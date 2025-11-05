Океан кипит — и буревестник танцует на гребнях: как буря дарит птицам пищу и шанс на выживание

6:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда над океаном сгущаются тучи и ветер вздымает валы, большинство птиц ищет спасения. Но буревестники делают иначе — они будто нарочно летят навстречу шторму. Это не бравада и не стремление испытать судьбу, а продуманный инстинкт, за которым скрывается холодный расчет выживания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Океанские волны

Как буревестники ведут себя во время шторма

Учёные уже давно замечают, что поведение этих морских кочевников выбивается из привычных схем. Международная группа орнитологов из Великобритании и Португалии решила разобраться в этом феномене и выбрала объектом наблюдения пустынного тайфунника (Pterodroma deserta), редкий вид буревестников, гнездящихся на острове Бужиу в Атлантическом океане. Исследователи оснастили 33 птицы миниатюрными GPS-трекерами и в течение нескольких месяцев отслеживали их маршруты.

Результаты удивили. Когда над океаном зарождался циклон, и расстояние до его центра составляло около 900 километров, каждая третья птица резко меняла курс — не прочь, а прямо к шторму. Чем ближе они оказывались к эпицентру, тем медленнее летели, будто подчиняясь силе ветра. За 400 километров до "глаза" циклона они почти переставали махать крыльями и просто дрейфовали на волнах. GPS-данные показали, что буревестники, вероятно, доверяли буре — позволяли стихии нести их вглубь непогоды.

После того как шторм достигал пика, почти половина птиц не покидала его след. Около трети сопровождали циклон еще несколько суток, преодолевая вместе с ним тысячи километров. Такое поведение вызвало множество вопросов. Почему птицы не избегают ураган, а будто следуют за ним?

Учёные выдвинули гипотезу: буревестники способны улавливать инфразвук — низкие вибрации, которые возникают при взаимодействии ветра и океанских волн. Эти звуки распространяются на сотни километров и могут служить своеобразным маяком, указывающим направление к шторму.

Зачем буревестники летят в самую бурю

Для людей шторм — бедствие, для буревестников — шанс. Циклон превращает океан в кипящий котел, перемешивая слои воды. Ветры со скоростью до 90 километров в час поднимают волны высотой с дом, и вместе с этим из глубин на поверхность поднимаются питательные вещества.

После ураганов учёные фиксируют резкое увеличение содержания хлорофилла — пигмента, который есть у фитопланктона. Тот, в свою очередь, становится кормом для зоопланктона, а его поедают рыбы и кальмары. И вот уже в водах, недавно бушевавших, кипит жизнь.

Буревестник, следуя за циклоном, оказывается прямо в эпицентре этого изобилия. Там, где буря только что бушевала, теперь — пиршество. Он не просто выживает в шторме, а использует его как транспорт и источник пропитания.

Другие птицы и их отношение к непогоде

Не все пернатые готовы бросать вызов стихии. Например, золотокрылые пеночковые певуны, живущие в Америке, напротив, заранее покидают опасные районы. За сутки до торнадо они могут улететь на полторы тысячи километров, спасаясь от разрушительных ветров.

В российских широтах нет птиц, которые бы, как буревестники, сознательно летели в бурю. Однако есть виды, которым приходится сталкиваться с непогодой во время миграций. Гуси, журавли и утки совершают перелеты в сложных погодных условиях, часто пробираясь через туманы, снегопады и сильные ветра. Их полеты — это тоже игра с природой на выносливость и инстинкт.

Сравнение: буревестник и другие виды

Птица Реакция на шторм Поведение Результат Буревестник Летит навстречу Следует за циклоном Находит пищу Пеночковый певун Улетает заранее Избегает бури Сохраняет жизнь Гуси и журавли Сталкиваются в миграции Приспосабливаются к ветрам Продолжают путь

Что движет буревестником

Главный мотив этих птиц — энергия и еда. Шторм для них не враг, а механизм, помогающий выживать. Инстинкт подсказывает: за бурей — богатство воды, где кормиться проще. Это пример того, как природа использует хаос во благо.

Кроме того, полет навстречу урагану может быть стратегией избежать хищников. В бурю меньше конкурентов и опасностей, а сами буревестники приспособлены к экстремальным потокам воздуха: их крылья длинные и узкие, идеально подходящие для парения на ветре.

Плюсы и минусы такой стратегии

Аспект Плюсы Минусы Энергия Возможность экономить силы за счёт потоков ветра Риск попасть в эпицентр шторма Корм Лёгкий доступ к пище после циклона Опасность утраты ориентации Конкуренция Меньше соперников за ресурсы Большая вероятность травм и гибели

Интересные факты

Буревестники способны спать в полете — мозг разделяется на две активные зоны, и одна половина отдыхает, пока другая контролирует полет. Эти птицы могут пролетать свыше 800 километров в сутки без единого привала. В старинных морских легендах буревестников считали вестниками бури — появление птиц предвещало шторм.

Мифы и правда

• Миф: буревестники любят штормы.

Правда: они не ищут их ради удовольствия — просто используют стихию как инструмент выживания.

• Миф: буревестники не чувствуют страха.

Правда: страх у них есть, но он подчинен инстинкту — если нужно лететь в бурю ради пищи, они летят.

• Миф: все морские птицы ведут себя так же.

Правда: только отдельные виды способны выдерживать подобные погодные условия.

А что если штормов станет больше

Если климат продолжит меняться, и ураганы станут частыми, буревестники могут оказаться в выигрыше. Однако усиление штормов грозит и катастрофами: более мощные волны могут уничтожить гнезда на скалистых островах. Баланс между риском и пользой — хрупкий, и птицы пока удерживают его благодаря врожденной гибкости и интуиции.