Уши весят как мотор, а сердце — как арбуз: что делает слонов настоящими титанами саванны

Зоосфера

Слоны — настоящие великаны среди всех наземных животных. Средний вес взрослой особи колеблется от трёх до пяти тонн — это примерно как 60 взрослых людей среднего телосложения. Масса животного зависит от его пола и вида: самцы почти всегда значительно крупнее самок.

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Рост слона тоже внушительный: до четырёх метров в холке и семи метров в длину. Такое тело требует мощных мышц и органов. Вес распределён неравномерно — у каждой части тела свои особенности.

  • Уши — природный кондиционер животного. Когда слон машет ими, охлаждается кровь, циркулирующая в многочисленных сосудах. Масса одной пары может достигать 100 кг, а одно ухо весит около 45 кг.
  • Зубы — у слона их 24 за всю жизнь, но сменяются они шесть раз. Каждый зуб может весить до девяти килограммов.
  • Сердце — круглое, а не заострённое, как у человека. Оно весит до 21 кг и сокращается всего около 30 раз в минуту.
  • Мозг — до 5 кг, что в несколько раз больше человеческого. Черепная коробка при этом настолько прочна, что её толщина достигает 15 см.
  • Хобот — универсальный инструмент, способный удерживать 11 литров воды и весить около 100 кг.
  • Бивни — удлинённые резцы, выступающие наружу. У африканских самцов они достигают трёх метров и весят около 90 кг за пару.

Сколько весит слонёнок

Слонята появляются на свет уже крупными: при росте менее метра они весят около 100-130 кг. Для сравнения — это масса взрослого человека. Слонёнок с первых часов стоит на ногах, но полностью зависит от матери.

Почти два года детёныши питаются молоком, постепенно переходя на растительную пищу. К пяти годам они становятся почти самостоятельными, а их вес приближается к тонне. Каждый месяц слонёнок прибавляет по 10-20 кг — рост впечатляющий даже для мира животных.

Вес африканского слона

Африканский слон — крупнейшее сухопутное животное на Земле. Самцы могут весить более семи тонн при высоте до четырёх метров. Несмотря на внушительные габариты, эти исполины подвижны: они хорошо плавают, легко преодолевают склоны и бурные реки.

  • Самцы — до 7 тонн.
  • Самки — около 4 тонн.
  • Новорождённые — до 165 кг.

"Африканский слон остаётся символом силы и выносливости", — отметил биолог Дэвид Аттенборо.

Вес индийского слона

Индийский слон — подвид азиатского, обитающий в Индии, Непале и на Шри-Ланке. Он меньше своего африканского родственника, но также впечатляет масштабами.

Рост в холке — до трёх метров, вес — до 5,5 тонн у самцов и около трёх тонн у самок. Интересно, что бивни есть только у самцов, и они почти в три раза короче, чем у африканских собратьев. Новорождённые индийские слонята весят 90-100 кг.

Таблица сравнения

Вид слона Вес самца, т Вес самки, т Вес новорождённого, кг
Африканский до 7 до 4 до 165
Индийский до 5,5 около 3 90-100

Самые большие слоны в истории

Официально рекордсменами считаются африканские саванные слоны. Один из самых крупных самцов, упомянутый в Книге рекордов Гиннеса, был застрелен в Анголе в 1974 году — по оценкам, он весил почти 12 тонн.

В неволе рекорд принадлежит израильскому слону по кличке Йося. Он живёт в зоопарке Рамат-Гана, весит около семи тонн и имеет рост 3,7 метра.

В Московском зоопарке одним из самых тяжёлых считался слон Шанго, набравший 5,5 тонн. Для сравнения, крупнейшее существо на планете — синий кит, достигающий 150 тонн.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что все слоны весят одинаково.
    Последствие: путаница при оценке веса или кормления в зоопарках.
    Альтернатива: учитывать видовую принадлежность и пол животного.

  2. Ошибка: полагать, что хобот служит для питья.
    Последствие: неверное представление о физиологии слонов.
    Альтернатива: помнить, что хобот — инструмент для захвата пищи и воды.

  3. Ошибка: думать, что бивни есть у всех.
    Последствие: ошибки в наблюдениях за азиатскими слонами.
    Альтернатива: знать, что у индийских самок бивней нет вовсе.

Плюсы и минусы содержания в неволе

Плюсы Минусы
Защита от браконьеров Ограниченное пространство
Контроль за здоровьем Стресс и скука
Сохранение редких видов Снижение естественных инстинктов

Интересные факты

  1. Слонёнок рождается уже с зубами — их шесть пар сменяются по мере роста.

  2. Частота сердечных сокращений у взрослого слона в десять раз ниже, чем у человека.

  3. Слоны способны узнавать себя в зеркале — редкая способность среди животных.

FAQ

Сколько весит азиатский слон?
От трёх до пяти тонн. Они уступают по массе африканским, но живут дольше — до 70 лет.

Как взвешивают таких гигантов?
Используют огромные платформенные весы, рассчитанные на несколько тонн. В зоопарках вес часто рассчитывают по объёму тела.

Кто самый тяжёлый слон в мире?
Африканский самец весом почти 12 тонн, зафиксированный в Анголе в 1974 году.

Мифы и правда

  • Миф: слон пьёт хоботом.
    Правда: он всасывает воду и переливает её в рот.
  • Миф: слоны боятся мышей.
    Правда: они просто реагируют на резкие движения и звуки.
  • Миф: все слоны одинаково крупные.
    Правда: индийские в среднем на треть меньше африканских.

Исторический контекст

Слоны появились на планете более 50 миллионов лет назад. Их далекие предки были размером с кабана, а хобот возник позже — как эволюционное преимущество. В древности этих животных приручали для боевых походов и тяжёлых перевозок. Сегодня большинство видов находятся под защитой, а 12 августа весь мир отмечает День слонов, напоминая о необходимости их сохранения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
