Уши весят как мотор, а сердце — как арбуз: что делает слонов настоящими титанами саванны

Слоны — настоящие великаны среди всех наземных животных. Средний вес взрослой особи колеблется от трёх до пяти тонн — это примерно как 60 взрослых людей среднего телосложения. Масса животного зависит от его пола и вида: самцы почти всегда значительно крупнее самок.
Рост слона тоже внушительный: до четырёх метров в холке и семи метров в длину. Такое тело требует мощных мышц и органов. Вес распределён неравномерно — у каждой части тела свои особенности.
Слонята появляются на свет уже крупными: при росте менее метра они весят около 100-130 кг. Для сравнения — это масса взрослого человека. Слонёнок с первых часов стоит на ногах, но полностью зависит от матери.
Почти два года детёныши питаются молоком, постепенно переходя на растительную пищу. К пяти годам они становятся почти самостоятельными, а их вес приближается к тонне. Каждый месяц слонёнок прибавляет по 10-20 кг — рост впечатляющий даже для мира животных.
Африканский слон — крупнейшее сухопутное животное на Земле. Самцы могут весить более семи тонн при высоте до четырёх метров. Несмотря на внушительные габариты, эти исполины подвижны: они хорошо плавают, легко преодолевают склоны и бурные реки.
"Африканский слон остаётся символом силы и выносливости", — отметил биолог Дэвид Аттенборо.
Индийский слон — подвид азиатского, обитающий в Индии, Непале и на Шри-Ланке. Он меньше своего африканского родственника, но также впечатляет масштабами.
Рост в холке — до трёх метров, вес — до 5,5 тонн у самцов и около трёх тонн у самок. Интересно, что бивни есть только у самцов, и они почти в три раза короче, чем у африканских собратьев. Новорождённые индийские слонята весят 90-100 кг.
|Вид слона
|Вес самца, т
|Вес самки, т
|Вес новорождённого, кг
|Африканский
|до 7
|до 4
|до 165
|Индийский
|до 5,5
|около 3
|90-100
Официально рекордсменами считаются африканские саванные слоны. Один из самых крупных самцов, упомянутый в Книге рекордов Гиннеса, был застрелен в Анголе в 1974 году — по оценкам, он весил почти 12 тонн.
В неволе рекорд принадлежит израильскому слону по кличке Йося. Он живёт в зоопарке Рамат-Гана, весит около семи тонн и имеет рост 3,7 метра.
В Московском зоопарке одним из самых тяжёлых считался слон Шанго, набравший 5,5 тонн. Для сравнения, крупнейшее существо на планете — синий кит, достигающий 150 тонн.
Ошибка: считать, что все слоны весят одинаково.
Последствие: путаница при оценке веса или кормления в зоопарках.
Альтернатива: учитывать видовую принадлежность и пол животного.
Ошибка: полагать, что хобот служит для питья.
Последствие: неверное представление о физиологии слонов.
Альтернатива: помнить, что хобот — инструмент для захвата пищи и воды.
Ошибка: думать, что бивни есть у всех.
Последствие: ошибки в наблюдениях за азиатскими слонами.
Альтернатива: знать, что у индийских самок бивней нет вовсе.
|Плюсы
|Минусы
|Защита от браконьеров
|Ограниченное пространство
|Контроль за здоровьем
|Стресс и скука
|Сохранение редких видов
|Снижение естественных инстинктов
Слонёнок рождается уже с зубами — их шесть пар сменяются по мере роста.
Частота сердечных сокращений у взрослого слона в десять раз ниже, чем у человека.
Слоны способны узнавать себя в зеркале — редкая способность среди животных.
Сколько весит азиатский слон?
От трёх до пяти тонн. Они уступают по массе африканским, но живут дольше — до 70 лет.
Как взвешивают таких гигантов?
Используют огромные платформенные весы, рассчитанные на несколько тонн. В зоопарках вес часто рассчитывают по объёму тела.
Кто самый тяжёлый слон в мире?
Африканский самец весом почти 12 тонн, зафиксированный в Анголе в 1974 году.
Слоны появились на планете более 50 миллионов лет назад. Их далекие предки были размером с кабана, а хобот возник позже — как эволюционное преимущество. В древности этих животных приручали для боевых походов и тяжёлых перевозок. Сегодня большинство видов находятся под защитой, а 12 августа весь мир отмечает День слонов, напоминая о необходимости их сохранения.
