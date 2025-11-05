Океан кипит — и буревестник танцует на гребнях: как буря дарит птицам пищу и шанс на выживание

Когда над океаном сгущаются тучи и ветер вздымает валы, большинство птиц ищет спасения. Но буревестники делают иначе — они будто нарочно летят навстречу шторму. Это не бравада и не стремление испытать судьбу, а продуманный инстинкт, за которым скрывается холодный расчет выживания.
Учёные уже давно замечают, что поведение этих морских кочевников выбивается из привычных схем. Международная группа орнитологов из Великобритании и Португалии решила разобраться в этом феномене и выбрала объектом наблюдения пустынного тайфунника (Pterodroma deserta), редкий вид буревестников, гнездящихся на острове Бужиу в Атлантическом океане. Исследователи оснастили 33 птицы миниатюрными GPS-трекерами и в течение нескольких месяцев отслеживали их маршруты.
Результаты удивили. Когда над океаном зарождался циклон, и расстояние до его центра составляло около 900 километров, каждая третья птица резко меняла курс — не прочь, а прямо к шторму. Чем ближе они оказывались к эпицентру, тем медленнее летели, будто подчиняясь силе ветра. За 400 километров до "глаза" циклона они почти переставали махать крыльями и просто дрейфовали на волнах. GPS-данные показали, что буревестники, вероятно, доверяли буре — позволяли стихии нести их вглубь непогоды.
После того как шторм достигал пика, почти половина птиц не покидала его след. Около трети сопровождали циклон еще несколько суток, преодолевая вместе с ним тысячи километров. Такое поведение вызвало множество вопросов. Почему птицы не избегают ураган, а будто следуют за ним?
Учёные выдвинули гипотезу: буревестники способны улавливать инфразвук — низкие вибрации, которые возникают при взаимодействии ветра и океанских волн. Эти звуки распространяются на сотни километров и могут служить своеобразным маяком, указывающим направление к шторму.
Для людей шторм — бедствие, для буревестников — шанс. Циклон превращает океан в кипящий котел, перемешивая слои воды. Ветры со скоростью до 90 километров в час поднимают волны высотой с дом, и вместе с этим из глубин на поверхность поднимаются питательные вещества.
После ураганов учёные фиксируют резкое увеличение содержания хлорофилла — пигмента, который есть у фитопланктона. Тот, в свою очередь, становится кормом для зоопланктона, а его поедают рыбы и кальмары. И вот уже в водах, недавно бушевавших, кипит жизнь.
Буревестник, следуя за циклоном, оказывается прямо в эпицентре этого изобилия. Там, где буря только что бушевала, теперь — пиршество. Он не просто выживает в шторме, а использует его как транспорт и источник пропитания.
Не все пернатые готовы бросать вызов стихии. Например, золотокрылые пеночковые певуны, живущие в Америке, напротив, заранее покидают опасные районы. За сутки до торнадо они могут улететь на полторы тысячи километров, спасаясь от разрушительных ветров.
В российских широтах нет птиц, которые бы, как буревестники, сознательно летели в бурю. Однако есть виды, которым приходится сталкиваться с непогодой во время миграций. Гуси, журавли и утки совершают перелеты в сложных погодных условиях, часто пробираясь через туманы, снегопады и сильные ветра. Их полеты — это тоже игра с природой на выносливость и инстинкт.
|Птица
|Реакция на шторм
|Поведение
|Результат
|Буревестник
|Летит навстречу
|Следует за циклоном
|Находит пищу
|Пеночковый певун
|Улетает заранее
|Избегает бури
|Сохраняет жизнь
|Гуси и журавли
|Сталкиваются в миграции
|Приспосабливаются к ветрам
|Продолжают путь
Главный мотив этих птиц — энергия и еда. Шторм для них не враг, а механизм, помогающий выживать. Инстинкт подсказывает: за бурей — богатство воды, где кормиться проще. Это пример того, как природа использует хаос во благо.
Кроме того, полет навстречу урагану может быть стратегией избежать хищников. В бурю меньше конкурентов и опасностей, а сами буревестники приспособлены к экстремальным потокам воздуха: их крылья длинные и узкие, идеально подходящие для парения на ветре.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Энергия
|Возможность экономить силы за счёт потоков ветра
|Риск попасть в эпицентр шторма
|Корм
|Лёгкий доступ к пище после циклона
|Опасность утраты ориентации
|Конкуренция
|Меньше соперников за ресурсы
|Большая вероятность травм и гибели
Буревестники способны спать в полете — мозг разделяется на две активные зоны, и одна половина отдыхает, пока другая контролирует полет.
Эти птицы могут пролетать свыше 800 километров в сутки без единого привала.
В старинных морских легендах буревестников считали вестниками бури — появление птиц предвещало шторм.
• Миф: буревестники любят штормы.
Правда: они не ищут их ради удовольствия — просто используют стихию как инструмент выживания.
• Миф: буревестники не чувствуют страха.
Правда: страх у них есть, но он подчинен инстинкту — если нужно лететь в бурю ради пищи, они летят.
• Миф: все морские птицы ведут себя так же.
Правда: только отдельные виды способны выдерживать подобные погодные условия.
Если климат продолжит меняться, и ураганы станут частыми, буревестники могут оказаться в выигрыше. Однако усиление штормов грозит и катастрофами: более мощные волны могут уничтожить гнезда на скалистых островах. Баланс между риском и пользой — хрупкий, и птицы пока удерживают его благодаря врожденной гибкости и интуиции.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?