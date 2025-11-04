Декоративные крысы уже давно перестали быть экзотикой. Эти миниатюрные грызуны — не просто забавные соседи по дому, а настоящие друзья, которых ценят за интеллект, привязанность и общительность.
Еще несколько веков назад крысы считались символом болезней и бедствий. Однако в XX веке отношение к ним изменилось. Из лабораторий и террариумов они перекочевали в квартиры, став домашними любимцами миллионов людей. Появились мультфильмы и книги, где крысы изображались положительными героями — от мудрой учительницы черепашек-ниндзя до добродушного сыщика Рокфора.
В Азии крыс почитают с древности. В индийском храме Карни Мата тысячи животных считаются священными. Там крыс кормят молоком и сладостями, веря, что они — воплощения душ.
Домашние крысы покорили людей своей сообразительностью и контактностью. Они быстро запоминают команды, узнают хозяина по голосу и запаху, умеют приносить предметы и даже учатся трюкам.
"Крысы легко приручаются, поддаются дрессировке и отличаются незаурядным умом", — отметила зооинженер Анастасия Калинина.
Главные плюсы содержания — отсутствие необходимости в прогулках и вакцинации. Но есть и минусы: живут крысы недолго — всего около трёх лет, а также подвержены аллергиям и опухолевым заболеваниям.
Современные селекционеры вывели десятки разновидностей декоративных крыс. Их шерсть может быть гладкой, вьющейся (у рексов) или отсутствовать вовсе, как у сфинксов. Цвета варьируются от белоснежного до графитового и шоколадного, а пятнистые окрасы делают каждого питомца уникальным.
Отдельного упоминания заслуживают крысы-дамбо. Их округлые уши, расположенные по бокам головы, придают зверькам мультяшный вид, напоминающий слонёнка Дамбо.
Оптимально поселить грызунов в просторную клетку с несколькими ярусами и переходами.
Оснастите жилище гамаком, лесенками и ниппельной поилкой.
В качестве наполнителя подойдут опилки или гранулы из лиственных пород дерева.
Крысы — социальные животные. Лучше держать пару одного пола, чтобы питомцы не скучали.
Основу рациона составляет зерновая смесь. В качестве добавок можно давать варёное яйцо, овощи, фрукты, пророщенный овёс, творог и несладкий йогурт.
Запрещены: солёные и сладкие продукты, колбаса, цитрусовые, авокадо и консервы.
|Тип питания
|Преимущества
|Недостатки
|Зерновая смесь
|Полноценный источник энергии
|Требует добавок белка
|Натуральная пища (овощи, творог)
|Улучшает иммунитет
|Быстро портится
|Готовые корма
|Сбалансированы, удобны
|Иногда содержат красители
Выберите клетку не менее 60 см в высоту.
Установите несколько уровней для активности.
Меняйте наполнитель каждые 3-4 дня.
Уделяйте крысам внимание ежедневно — они скучают без общения.
Раз в неделю мойте клетку с безопасным средством без запаха.
Ошибка: содержать крысу в одиночестве.
Последствие: стресс и апатия.
Альтернатива: завести двух животных одного пола.
Ошибка: кормить остатками со стола.
Последствие: расстройство пищеварения.
Альтернатива: специализированные зерновые смеси.
Ошибка: ставить клетку на солнце.
Последствие: перегрев.
Альтернатива: держать в тени при температуре до +25 °C.
Некоторые декоративные крысы прекрасно ладят с кошками или спокойными собаками. Однако терьеры, таксы и шнауцеры, выведенные для охоты на крыс, могут представлять опасность. Поэтому знакомить питомцев стоит только под присмотром.
|Плюсы
|Минусы
|Умны, чистоплотны, легко обучаются
|Короткий срок жизни
|Не требуют прогулок
|Возможны аллергии
|Дружелюбны и общительны
|Нуждаются в ежедневном общении
Как выбрать крысу?
Берите активного зверька с чистыми глазами и ровной шерстью. Лучше покупать у проверенного заводчика.
Сколько стоит декоративная крыса?
Цена зависит от окраса и породы — от 500 до 2000 рублей.
Что лучше: самец или самка?
Самцы спокойнее, самки — подвижнее. Для новичков подойдут самцы, так как их легче приручить.
Миф: крысы кусаются без причины.
Правда: при хорошем обращении они редко проявляют агрессию.
Миф: крысы всегда грязные.
Правда: декоративные крысы очень чистоплотны и регулярно умываются.
Миф: они не привязываются к человеку.
Правда: питомцы узнают хозяина и скучают в его отсутствие.
• В Индии существует храм, где крысы считаются священными.
• Гигантские хомяковые крысы помогают находить мины и диагностировать болезни.
• Крыса по имени Могава получила золотую медаль за спасение людей в Камбодже.
На долю крыс и мышей приходится около 80% лабораторных исследований, что сделало их одними из самых изученных животных на планете. Благодаря им учёные открыли сотни лекарств и методов лечения, спасших миллионы жизней.
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.