера. Сцена напоминала кадры документального фильма о мезозое.

"Под парящими в небе морскими птицами и потрясающими мелководными коралловыми рифами наши глубоководные камеры зафиксировали множество странных и удивительных существ", — отметил Крис Томпсон.

Гигантский кратер Куваэ

Особое внимание команда уделила затопленному кратеру действующего подводного вулкана Куваэ, расположенному неподалёку от острова Тонга. Это место известно повышенной температурой воды и выбросами серы — признаки активных геотермальных процессов.

"Недалеко от острова Тонга мы исследовали затопленный кратер действующего подводного вулкана Куваэ, изучая необычно тёплые воды с бурлящими серными источниками", — рассказал Томпсон.

В этих почти инопланетных условиях были замечены не только наутилусы, но и шестижаберные акулы, морские слизни гигантских размеров и кальмары, которых учёные в шутку прозвали "любовниками" за их парное поведение.

Вид Особенности Глубина обитания Уникальность
Наутилус Вануату Спиральная раковина, реактивное движение 300-400 м Доисторическое происхождение
Шестижаберная акула Медлительная, крупная, выживает в условиях низкого кислорода 700-1000 м Редко встречается в южных водах
Скат Hexatrygon bickelli Плоское тело, гибкие лучи 500 м Выглядит как "космический корабль"
Камчатский краб Lithodes sp. Активный, контактирует с оборудованием 1000 м Уникальное поведение
Красный люциан Lutjanus bohar Любопытный хищник до 200 м Реагирует на камеры

А что если

Что если на дне океана сохранились не только наутилусы, но и другие виды, считавшиеся вымершими? Некоторые учёные предполагают, что изолированные подводные кратеры могут служить "временны́ми капсулами" для древних экосистем. Возможно, на дне Куваэ существуют сообщества, развивавшиеся отдельно от остального океана сотни тысяч лет.

Интересные факты

  1. Наутилус может регулировать плавучесть, изменяя объём газа в камерах своей раковины.
  2. У этих существ до 90 щупалец без присосок — в отличие от кальмаров и осьминогов.
  3. Их родственники жили ещё в эпоху трилобитов, задолго до появления динозавров.

FAQ

Что делает наутилуса "живым ископаемым"?
Он сохранил строение тела и образ жизни, почти не изменившись за сотни миллионов лет.

Можно ли увидеть наутилуса в аквариумах?
Редко. Эти животные плохо переносят неволю и чувствительны к изменению давления.

Какая техника используется для глубоководных съёмок?
Применяются автономные камеры с приманками, подводные дроны и дистанционные роботы.

Мифы и правда

  • Миф: в глубинах океана почти нет жизни.
    Правда: даже на километровых глубинах процветают целые экосистемы, где царят крабы, акулы и креветки.
  • Миф: наутилус — это вид осьминога.
    Правда: он принадлежит к отдельной ветви головоногих моллюсков, более древней, чем осьминоги.
  • Миф: глубоководные исследования вредят природе.
    Правда: современные экспедиции используют щадящие методы и помогают охранять морскую среду.

Открытие наутилуса в затонувшем кратере Куваэ стало не просто научной сенсацией, а символом того, как мало мы знаем о собственней планете. Даже сегодня, когда спутники видят галактики за миллиарды световых лет, глубины Земли всё ещё хранят тайны, которых не коснулась цивилизация.

Экспедиция у берегов Вануату напомнила: природа умеет беречь свои секреты, а каждое новое погружение способно вернуть нас в прошлое — туда, где время будто остановилось.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
