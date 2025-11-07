Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запрет или защита? Как Мария Погребняк отнеслась к идее входить в интернет через Госуслуги
Опасность под соусом майонеза: какие готовые блюда из магазинов превращаются в рассадник бактерий
Кислоты, ретинол и отдых по часам: формула ухода, которая не терпит самодеятельности
Пригласите детей на магию: премьерный показ Бременских музыкантов уже скоро
Карнакский храм оказался детищем Нила: археологи нашли следы древнего острова под Луксором
Пески фараонов сдвинулись к югу: как Марса-Алам перетянул Хургаду из света в тень
Семейное волшебство начинается здесь: Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
Тайные враги желудка: изжога начинается с этих безобидных на первый взгляд продуктов
Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт

Собака делает это, когда ей страшно: ветеринары раскрыли тайный язык животных

0:14
Зоосфера

Когда собака облизывает морду или губы, большинство хозяев решают: питомец просто хочет есть. Однако, как выяснили специалисты по поведению животных, за этим жестом может скрываться нечто гораздо более сложное — от лёгкого беспокойства до боли. Эксперт Мэтт Кейлесс объяснил, что облизывание — часть языка тела собаки, и важно уметь его "читать".

Милая коричневая собака высунувшая язык.
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Милая коричневая собака высунувшая язык.

Не только про еду

По словам специалиста, облизывание не всегда связано с голодом. Иногда это признак стресса или психологического напряжения. Собаки часто облизываются, когда оказываются в непривычной ситуации: перед приёмом у ветеринара, в шумных местах, при встрече с незнакомыми людьми или даже при повышенных голосах в доме.

"Чрезмерное облизывание — это способ собаки успокоить себя и показать, что она не хочет конфликта", — пояснил эксперт Мэтт Кейлесс.

Такое поведение биологи называют сигналом примирения — жестом, который помогает животным избегать агрессии и снижать внутреннее напряжение.

Когда облизывание — сигнал тревоги

Если собака постоянно облизывает морду, даже в спокойной обстановке, это может быть симптомом физического недомогания.

Часто подобное поведение связано с

  • тошнотой или болями в желудке;
  • избыточным слюноотделением;
  • сухостью во рту при обезвоживании;
  • аллергией или раздражением слизистой;
  • проблемами с зубами или дёснами.

Хозяину стоит насторожиться, если облизывание сопровождается отказом от еды, вялостью, рвотой или тревожным взглядом. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару и исключить медицинские причины.

Как отличить стресс от привычки

Понять, почему собака облизывается, можно, если наблюдать за контекстом поведения.
Если питомец делает это при виде еды — это норма. Если же язык мелькает в ситуациях волнения или страха, речь идёт о стрессовой реакции.

Ситуация Возможное значение
Перед кормлением Голод, ожидание еды
В новой обстановке Нервозность, адаптация
При громких звуках Страх
После наказания Примирение, попытка избежать конфликта
В жару Жажда или обезвоживание
Без видимых причин Возможное недомогание

"Язык тела собаки — универсальный инструмент общения, но один и тот же сигнал может значить разное. Главное — смотреть на ситуацию целиком", — подчеркнул Мэтт Кейлесс.

Советы шаг за шагом: как помочь собаке

  1. Оцените ситуацию. Облизывание на фоне стресса — не "каприз", а просьба о спокойствии.
  2. Уберите раздражители. Снизьте громкость, уберите незнакомых людей или шум.
  3. Обеспечьте безопасность. Дайте собаке возможность уединиться или лечь в знакомое место.
  4. Следите за гидратацией. Всегда держите миску с водой в доступе.
  5. Посетите ветеринара, если привычка стала навязчивой или сопровождается другими симптомами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Наказывать за облизывание → усиление тревоги → сохранять спокойствие и отвлекать мягкой командой.
  • Игнорировать частое облизывание → пропустить болезнь → наблюдать за поведением и состоянием питомца.
  • Давать лакомства каждый раз → закрепление привычки → использовать похвалу без еды.

А что если собака облизывает хозяина?

Такое поведение чаще всего связано с дружелюбием и привязанностью. В собачьем мире облизывание — способ установить контакт и выразить доверие. Однако иногда это тоже может быть сигналом беспокойства, особенно если собака делает это навязчиво. Важно понимать контекст: спокойное облизывание — проявление любви, а беспокойное — признак тревоги.

Плюсы и минусы такого поведения

Плюсы Минусы
Помогает собаке снять стресс Может указывать на заболевание
Служит способом общения Иногда становится навязчивым
Показывает эмоциональное состояние питомца Может быть вызвано болью или тошнотой

FAQ

Нужно ли отучать собаку облизываться?

Нет, если это не мешает и не связано с тревогой. Главное — понять причину.

Как понять, что собака переживает стресс?

Она может зевать, облизываться, отводить взгляд, прятаться или поджимать хвост.

Может ли облизывание быть привычкой?

Да, особенно у собак, которые часто испытывали тревогу — это способ саморегуляции.

Мифы и правда

  • Миф: собака облизывается только, когда хочет есть.
  • Правда: это может быть реакция на стресс или признак болезни.
  • Миф: облизывание хозяина — всегда любовь.
  • Правда: иногда это способ попросить внимания или разрядить напряжение.
  • Миф: если собака облизывает губы, значит ей плохо.
  • Правда: всё зависит от контекста — возможно, просто пересохло во рту.

3 интересных факта

  1. Щенки облизывают морду матери, чтобы стимулировать кормление — это врождённое поведение.
  2. Собаки облизываются в стрессовых ситуациях так же, как люди кусают губы или ногти.
  3. Некоторые породы, например лабрадоры и бордер-колли, проявляют это чаще из-за повышенной эмоциональности.

Исторический контекст

Учёные начали изучать "язык тела" собак в середине XX века. Норвежский этолог Турид Ругаас впервые ввёл термин "сигналы примирения", описав их как невербальные способы коммуникации между животными. Сегодня эти знания активно применяются в кинологии и зоопсихологии, помогая владельцам лучше понимать своих питомцев.

Облизывание — не просто жест, а форма общения. Оно может означать и дружелюбие, и тревогу, и просьбу о помощи. Чтобы правильно реагировать, важно смотреть не на саму привычку, а на контекст и общее поведение собаки. Терпение, наблюдательность и забота — лучшие инструменты, чтобы понять своего питомца.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Военные новости
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Мир. Новости мира
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Три этапа эволюции: мир выработал секретный алгоритм против Трампа Любовь Степушова Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Последние материалы
Renault возвращается по новым правилам: как автогигант исправил ошибки, стоившие бренду регистрации в России
Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт
Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой
Этот лук зимует с комфортом: лучшие сорта для осенней посадки и долгосрочного хранения
Осень с привкусом апатии: эти продукты включают внутреннее солнце и прогоняют хандру
Одна ошибка — и две полоски: эти методы контрацепции работают без осечек
Тайны детского сна: как Александра Трусова наладила режим для своего трёхмесячного малыша
Буря в хоккейных соцсетях: как старое видео превратило Кравцова в героя дня
Одна щепотка — минус жирный блеск и шелушение: рабочая схема умывания быстро и без переплат
Огонь, рождающийся в бездне: как учёные научились повторять космические явления на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.