Собака делает это, когда ей страшно: ветеринары раскрыли тайный язык животных

Когда собака облизывает морду или губы, большинство хозяев решают: питомец просто хочет есть. Однако, как выяснили специалисты по поведению животных, за этим жестом может скрываться нечто гораздо более сложное — от лёгкого беспокойства до боли. Эксперт Мэтт Кейлесс объяснил, что облизывание — часть языка тела собаки, и важно уметь его "читать".
По словам специалиста, облизывание не всегда связано с голодом. Иногда это признак стресса или психологического напряжения. Собаки часто облизываются, когда оказываются в непривычной ситуации: перед приёмом у ветеринара, в шумных местах, при встрече с незнакомыми людьми или даже при повышенных голосах в доме.
"Чрезмерное облизывание — это способ собаки успокоить себя и показать, что она не хочет конфликта", — пояснил эксперт Мэтт Кейлесс.
Такое поведение биологи называют сигналом примирения — жестом, который помогает животным избегать агрессии и снижать внутреннее напряжение.
Если собака постоянно облизывает морду, даже в спокойной обстановке, это может быть симптомом физического недомогания.
Хозяину стоит насторожиться, если облизывание сопровождается отказом от еды, вялостью, рвотой или тревожным взглядом. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару и исключить медицинские причины.
Понять, почему собака облизывается, можно, если наблюдать за контекстом поведения.
Если питомец делает это при виде еды — это норма. Если же язык мелькает в ситуациях волнения или страха, речь идёт о стрессовой реакции.
|Ситуация
|Возможное значение
|Перед кормлением
|Голод, ожидание еды
|В новой обстановке
|Нервозность, адаптация
|При громких звуках
|Страх
|После наказания
|Примирение, попытка избежать конфликта
|В жару
|Жажда или обезвоживание
|Без видимых причин
|Возможное недомогание
"Язык тела собаки — универсальный инструмент общения, но один и тот же сигнал может значить разное. Главное — смотреть на ситуацию целиком", — подчеркнул Мэтт Кейлесс.
Такое поведение чаще всего связано с дружелюбием и привязанностью. В собачьем мире облизывание — способ установить контакт и выразить доверие. Однако иногда это тоже может быть сигналом беспокойства, особенно если собака делает это навязчиво. Важно понимать контекст: спокойное облизывание — проявление любви, а беспокойное — признак тревоги.
|Плюсы
|Минусы
|Помогает собаке снять стресс
|Может указывать на заболевание
|Служит способом общения
|Иногда становится навязчивым
|Показывает эмоциональное состояние питомца
|Может быть вызвано болью или тошнотой
Нет, если это не мешает и не связано с тревогой. Главное — понять причину.
Она может зевать, облизываться, отводить взгляд, прятаться или поджимать хвост.
Да, особенно у собак, которые часто испытывали тревогу — это способ саморегуляции.
Учёные начали изучать "язык тела" собак в середине XX века. Норвежский этолог Турид Ругаас впервые ввёл термин "сигналы примирения", описав их как невербальные способы коммуникации между животными. Сегодня эти знания активно применяются в кинологии и зоопсихологии, помогая владельцам лучше понимать своих питомцев.
Облизывание — не просто жест, а форма общения. Оно может означать и дружелюбие, и тревогу, и просьбу о помощи. Чтобы правильно реагировать, важно смотреть не на саму привычку, а на контекст и общее поведение собаки. Терпение, наблюдательность и забота — лучшие инструменты, чтобы понять своего питомца.
