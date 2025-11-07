Собака делает это, когда ей страшно: ветеринары раскрыли тайный язык животных

Когда собака облизывает морду или губы, большинство хозяев решают: питомец просто хочет есть. Однако, как выяснили специалисты по поведению животных, за этим жестом может скрываться нечто гораздо более сложное — от лёгкого беспокойства до боли. Эксперт Мэтт Кейлесс объяснил, что облизывание — часть языка тела собаки, и важно уметь его "читать".

Милая коричневая собака высунувшая язык.

Не только про еду

По словам специалиста, облизывание не всегда связано с голодом. Иногда это признак стресса или психологического напряжения. Собаки часто облизываются, когда оказываются в непривычной ситуации: перед приёмом у ветеринара, в шумных местах, при встрече с незнакомыми людьми или даже при повышенных голосах в доме.

"Чрезмерное облизывание — это способ собаки успокоить себя и показать, что она не хочет конфликта", — пояснил эксперт Мэтт Кейлесс.

Такое поведение биологи называют сигналом примирения — жестом, который помогает животным избегать агрессии и снижать внутреннее напряжение.

Когда облизывание — сигнал тревоги

Если собака постоянно облизывает морду, даже в спокойной обстановке, это может быть симптомом физического недомогания.

Часто подобное поведение связано с

тошнотой или болями в желудке;

избыточным слюноотделением;

сухостью во рту при обезвоживании;

аллергией или раздражением слизистой;

проблемами с зубами или дёснами.

Хозяину стоит насторожиться, если облизывание сопровождается отказом от еды, вялостью, рвотой или тревожным взглядом. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару и исключить медицинские причины.

Как отличить стресс от привычки

Понять, почему собака облизывается, можно, если наблюдать за контекстом поведения.

Если питомец делает это при виде еды — это норма. Если же язык мелькает в ситуациях волнения или страха, речь идёт о стрессовой реакции.

Ситуация Возможное значение Перед кормлением Голод, ожидание еды В новой обстановке Нервозность, адаптация При громких звуках Страх После наказания Примирение, попытка избежать конфликта В жару Жажда или обезвоживание Без видимых причин Возможное недомогание

"Язык тела собаки — универсальный инструмент общения, но один и тот же сигнал может значить разное. Главное — смотреть на ситуацию целиком", — подчеркнул Мэтт Кейлесс.

Советы шаг за шагом: как помочь собаке

Оцените ситуацию. Облизывание на фоне стресса — не "каприз", а просьба о спокойствии. Уберите раздражители. Снизьте громкость, уберите незнакомых людей или шум. Обеспечьте безопасность. Дайте собаке возможность уединиться или лечь в знакомое место. Следите за гидратацией. Всегда держите миску с водой в доступе. Посетите ветеринара, если привычка стала навязчивой или сопровождается другими симптомами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Наказывать за облизывание → усиление тревоги → сохранять спокойствие и отвлекать мягкой командой.

Игнорировать частое облизывание → пропустить болезнь → наблюдать за поведением и состоянием питомца.

Давать лакомства каждый раз → закрепление привычки → использовать похвалу без еды.

А что если собака облизывает хозяина?

Такое поведение чаще всего связано с дружелюбием и привязанностью. В собачьем мире облизывание — способ установить контакт и выразить доверие. Однако иногда это тоже может быть сигналом беспокойства, особенно если собака делает это навязчиво. Важно понимать контекст: спокойное облизывание — проявление любви, а беспокойное — признак тревоги.

Плюсы и минусы такого поведения

Плюсы Минусы Помогает собаке снять стресс Может указывать на заболевание Служит способом общения Иногда становится навязчивым Показывает эмоциональное состояние питомца Может быть вызвано болью или тошнотой

FAQ

Нужно ли отучать собаку облизываться?

Нет, если это не мешает и не связано с тревогой. Главное — понять причину.

Как понять, что собака переживает стресс?

Она может зевать, облизываться, отводить взгляд, прятаться или поджимать хвост.

Может ли облизывание быть привычкой?

Да, особенно у собак, которые часто испытывали тревогу — это способ саморегуляции.

Мифы и правда

Миф: собака облизывается только, когда хочет есть.

собака облизывается только, когда хочет есть. Правда: это может быть реакция на стресс или признак болезни.

это может быть реакция на стресс или признак болезни. Миф: облизывание хозяина — всегда любовь.

облизывание хозяина — всегда любовь. Правда: иногда это способ попросить внимания или разрядить напряжение.

иногда это способ попросить внимания или разрядить напряжение. Миф: если собака облизывает губы, значит ей плохо.

если собака облизывает губы, значит ей плохо. Правда: всё зависит от контекста — возможно, просто пересохло во рту.

3 интересных факта

Щенки облизывают морду матери, чтобы стимулировать кормление — это врождённое поведение. Собаки облизываются в стрессовых ситуациях так же, как люди кусают губы или ногти. Некоторые породы, например лабрадоры и бордер-колли, проявляют это чаще из-за повышенной эмоциональности.

Исторический контекст

Учёные начали изучать "язык тела" собак в середине XX века. Норвежский этолог Турид Ругаас впервые ввёл термин "сигналы примирения", описав их как невербальные способы коммуникации между животными. Сегодня эти знания активно применяются в кинологии и зоопсихологии, помогая владельцам лучше понимать своих питомцев.

Облизывание — не просто жест, а форма общения. Оно может означать и дружелюбие, и тревогу, и просьбу о помощи. Чтобы правильно реагировать, важно смотреть не на саму привычку, а на контекст и общее поведение собаки. Терпение, наблюдательность и забота — лучшие инструменты, чтобы понять своего питомца.